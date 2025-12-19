Premier League e Bundes: gare del weekend su Sky

Offerte Sky
Premier League e Bundesliga: tutte le gare del weekend su Sky e NOW

guida tv
©Getty

In programma la 17^ giornata di Premier League. In Bundesliga si disputa, invece, la 15^giornata di campionato. Occhi puntati sulla cassica Tottenham-Liverpool in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Approfondimenti, rubriche, studi pre e postpartita e aggiornamenti live per tutto il weekend e la settimana su Sky Sport 24, skysport.it e sui canali social di Sky Sport

Un nuovo weekend di calcio internazionale da vivere su Sky e in streaming su NOW. Da oggi, venerdì 19, a lunedì 22 dicembre in campo la Premier League inglese e la Bundesliga tedesca.

 

PREMIER LEAGUE - In Inghilterra si torna in campo per la 17^ giornata di Premier League. Sabato ricco con otto partite: alle 13.30 in campo Newcastle-Chelsea (Sky Sport Uno e Sky Sport 4K); alle 16 appuntamento con Manchester City-West Ham (Sky Sport Uno), Brighton-Sunderland (Sky Sport Mix), Wolverhampton-Brentford (Sky Sport 257) e Bournemouth-Burnley (Sky Sport 258). Alle 18.30 sarà la volta di Tottenham-Liverpool (Sky Sport Uno e Sky Sport 4K), mentre alle 21 toccherà alla capolista Arsenal affrontare l’Everton (Sky Sport Arena) e a Leeds-Crystal Palace (Sky Sport Max). Domenica alle 17.30 in campo Aston Villa-Manchester United (Sky Sport Uno); lunedì alle 21 chiude la 17ª giornata il match tra Fulham e Nottingham Forest (Sky Sport Arena).

 

BUNDESLIGA - In Germania si torna in campo per il quindicesimo turno di Bundesliga. Oggi, alle 20.30 su Sky Sport Calcio, apre la giornata il match Borussia Dortmund-Borussia Mönchengladbach. Sabato alle 15.30 Amburgo-Eintracht Francoforte (Sky Sport 259) e alle 18.30 Lipsia-Bayer Leverkusen (Sky Sport Mix). Domenica due partite: alle 15.30 Mainz-St. Pauli (Sky Sport Max) e alle 17.30 Heidenheim-Bayern Monaco (Sky Sport Arena).

 

Una stagione da vivere al massimo con gli approfondimenti, gli speciali dedicati, le rubriche, gli studi pre e post-partita di Sky Sport. Appuntamento come di consueto con “La Casa dello Sport Internazionale”, condotto da Federica Lodi che, insieme ai suoi ospiti, introdurrà i match della Premier League e della Bundesliga giornata dopo giornata, con una finestra sempre aperta sulle novità dell’ultim’ora durante tutto il weekend. E dal lunedì al venerdì, alle 14, Euroshow con Valentina Mariani e Niccolò Omini per approfondire i temi del campo. Aggiornamenti continui con una finestra sempre aperta su Sky Sport 24, con news continue su SkySport.it e sui canali social ufficiali Sky Sport (Facebook, X, Instagram e TikTok).

Premier League, il programma della 17^ giornata

SABATO 20 DICEMBRE

Alle 13.30

  • NEWCASTLE-CHELSEA, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e NOW
  • telecronaca Nicola Roggero

Alle 16

  • MANCHESTER CITY-WEST HAM, in diretta su Sky Sport Uno e NOW
  • telecronaca Paolo Ciarravano
  • BRIGHTON-SUNDERLAND, in diretta su Sky Sport Mix e NOW
  • telecronaca Filippo Benincampi
  • WOLVERHAMPTON-BRENTFORD, in diretta su Sky Sport 257 e NOW
  • telecronaca Matteo Marceddu
  • BOURNEMOUTH-BURNLEY, in diretta su Sky Sport 258 e NOW
  • telecronaca Federico Botti

Alle 18.30

  • TOTTENHAM-LIVERPOOL, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e NOW
  • telecronaca Federico Zancan

Alle 21

  • EVERTON-ARSENAL, in diretta su Sky Sport Arena e NOW
  • telecronaca Massimo Marianella
  • LEEDS-CRYSTAL PALACE, in diretta su Sky Sport Max e NOW
  • telecronaca Gianluigi Bagnulo

DOMENICA 21 DICEMBRE

Alle 17.30

  • ASTON VILLA-MANCHESTER UNITED, in diretta su Sky Sport Uno e NOW
  • telecronaca Massimo Marianella

LUNEDÌ 22 DICEMBRE

Alle 21

  • FULHAM-NOTTINGHAM FOREST, in diretta su Sky Sport Arena e NOW
  • telecronaca Paolo Ciarravano

 

Bundesliga, il programma della 15^ giornata

OGGI 19 DICEMBRE

Alle 20.30

  • BORUSSIA DORTMUND-MÖNCHENGLADBACH, in diretta su Sky Sport Calcio e NOW
  • telecronaca Pietro Nicolodi

SABATO 20 DICEMBRE

Alle 15.30

  • AMBURGO-EINTRACHT FRANCOFORTE, in diretta su Sky Sport 259 e NOW
  • telecronaca Federico Zanon

Alle 18.30

  • LIPSIA-BAYER LEVERKUSEN, in diretta su Sky Sport Mix e NOW
  • telecronaca Pietro Nicolodi

DOMENICA 21 DICEMBRE

Alle 15.30

  • MAINZ-ST. PAULI, in diretta su Sky Sport Max e NOW
  • telecronaca Christian Giordano

Alle 17.30

  • HEIDENHEIM-BAYERN MONACO, in diretta su Sky Sport Arena e NOW
  • telecronaca Pietro Nicolodi

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

