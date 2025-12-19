Premier League e Bundes: gare del weekend su Sky

In programma la 17^ giornata di Premier League. In Bundesliga si disputa, invece, la 15^giornata di campionato. Occhi puntati sulla cassica Tottenham-Liverpool in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Approfondimenti, rubriche, studi pre e postpartita e aggiornamenti live per tutto il weekend e la settimana su Sky Sport 24, skysport.it e sui canali social di Sky Sport

Un nuovo weekend di calcio internazionale da vivere su Sky e in streaming su NOW. Da oggi, venerdì 19, a lunedì 22 dicembre in campo la Premier League inglese e la Bundesliga tedesca.

PREMIER LEAGUE - In Inghilterra si torna in campo per la 17^ giornata di Premier League. Sabato ricco con otto partite: alle 13.30 in campo Newcastle-Chelsea (Sky Sport Uno e Sky Sport 4K); alle 16 appuntamento con Manchester City-West Ham (Sky Sport Uno), Brighton-Sunderland (Sky Sport Mix), Wolverhampton-Brentford (Sky Sport 257) e Bournemouth-Burnley (Sky Sport 258). Alle 18.30 sarà la volta di Tottenham-Liverpool (Sky Sport Uno e Sky Sport 4K), mentre alle 21 toccherà alla capolista Arsenal affrontare l’Everton (Sky Sport Arena) e a Leeds-Crystal Palace (Sky Sport Max). Domenica alle 17.30 in campo Aston Villa-Manchester United (Sky Sport Uno); lunedì alle 21 chiude la 17ª giornata il match tra Fulham e Nottingham Forest (Sky Sport Arena).

BUNDESLIGA - In Germania si torna in campo per il quindicesimo turno di Bundesliga. Oggi, alle 20.30 su Sky Sport Calcio, apre la giornata il match Borussia Dortmund-Borussia Mönchengladbach. Sabato alle 15.30 Amburgo-Eintracht Francoforte (Sky Sport 259) e alle 18.30 Lipsia-Bayer Leverkusen (Sky Sport Mix). Domenica due partite: alle 15.30 Mainz-St. Pauli (Sky Sport Max) e alle 17.30 Heidenheim-Bayern Monaco (Sky Sport Arena).

Una stagione da vivere al massimo con gli approfondimenti, gli speciali dedicati, le rubriche, gli studi pre e post-partita di Sky Sport. Appuntamento come di consueto con “La Casa dello Sport Internazionale”, condotto da Federica Lodi che, insieme ai suoi ospiti, introdurrà i match della Premier League e della Bundesliga giornata dopo giornata, con una finestra sempre aperta sulle novità dell’ultim’ora durante tutto il weekend. E dal lunedì al venerdì, alle 14, Euroshow con Valentina Mariani e Niccolò Omini per approfondire i temi del campo. Aggiornamenti continui con una finestra sempre aperta su Sky Sport 24, con news continue su SkySport.it e sui canali social ufficiali Sky Sport (Facebook, X, Instagram e TikTok).