Premier League e Bundes: gare del weekend su Sky

Premier League e Bundesliga: tutte le gare del weekend su Sky e NOW
In programma la 17^ giornata di Premier League. In Bundesliga si disputa, invece, la 15^giornata di campionato. Occhi puntati sulla cassica Tottenham-Liverpool in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Approfondimenti, rubriche, studi pre e postpartita e aggiornamenti live per tutto il weekend e la settimana su Sky Sport 24, skysport.it e sui canali social di Sky Sport
Un nuovo weekend di calcio internazionale da vivere su Sky e in streaming su NOW. Da oggi, venerdì 19, a lunedì 22 dicembre in campo la Premier League inglese e la Bundesliga tedesca.
PREMIER LEAGUE - In Inghilterra si torna in campo per la 17^ giornata di Premier League. Sabato ricco con otto partite: alle 13.30 in campo Newcastle-Chelsea (Sky Sport Uno e Sky Sport 4K); alle 16 appuntamento con Manchester City-West Ham (Sky Sport Uno), Brighton-Sunderland (Sky Sport Mix), Wolverhampton-Brentford (Sky Sport 257) e Bournemouth-Burnley (Sky Sport 258). Alle 18.30 sarà la volta di Tottenham-Liverpool (Sky Sport Uno e Sky Sport 4K), mentre alle 21 toccherà alla capolista Arsenal affrontare l’Everton (Sky Sport Arena) e a Leeds-Crystal Palace (Sky Sport Max). Domenica alle 17.30 in campo Aston Villa-Manchester United (Sky Sport Uno); lunedì alle 21 chiude la 17ª giornata il match tra Fulham e Nottingham Forest (Sky Sport Arena).
BUNDESLIGA - In Germania si torna in campo per il quindicesimo turno di Bundesliga. Oggi, alle 20.30 su Sky Sport Calcio, apre la giornata il match Borussia Dortmund-Borussia Mönchengladbach. Sabato alle 15.30 Amburgo-Eintracht Francoforte (Sky Sport 259) e alle 18.30 Lipsia-Bayer Leverkusen (Sky Sport Mix). Domenica due partite: alle 15.30 Mainz-St. Pauli (Sky Sport Max) e alle 17.30 Heidenheim-Bayern Monaco (Sky Sport Arena).
Una stagione da vivere al massimo con gli approfondimenti, gli speciali dedicati, le rubriche, gli studi pre e post-partita di Sky Sport. Appuntamento come di consueto con “La Casa dello Sport Internazionale”, condotto da Federica Lodi che, insieme ai suoi ospiti, introdurrà i match della Premier League e della Bundesliga giornata dopo giornata, con una finestra sempre aperta sulle novità dell’ultim’ora durante tutto il weekend. E dal lunedì al venerdì, alle 14, Euroshow con Valentina Mariani e Niccolò Omini per approfondire i temi del campo. Aggiornamenti continui con una finestra sempre aperta su Sky Sport 24, con news continue su SkySport.it e sui canali social ufficiali Sky Sport (Facebook, X, Instagram e TikTok).
Premier League, il programma della 17^ giornata
SABATO 20 DICEMBRE
Alle 13.30
- NEWCASTLE-CHELSEA, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e NOW
- telecronaca Nicola Roggero
Alle 16
- MANCHESTER CITY-WEST HAM, in diretta su Sky Sport Uno e NOW
- telecronaca Paolo Ciarravano
- BRIGHTON-SUNDERLAND, in diretta su Sky Sport Mix e NOW
- telecronaca Filippo Benincampi
- WOLVERHAMPTON-BRENTFORD, in diretta su Sky Sport 257 e NOW
- telecronaca Matteo Marceddu
- BOURNEMOUTH-BURNLEY, in diretta su Sky Sport 258 e NOW
- telecronaca Federico Botti
Alle 18.30
- TOTTENHAM-LIVERPOOL, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e NOW
- telecronaca Federico Zancan
Alle 21
- EVERTON-ARSENAL, in diretta su Sky Sport Arena e NOW
- telecronaca Massimo Marianella
- LEEDS-CRYSTAL PALACE, in diretta su Sky Sport Max e NOW
- telecronaca Gianluigi Bagnulo
DOMENICA 21 DICEMBRE
Alle 17.30
- ASTON VILLA-MANCHESTER UNITED, in diretta su Sky Sport Uno e NOW
- telecronaca Massimo Marianella
LUNEDÌ 22 DICEMBRE
Alle 21
- FULHAM-NOTTINGHAM FOREST, in diretta su Sky Sport Arena e NOW
- telecronaca Paolo Ciarravano
Bundesliga, il programma della 15^ giornata
OGGI 19 DICEMBRE
Alle 20.30
- BORUSSIA DORTMUND-MÖNCHENGLADBACH, in diretta su Sky Sport Calcio e NOW
- telecronaca Pietro Nicolodi
SABATO 20 DICEMBRE
Alle 15.30
- AMBURGO-EINTRACHT FRANCOFORTE, in diretta su Sky Sport 259 e NOW
- telecronaca Federico Zanon
Alle 18.30
- LIPSIA-BAYER LEVERKUSEN, in diretta su Sky Sport Mix e NOW
- telecronaca Pietro Nicolodi
DOMENICA 21 DICEMBRE
Alle 15.30
- MAINZ-ST. PAULI, in diretta su Sky Sport Max e NOW
- telecronaca Christian Giordano
Alle 17.30
- HEIDENHEIM-BAYERN MONACO, in diretta su Sky Sport Arena e NOW
- telecronaca Pietro Nicolodi