Haaland come non l'avete mai visto: diventa Babbo Natale per un giorno. VIDEO

manchester city

Il periodo di Natale è magico non solo per i bambini: a renderlo ancora più bello ci ha pensato Haaland. Il bomber norvegese si è travestito da Babbo Natale ed è andato a consegnare regali ai giovani tifosi del Manchester City. Qualcuno l'avrà riconosciuto?

HAALAND 100 GOL IN PREMIER: LO SPECIALE DI SKY

Erling Haaland è diventato Babbo Natale per un giorno. L’attaccante del Manchester City, come raccontato sul proprio canale YouTube, si è travestito con la classica barba lunga e l’abito rosso, diventando quasi irriconoscibile. Quasi, perché alcuni giovani tifosi lo hanno riconosciuto subito quando si è presentato nelle loro case per consegnare dei regali. Un momento di grande sorpresa, tanti sorrisi e un bellissimo gesto da parte del bomber norvegese che fa gioire i tifosi non soltanto con i suoi gol.

Haaland si veste da Babbo Natale e consegna regali

manchester city

Il periodo di Natale è magico non solo per i bambini: a renderlo ancora più bello ci ha pensato...

