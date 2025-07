La scomparsa improvvisa di Diogo Jota in un incidente stradale ha colpito tutto il mondo del calcio e in particolare il Liverpool e i suoi tifosi. Per questo il club inglese questa sera alle 19.00, orario italiano, ha deciso di aprire lo stadio di Anfield ai tifosi per ricordare insieme il numero 20 portoghese LA COMMOZIONE DEI COMPAGNI

Il Liverpool ha deciso di onorare e celebrare Diogo Jota in uno speciale evento ad Anfield . L'attaccante portoghese giovedì 3 luglio è scomparso all'improvviso in un incidente stradale in Spagna insieme a suo fratello, una tragedia che ha scosso compagni di squadra, tifosi dei Reds e non solo. Lo stadio del club inglese alle 19.00, orario italiano, diventerà quindi uno spazio per ricordare il numero 20 portoghese. Un modo per rendere omaggio e salutare un calciatore e una persona che ha lasciato il segno nel cuore di molti.

Le parole di Slot

L'allenatore del Liverpool Arne Slot dopo la notizia della scomparsa aveva voluto ricordare l'attaccante portoghese con un toccante messaggio: "Per noi come club, il senso di shock è assoluto. Diogo non era solo il nostro giocatore. Era una persona speciale. Era un compagno di squadra, un collega, un compagno di lavoro e in tutti quei ruoli era davvero speciale. Potrei dire tanto di quello che ha portato alla nostra squadra ma la verità è che tutti quelli che hanno visto giocare Diogo potrebbero vederlo. Lavoro duro, voglia, impegno, grande qualità, obiettivi. L’essenza di come dovrebbe essere un giocatore del Liverpool. Quando sarà il momento, festeggeremo Diogo Jota, ricorderemo i suoi obiettivi e canteremo la sua canzone. Per il momento lo ricorderemo come un essere umano unico e piangeremo la sua perdita. Lui non sarà mai dimenticato".