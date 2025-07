"Era il numero che indossava con orgoglio e distinzione, e che ci ha portato a innumerevoli vittorie. Diogo Jota sarà per sempre il numero 20 del Liverpool Football Club". Inizia così il comunicato dei Reds che ufficializza la scelta, ipotizzata già nei giorni precedenti, di ritirare per sempre la maglia numero 20 che nelle ultime stagioni è stata sempre indossata da Jota, venuto a mancare dopo un incidente stradale insieme al fratello. Il numero sarà ritirato non solo nella prima squadra maschile, ma anche in quella femminile e in tutte le categorie giovanili del club. Una scelta presa "dopo essersi consultati con la moglie Rute e la famiglia", come scrive la società, e che rappresenta "un riconoscimento non solo dell'incommensurabile contributo che il nostro ragazzo portoghese ha dato ai successi in campo dei Reds negli ultimi cinque anni, ma anche del profondo impatto personale che ha avuto sui suoi compagni di squadra, colleghi e sostenitori e dei legami duraturi che ha costruito con loro". "Diogo si è unito a noi nel 2020, ci ha fatto vincere il 20° campionato e ha indossato – con onore, distinzione e affetto – il numero 20 - ha dichiarato Michael Edwards, Ceo di FSG Football (proprietario dei Reds) -. Sarà per sempre il nostro numero 20."