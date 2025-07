Haaland e le 'vacanze romane': "Amo l'Italia"

Una vera e propria dichiarazione d'amore, ma non poteva essere altrimenti dati i suoi trascorsi e la voglia di tornare sempre in Italia. Certo, per le vacanze, ma chissà un giorno che uno dei bomber migliori al mondo, Erling Haaland, possa aver voglia di stabilirsi in via definitiva in Italia e, dunque, trovare l'opportunità di misurarsi anche con un campionato storicamente complicato (per gli attaccanti) come quello italiano. Per il momento, il norvegese del Manchester City si gode le cosiddette "vacanze romane" e prosegue il tour dispensando apprezzamenti a destra e a manca. Nel suo ultimo post su Instagram non manca di rimarcare il suo amore per il Bel Paese: "Roma è senza dubbio una delle città più belle in cui sia mai stato! E il cibo? Oddio Incredibile. Mi sto godendo l'estate! Grazie a D&G e alla città di Roma per aver reso il tempo tranquillo. Amo l'Italia!". E chissà magari che in futuro il tempo da trascorrere in Italia sia qualcosa di più che una semplice vacanza.