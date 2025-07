Il Liverpool ha omaggiato Diogo Jota, scomparso in un incidente stradale lo scorso 3 luglio, lasciando il suo volto e il suo numero nella rosa aggiornata sul sito per la prossima stagione. Accanto c'è una scritta: "Per sempre"

"Diogo Jota forever". E' questo l'ultimo omaggio del Liverpool per il giocatore tragicamente scomparso in un incidente stradale insieme al fratello. Il club inglese, infatti, ha lasciato il suo volto e il suo numero nella rosa aggiornata apparsa sul sito in vista della prossima stagione, scrivendo accanto: "Per sempre".

"Sarà sempre il nostro numero 20"

Diogo Jota sarà ricordato per sempre come il numero 20 del Liverpool. "Lo porteremo sempre con noi nei nostri cuori, nei nostri pensieri, ovunque andremo", ha detto l'allenatore Arne Slot. "Forse soprattutto nei momenti difficili. Ma in qualsiasi momento saremo qui, lo porteremo con noi nei nostri pensieri e nei nostri cuori." La scomparsa improvvisa e tragica di Diogo e di suo fratello Andre, avvenuta in Spagna il 3 luglio 2025, ha sconvolto tutti coloro che erano legati al Liverpool e ha suscitato un enorme numero di tributi in tutto il mondo. Sul sito si legge: "Come spesso dicevano i suoi sostenitori, il suo nome era Diogo e ci ha portato alla vittoria. Sarà sempre il nostro numero 20".