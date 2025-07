E' morto Joey Jones: vinse 2 Coppe Campioni

All'età di 70 anni è morto Joey Jones. Terzino sinistro gallese - che ha collezionato 72 presenze con la nazionale - ha giocato con il Wrexham (in tre differenti periodi), Liverpool, Chelsea e Huddersfield Town. Con i Reds ha vinto un titolo di First Division, due Coppe dei Campioni, una Coppa UEFA e una Supercoppa Europea. La vittoria del Liverpool contro il Borussia Mönchengladbach a Roma nel 1977 lo ha visto diventare il primo gallese a sollevare la Coppa dei Campioni. Jones ha inoltre contribuito alla conquista della Coppa del Galles col Wrexham e alla promozione del Chelsea in First Division.