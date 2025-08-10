Il Liverpool perde il primo trofeo in palio della nuova stagione: il Crystal Palace ha la meglio sui Reds ai rigori e conquista il Community Shield dopo la vittoria della FA Cup. A segno i nuovi arrivati Ekitike e Frimpong per la squadra di Slot, per il Palace Mateta nel primo tempo e Sarr nella ripresa. Ai rigori sbagliano Salah, Mac Allister ed Elliott, di Devenny il rigore decisivo per il Crystal Palace. Prima della partita l'immancabile omaggio a Diogo Jota

COMMUNITY SHIELD, L'OMAGGIO A JOTA: LE FOTO