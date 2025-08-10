Il Crystal Palace vince il Community Shield: Liverpool ko ai rigori 5-4community shield
Il Liverpool perde il primo trofeo in palio della nuova stagione: il Crystal Palace ha la meglio sui Reds ai rigori e conquista il Community Shield dopo la vittoria della FA Cup. A segno i nuovi arrivati Ekitike e Frimpong per la squadra di Slot, per il Palace Mateta nel primo tempo e Sarr nella ripresa. Ai rigori sbagliano Salah, Mac Allister ed Elliott, di Devenny il rigore decisivo per il Crystal Palace. Prima della partita l'immancabile omaggio a Diogo Jota
Il Crystal Palace vince ai rigori il Community Shield, trofeo che mette di fronte la vincitrice della Premier League contro la vincitrice della FA Cup. I campioni d'Inghilterra del Liverpool devono arrendersi ai calci di rigore dopo il 2-2 nei 90'. A segno dopo 4' il nuovo arrivato Hugo Ekitike, pareggio di Mateta su rigore e nuovo vantaggio Reds con Frimpong. Nella ripresa al 77' il gol di Sarr rimette tutto in parità e manda le squadre ai rigori. Errori di Salah, Mac Allister ed Elliott per il Liverpool, Eze e Sosa per il Crystal Palace che ha la meglio 3-2.
Crystal Palace-Liverpool 2-2 (5-4 d.c.r), il tabellino
Marcatori: 4' Ekitike, 21', Frimpong (L), 17' Mateta (rig.), 77' Sarr (C)
CRYSTAL PALACE (3-4-2-1): Henderson; Richards, Lacroix, Guehi (94' Devenny); Munoz, Wharton (85' Lerma), Kamada (29' Hughes), Mitchell (79' Sosa); Sarr, Eze; Mateta. All.: Glasner.
LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez (84' Robertson); Jones (71' Endo), Szoboszlai; Salah, Wirtz (84' Elliott), Gakpo; Ekitike (71' Mac Allister). All.: Slot.
Ammoniti: Konate (L), Wirtz (L), Salah (L)