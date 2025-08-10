Esplora tutte le offerte Sky
Il Crystal Palace vince il Community Shield: Liverpool ko ai rigori 5-4

community shield

Il Liverpool perde il primo trofeo in palio della nuova stagione: il Crystal Palace ha la meglio sui Reds ai rigori e conquista il Community Shield dopo la vittoria della FA Cup. A segno i nuovi arrivati Ekitike e Frimpong per la squadra di Slot, per il Palace Mateta nel primo tempo e Sarr nella ripresa. Ai rigori sbagliano Salah, Mac Allister ed Elliott, di Devenny il rigore decisivo per il Crystal Palace. Prima della partita l'immancabile omaggio a Diogo Jota

COMMUNITY SHIELD, L'OMAGGIO A JOTA: LE FOTO

Il Crystal Palace vince ai rigori il Community Shield, trofeo che mette di fronte la vincitrice della Premier League contro la vincitrice della FA Cup. I campioni d'Inghilterra del Liverpool devono arrendersi ai calci di rigore dopo il 2-2 nei 90'. A segno dopo 4' il nuovo arrivato Hugo Ekitike, pareggio di Mateta su rigore e nuovo vantaggio Reds con Frimpong. Nella ripresa al 77' il gol di Sarr rimette tutto in parità e manda le squadre ai rigori. Errori di Salah, Mac Allister ed Elliott per il Liverpool, Eze e Sosa per il Crystal Palace che ha la meglio 3-2.

Crystal Palace-Liverpool 2-2 (5-4 d.c.r), il tabellino

Marcatori: 4' Ekitike, 21', Frimpong (L), 17' Mateta (rig.), 77' Sarr (C)

CRYSTAL PALACE (3-4-2-1): Henderson; Richards, Lacroix, Guehi (94' Devenny); Munoz, Wharton (85' Lerma), Kamada (29' Hughes), Mitchell (79' Sosa); Sarr, Eze; Mateta. All.: Glasner.

LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez (84' Robertson); Jones (71' Endo), Szoboszlai; Salah, Wirtz (84' Elliott), Gakpo; Ekitike (71' Mac Allister). All.: Slot.

Ammoniti: Konate (L), Wirtz (L), Salah (L)

 

Tottenham, rottura del crociato per James Maddison

Premier League

Il centrocampista inglese sarà sottoposto a un intervento chirurgico nei prossimi giorni a...

Scommesse sui suoi cartellini, Paquetà assolto

Premier League

Lucas Paquetá è stato assolto dalle accuse di aver truccato cartellini gialli per fini legati...

E' morto Joey Jones: vinse 2 Coppe Campioni

lutto

E' morto all'età di 70 anni l'ex terzino sinistro gallese Joey Jones. Cresciuto nel Wrexham ha...

Liverpool, Chiesa escluso dai convocati per l'Asia

slot ha deciso

L'attaccante italiano non è stato inserito da Arne Slot nella lista dei convocati per il tour...
