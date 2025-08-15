Premier League, Ligue 1 e... un Ferragosto su Sky!

Premier League, Ligue 1 e Supercoppa di Germania: le partite su Sky SportSU SKY SPORT
Inizia una nuova grande stagione di calcio estero su Sky e in streaming su NOW. Da venerdì 15 a lunedì 18 agosto, nella Casa dello Sport di Sky, ripartono la Premier League inglese - grande esclusiva Sky fino al 2028 con almeno 7 match per ogni turno, compresi i Friday night e i Monday night - la Ligue 1 francese – grande ritorno su Sky con le migliori due partite a turno su Sky - e la Supercoppa di Germania
In Inghilterra, si riparte il giorno di Ferragosto con il Liverpool campione in carica che ad Anfield sfiderà alle 21 il Bournemourh (Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e NOW). Cinque match sabato: alle 13.30 Aston Villa-Newcastle (Sky Sport Calcio e NOW); alle 16 Tottenham-Burnley (Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e NOW), Brighton-Fulham (Sky Sport Calcio e NOW) e Sunderland-West Ham (Sky Sport Mix e NOW); alle 18.30 Wolverhampton-Manchester City (Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e NOW). Domenica alle 15 in campo Chelsea-Crystal Palace (Sky Sport Calcio e NOW), Nottingham Forest-Brentford (Sky Sport Max e NOW); mentre alle 17.30 è già tempo di big match con Manchester United-Arsenal (Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e NOW). Monday night con Leeds-Everton, alle 21 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e NOW.
Torna la Ligue 1
Il 15 agosto il via alla Ligue 1 francese, che torna su Sky e NOW. Venerdì in campo alle 20.45 Rennes-Marsiglia (Sky Sport Arena e NOW), mentre sabato alle 19 la sfida tra Monaco e Le Havre su Sky Sport Arena e NOW. Domenica alle 20.45 in campo i campioni di Francia e d’Europa del PSG, che debutteranno in trasferta contro il Nantes su Sky Sport Mix e NOW.
In attesa della Bundesliga, ecco la Supercoppa di Germania
In Germania la stagione si apre come da tradizione con la finale che assegna il primo trofeo della stagione, la Supercoppa di Germania. Sabato 16 agosto alle 20.30 la sfida che vale il titolo tra Stoccarda e Bayern Monaco su Sky Sport Max, Sky Sport Mix e in streaming su NOW. Una stagione da vivere al massimo con gli approfondimenti, gli speciali dedicati, le rubriche, gli studi pre e post-partita di Sky Sport. Appuntamento come di consueto con “La Casa dello Sport Internazionale”, condotto da Federica Lodi che, insieme ai suoi ospiti, introdurrà i match della Premier League, della Bundesliga e della Ligue 1 giornata dopo giornata, con una finestra sempre aperta sulle novità dell’ultim’ora durante tutto il weekend. E dal lunedì al venerdì, alle 14, Euroshow con Valentina Mariani e Niccolò Omini per approfondire i temi del campo. Aggiornamenti continui con una finestra sempre aperta su Sky Sport 24, con news continue su skysport.it e sui canali social ufficiali Sky Sport (Facebook, X, Instagram e TikTok).
Calcio estero: la programmazione live su Sky e in streaming su NOW
PREMIER LEAGUE – 1^ giornata
VENERDÌ 15 AGOSTO
ore 21
LIVERPOOL-BOURNEMOUTH
Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e NOW
telecronaca Federico Zancan, bordocampo Filippo Benincampi
SABATO 16 AGOSTO
ore 13.30
ASTON VILLA-NEWCASTLE
Sky Sport Calcio e NOW
telecronaca Paolo Ciarravano
ore 16
TOTTENHAM-BURNLEY
Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e NOW
telecronaca Federico Zancan
BRIGHTON-FULHAM
Sky Sport Calcio e NOW
telecronaca Matteo Marceddu
SUNDERLAND- WEST HAM
Sky Sport Mix e NOW
telecronaca Nicolò Ramella
ore 18.30
WOLVERHAMPTON-MANCHESTER CITY
Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e NOW
telecronaca Massimo Marianella
DOMENICA 17 AGOSTO
ore 15
CHELSEA-CRYSTAL PALACE
Sky Sport Calcio e NOW
telecronaca Stefano Borghi
NOTTINGHAM FOREST-BRENTFORD
Sky Sport Max e NOW
telecronaca Gianluigi Bagnulo
ore 17.30
MANCHESTER UNITED-ARSENAL
Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e NOW
telecronaca Massimo Marianella, bordocampo Filippo Benincampi
LUNEDÌ 18 AGOSTO
ore 21
LEEDS-EVERTON
Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e NOW
telecronaca Paolo Ciarravano
LIGUE 1 – 1^ giornata
VENERDÌ 15 AGOSTO
ore 20.45
RENNES-MARSIGLIA
Sky Sport Arena e NOW
telecronaca Gianluigi Bagnulo
SABATO 16 AGOSTO
ore 19
MONACO-LE HAVRE
Sky Sport Arena e NOW
telecronaca Luca Mastrorilli
DOMENICA 17 AGOSTO
ore 20.45
NANTES-PSG
Sky Sport Mix e NOW
telecronaca Paolo Ciarravano
SUPERCOPPA GERMANIA
SABATO 16 AGOSTO
ore 20.30
STOCCARDA-BAYERN MONACO
Sky Sport Max, Sky Sport Mix e NOW
telecronaca Pietro Nicolodi
STUDI PRE E POSTPARTITA
VENERDÌ 15 AGOSTO
Dalle 20.30 e dalle 23
La Casa dello Sport Internazionale
In studio: Federica Lodi e Paolo Ciarravano
SABATO 16 AGOSTO
Dalle 13, dalle 15.30 e dalle 18
La Casa dello Sport Internazionale
In studio: Federica Lodi e Paolo Di Canio
DOMENICA 17 AGOSTO
Dalle 14.30, dalle 17 e dalle 19.30
La Casa dello Sport Internazionale
In studio: Federica Lodi e Paolo Di Canio