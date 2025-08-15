Premier League, Ligue 1 e... un Ferragosto su Sky!

Inizia una nuova grande stagione di calcio estero su Sky e in streaming su NOW. Da venerdì 15 a lunedì 18 agosto, nella Casa dello Sport di Sky, ripartono la Premier League inglese - grande esclusiva Sky fino al 2028 con almeno 7 match per ogni turno, compresi i Friday night e i Monday night - la Ligue 1 francese – grande ritorno su Sky con le migliori due partite a turno su Sky - e la Supercoppa di Germania PREMIER, PER IL SUPERCOPUTER LIVERPOOL ANCORA CAMPIONE

In Inghilterra, si riparte il giorno di Ferragosto con il Liverpool campione in carica che ad Anfield sfiderà alle 21 il Bournemourh (Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e NOW). Cinque match sabato: alle 13.30 Aston Villa-Newcastle (Sky Sport Calcio e NOW); alle 16 Tottenham-Burnley (Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e NOW), Brighton-Fulham (Sky Sport Calcio e NOW) e Sunderland-West Ham (Sky Sport Mix e NOW); alle 18.30 Wolverhampton-Manchester City (Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e NOW). Domenica alle 15 in campo Chelsea-Crystal Palace (Sky Sport Calcio e NOW), Nottingham Forest-Brentford (Sky Sport Max e NOW); mentre alle 17.30 è già tempo di big match con Manchester United-Arsenal (Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e NOW). Monday night con Leeds-Everton, alle 21 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e NOW.

Torna la Ligue 1 Il 15 agosto il via alla Ligue 1 francese, che torna su Sky e NOW. Venerdì in campo alle 20.45 Rennes-Marsiglia (Sky Sport Arena e NOW), mentre sabato alle 19 la sfida tra Monaco e Le Havre su Sky Sport Arena e NOW. Domenica alle 20.45 in campo i campioni di Francia e d’Europa del PSG, che debutteranno in trasferta contro il Nantes su Sky Sport Mix e NOW.

In attesa della Bundesliga, ecco la Supercoppa di Germania In Germania la stagione si apre come da tradizione con la finale che assegna il primo trofeo della stagione, la Supercoppa di Germania. Sabato 16 agosto alle 20.30 la sfida che vale il titolo tra Stoccarda e Bayern Monaco su Sky Sport Max, Sky Sport Mix e in streaming su NOW. Una stagione da vivere al massimo con gli approfondimenti, gli speciali dedicati, le rubriche, gli studi pre e post-partita di Sky Sport. Appuntamento come di consueto con “La Casa dello Sport Internazionale”, condotto da Federica Lodi che, insieme ai suoi ospiti, introdurrà i match della Premier League, della Bundesliga e della Ligue 1 giornata dopo giornata, con una finestra sempre aperta sulle novità dell’ultim’ora durante tutto il weekend. E dal lunedì al venerdì, alle 14, Euroshow con Valentina Mariani e Niccolò Omini per approfondire i temi del campo. Aggiornamenti continui con una finestra sempre aperta su Sky Sport 24, con news continue su skysport.it e sui canali social ufficiali Sky Sport (Facebook, X, Instagram e TikTok).