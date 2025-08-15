Premier League, Ligue 1 e... un Ferragosto su Sky!

Esplora tutte le offerte Sky
Premier League, Ligue 1 e Supercoppa di Germania: le partite su Sky Sport

SU SKY SPORT

Inizia una nuova grande stagione di calcio estero su Sky e in streaming su NOW. Da venerdì 15 a lunedì 18 agosto, nella Casa dello Sport di Sky, ripartono la Premier League inglese - grande esclusiva Sky fino al 2028 con almeno 7 match per ogni turno, compresi i Friday night e i Monday night - la Ligue 1 francese – grande ritorno su Sky con le migliori due partite a turno su Sky - e la Supercoppa di Germania

PREMIER, PER IL SUPERCOPUTER LIVERPOOL ANCORA CAMPIONE

In Inghilterra, si riparte il giorno di Ferragosto con il Liverpool campione in carica che ad Anfield sfiderà alle 21 il Bournemourh (Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e NOW). Cinque match sabato: alle 13.30 Aston Villa-Newcastle (Sky Sport Calcio e NOW); alle 16 Tottenham-Burnley (Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e NOW), Brighton-Fulham (Sky Sport Calcio e NOW) e Sunderland-West Ham (Sky Sport Mix e NOW); alle 18.30 Wolverhampton-Manchester City (Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e NOW). Domenica alle 15 in campo Chelsea-Crystal Palace (Sky Sport Calcio e NOW), Nottingham Forest-Brentford (Sky Sport Max e NOW); mentre alle 17.30 è già tempo di big match con Manchester United-Arsenal (Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e NOW). Monday night con Leeds-Everton, alle 21 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e NOW.

Torna la Ligue 1

Il 15 agosto il via alla Ligue 1 francese, che torna su Sky e NOW. Venerdì in campo alle 20.45 Rennes-Marsiglia (Sky Sport Arena e NOW), mentre sabato alle 19 la sfida tra Monaco e Le Havre su Sky Sport Arena e NOW. Domenica alle 20.45 in campo i campioni di Francia e d’Europa del PSG, che debutteranno in trasferta contro il Nantes su Sky Sport Mix e NOW.

In attesa della Bundesliga, ecco la Supercoppa di Germania

In Germania la stagione si apre come da tradizione con la finale che assegna il primo trofeo della stagione, la Supercoppa di Germania. Sabato 16 agosto alle 20.30 la sfida che vale il titolo tra Stoccarda e Bayern Monaco su Sky Sport Max, Sky Sport Mix e in streaming su NOW. Una stagione da vivere al massimo con gli approfondimenti, gli speciali dedicati, le rubriche, gli studi pre e post-partita di Sky Sport. Appuntamento come di consueto con “La Casa dello Sport Internazionale”, condotto da Federica Lodi che, insieme ai suoi ospiti, introdurrà i match della Premier League, della Bundesliga e della Ligue 1 giornata dopo giornata, con una finestra sempre aperta sulle novità dell’ultim’ora durante tutto il weekend. E dal lunedì al venerdì, alle 14, Euroshow con Valentina Mariani e Niccolò Omini per approfondire i temi del campo. Aggiornamenti continui con una finestra sempre aperta su Sky Sport 24, con news continue su skysport.it e sui canali social ufficiali Sky Sport (Facebook, X, Instagram e TikTok).

Calcio estero: la programmazione live su Sky e in streaming su NOW

 

PREMIER LEAGUE – 1^ giornata

 

VENERDÌ 15 AGOSTO

ore 21       

LIVERPOOL-BOURNEMOUTH

Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e NOW

telecronaca Federico Zancan, bordocampo Filippo Benincampi

 

SABATO 16 AGOSTO

ore 13.30

ASTON VILLA-NEWCASTLE

Sky Sport Calcio e NOW

telecronaca Paolo Ciarravano

 

ore 16      

TOTTENHAM-BURNLEY

Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e NOW

telecronaca Federico Zancan

 

BRIGHTON-FULHAM
Sky Sport Calcio e NOW

telecronaca Matteo Marceddu

 

SUNDERLAND- WEST HAM
Sky Sport Mix e NOW

telecronaca Nicolò Ramella

 

ore 18.30

WOLVERHAMPTON-MANCHESTER CITY

Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e NOW

telecronaca Massimo Marianella

 

DOMENICA 17 AGOSTO

ore 15

CHELSEA-CRYSTAL PALACE

Sky Sport Calcio e NOW

telecronaca Stefano Borghi

 

NOTTINGHAM FOREST-BRENTFORD

Sky Sport Max e NOW
telecronaca Gianluigi Bagnulo

 

ore 17.30

MANCHESTER UNITED-ARSENAL

Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e NOW

telecronaca Massimo Marianella, bordocampo Filippo Benincampi

 

LUNEDÌ 18 AGOSTO

ore 21

LEEDS-EVERTON

Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e NOW

telecronaca Paolo Ciarravano

 

 

LIGUE 1 – 1^ giornata

 

VENERDÌ 15 AGOSTO

ore 20.45

RENNES-MARSIGLIA

Sky Sport Arena e NOW

telecronaca Gianluigi Bagnulo

 

SABATO 16 AGOSTO

ore 19

MONACO-LE HAVRE

Sky Sport Arena e NOW

telecronaca Luca Mastrorilli

 

DOMENICA 17 AGOSTO

ore 20.45

NANTES-PSG

Sky Sport Mix e NOW

telecronaca Paolo Ciarravano

 

 

SUPERCOPPA GERMANIA

 

SABATO 16 AGOSTO

ore 20.30

STOCCARDA-BAYERN MONACO

Sky Sport Max, Sky Sport Mix e NOW

telecronaca Pietro Nicolodi

 

 

STUDI PRE E POSTPARTITA

 

VENERDÌ 15 AGOSTO

Dalle 20.30 e dalle 23

La Casa dello Sport Internazionale

In studio: Federica Lodi e Paolo Ciarravano

 

SABATO 16 AGOSTO

Dalle 13, dalle 15.30 e dalle 18

La Casa dello Sport Internazionale

In studio: Federica Lodi e Paolo Di Canio

 

DOMENICA 17 AGOSTO

Dalle 14.30, dalle 17 e dalle 19.30

La Casa dello Sport Internazionale

In studio: Federica Lodi e Paolo Di Canio

