Secondo il Supercomputer Opta il Liverpool vincerà di nuovo la Premier League
La Premier (su Sky e NOW) è alle porte e secondo gli algoritmi di Opta sarà ancora una volta festa reds. Slot - che lo scorso anno partiva con un piccolo 5.1% di probabilità di vittoria finale - è salito al 28.5% ed è già in testa a questa speciale classifica. Arsenal secondo ma in crescita di quotazioni, mentre il possibile quinto posto Champions potrebbe cambiare padrone. E poi, quale sorte per United e Tottenham?
- L’Opta Predictor è un modello previsionale creato da Opta per stimare le possibilità di sviluppo di una determinata competizione. Il modello matematico utilizzato tiene conto di molteplici variabili, tra cui:
- punti di forza e di debolezza delle avversarie ancora da affrontare
- serie storiche di risultati
- precedenti
- indici di rendimento e tanto altro
- L’Opta Predictor simula migliaia di volte (10mila) lo sviluppo del torneo, determinando così quante siano le probabilità percentuali per ogni squadra di vincere o meno le proprie partite. L’algoritmo poi si aggiorna partita dopo partita, ovviamente, in base ai risultati e alle prestazioni di tutte le squadre
- Una delle curiosità legate a un algoritmo che si basa su migliaia di simulazioni. Bene, sulle 10mila Premier simulate dall'Opta Predictor 19 squadre su 20 hanno vinto la Premier League almeno una volta (tutte tranne il Sunderland). Sì, quindi esiste una probabilità che il campionato inglese lo vinca una neopromossa come il Leeds o che sia finalmente l'anno del Tottenham. Allo stesso modo, ogni singola squadra della Premier è retrocessa in almeno sette delle simulazioni.
- Ma, quindi, il riassunto di tutte le 10mila simulazioni chi incorona? Sarà il Liverpool - secondo l'algoritmo - a vincere nuovamente la Premier, staccando a quota 21 lo United e diventando la più titolata d'Inghilterra. Ma attenzione: la scorsa estate Slot aveva solo un 5.1% di possibilità di vittoria, lo stesso che, oggi, per intenderci, è assegnato ad Aston Villa e Newcastle. Chance di titolo reds al 28.5%.
- E questo andrebbe a rispecchiare la stessa identica classifica dell'anno scorso, ma con delle annotazioni doverose. Dopo un super mercato (Gyökeres su tutti) l'Arsenal è passato dal 12.2% dello scorso anno al 24.3% di probabilità di vittoria della Premier. Il City è invece crollato dall'82.2% in partenza dello scorso campionato a un 18.8 attuale. Secondo le proiezioni dovrebbe essere il Chelsea la quarta forza Champions.
- Lo scorso anno sono finite al 15° posto lo United e addirittura al 17° posto il Tottenham, praticamente la prima delle non retrocesse (anche se con vittoria dell'Europa League annessa, proprio in finale contro lo United). Nuova stagione nuova vita? In realtà le cose non dovrebbero andar meglio: la posizione più probabile del Manchester è la 12^, quella del Tottenham la 14^.
- Detto di Liverpool, Arsenal, City e Chelsea, c'è la ben nota variabile del quinto posto Champions dato dal ranking per nazioni dell'Uefa. Lo scorso anno l'extra spot se l'è preso il Newcastle, ma secondo il supercomputer Opta sarà l'Aston Villa a chiudere al quinto posto nel 2025/26, di poco davanti proprio ai megpies di Tonali, a Palace e Brighton, loro in piena zona Europa e Conference League.
- Ancora una volta le tre neopromosse potrebbero essere anche le tre retrocesse. Nella storia della Premier League era successo una sola volta, nel lontano 1997/98, poi è capitato per due anni di fila proprio nelle ultime due stagioni (lo scorso anno erano tornate immediatamente in Championship Leicester, Ipswich e Sunderland). Quest'anno dovrebbe quindi toccare a Burnley (18°), Leeds (19°) e Sunderland (20°). Ma mai dire mai.
- Liverpool – 73.2 punti attesi
- Arsenal – 71.9
- Manchester City– 69.9
- Chelsea – 63.7
- Aston Villa– 60.7
- Newcastle – 60.4
- Crystal Palace – 57.3
- Brighton – 55.3
- Bournemouth – 51.4
- Brentford – 50.5
- Nottingham Forest – 50.4
- Manchester United – 49.1
- Everton – 48.5
- Tottenham – 47.8
- Fulham – 46.9
- West Ham – 44.0
- Wolverhampton – 42.5
- Burnley – 36.9
- Leeds – 36.3
- Sunderland – 31.5