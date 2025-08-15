La Premier (su Sky e NOW) è alle porte e secondo gli algoritmi di Opta sarà ancora una volta festa reds. Slot - che lo scorso anno partiva con un piccolo 5.1% di probabilità di vittoria finale - è salito al 28.5% ed è già in testa a questa speciale classifica. Arsenal secondo ma in crescita di quotazioni, mentre il possibile quinto posto Champions potrebbe cambiare padrone. E poi, quale sorte per United e Tottenham?

PREMIER LEAGUE, LIGUE 1 E...IL FERRAGOSTO SU SKY SPORT