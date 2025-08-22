Premier, Bundes e Ligue 1: le partite del weekend

Da oggi a lunedì 25 agosto in campo la Premier League con la seconda giornata e al via il secondo turno anche della Ligue 1. In questo weekend riparte anche la Bundesliga con la prima giornata. Approfondimenti, rubriche, studi pre e postpartita e aggiornamenti live per tutto il weekend e la settimana su Sky Sport 24, skysport.it e sui canali social di Sky Sport

Nella casa dello Sport di Sky, da oggi venerdì 22 a lunedì 25 agosto, appuntamento con i campionati esteri. Riparte la Bundesliga, esclusiva Sky fino al 2029 con 5 partite per turno, con anche il meglio della Coppa di Germania e 2 partite per ogni turno di Bundesliga 2, la seconda serie del campionato tedesco. In campo anche la Premier League - grande esclusiva Sky fino al 2028 con almeno 7 match per ogni turno, compresi i Friday night e i Monday night - e la Ligue 1 francese – grande ritorno su Sky con le migliori due partite a turno

Premier, via alla seconda giornata In Inghilterra va in scena la 2ª giornata di Premier League. Venerdì si parte alle 21 con West Ham-Chelsea (Sky Sport Max e NOW). Dopodiché, appuntamento a sabato con cinque partite: alle 13.30 Manchester City-Tottenham (Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e NOW); alle 16 Brentford-Aston Villa (Sky Sport Uno, Sky Sport 256 e NOW), Bournemouth-Wolverhampton (Sky Sport Max e NOW) e Burnley-Sunderland (Sky Sport Mix e NOW); alle 18.30 Arsenal-Leeds (Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e NOW). Domenica alle 15 in campo Everton-Brighton (Sky Sport Calcio e NOW) e Crystal Palace-Nottingham Forest (Sky Sport Arena e NOW). Lunedì chiudono la giornata Fulham-Manchester United, alle 17.30 su Sky Sport 251 e NOW, e Newcastel-Liverpool, alle 21 su Sky Sport 254 e NOW.

Bundesliga, si riparte In Germania si riparte con la prima giornata di Bundesliga. Venerdì 22 il Bayern Monaco campione in carica sfiderà, alle 20.30, il Lipsia (Sky Sport Mix e NOW). Sabato, alle 15.30, la sfida tra Bayer Leverkusen e Hoffenheim (Sky Sport Calcio e NOW), mentre alle 18.30 in campo St. Pauli-Borussia Dortmund (Sky Sport Max e NOW). Domenica appuntamento con altri due match: alle 15.30 Mainz-Colonia (Sky Sport 254 e NOW) e in differita alle 3.30 - Sky Sport Calcio e NOW -, Borussia Mönchengladbach-Amburgo.

Seconda giornata anche in Ligue 1 In Francia si torna in campo per il secondo weekend di Ligue 1. Venerdì, alle 20.45 su Sky Sport 256 e NOW, appuntamento con PSG-Angers. Sabato 23, alle 17 su Sky Sport 257 e NOW, in scena il match tra Marsiglia e Paris FC. Una stagione da vivere al massimo con gli approfondimenti, gli speciali dedicati, le rubriche, gli studi pre e post-partita di Sky Sport. Appuntamento come di consueto con “La Casa dello Sport Internazionale”, condotto da Federica Lodi che, insieme ai suoi ospiti, introdurrà i match della Premier League, della Bundesliga e della Ligue 1 giornata dopo giornata, con una finestra sempre aperta sulle novità dell’ultim’ora durante tutto il weekend. E dal lunedì al venerdì, alle 14, Euroshow con Valentina Mariani e Niccolò Omini per approfondire i temi del campo. Aggiornamenti continui con una finestra sempre aperta su Sky Sport 24, con news continue su skysport.it e sui canali social ufficiali Sky Sport (Facebook, X, Instagram e TikTok).