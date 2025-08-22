Premier, Bundes e Ligue 1: le partite del weekend

Esplora tutte le offerte Sky
Premier League, Ligue 1 e Bundesliga: le partite del weekend

su sky sport

Da oggi a lunedì 25 agosto in campo la Premier League con la seconda giornata e al via il secondo turno anche della Ligue 1. In questo weekend riparte anche la Bundesliga con la prima giornata. Approfondimenti, rubriche, studi pre e postpartita e aggiornamenti live per tutto il weekend e la settimana su Sky Sport 24, skysport.it e sui canali social di Sky Sport

 

Nella casa dello Sport di Sky, da oggi venerdì 22 a lunedì 25 agosto, appuntamento con i campionati esteri. Riparte la Bundesliga, esclusiva Sky fino al 2029 con 5 partite per turno, con anche il meglio della Coppa di Germania e 2 partite per ogni turno di Bundesliga 2, la seconda serie del campionato tedesco. In campo anche la Premier League - grande esclusiva Sky fino al 2028 con almeno 7 match per ogni turno, compresi i Friday night e i Monday night - e la Ligue 1 francese – grande ritorno su Sky con le migliori due partite a turno

Premier, via alla seconda giornata

In Inghilterra va in scena la 2ª giornata di Premier League. Venerdì si parte alle 21 con West Ham-Chelsea (Sky Sport Max e NOW). Dopodiché, appuntamento a sabato con cinque partite: alle 13.30 Manchester City-Tottenham (Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e NOW); alle 16 Brentford-Aston Villa (Sky Sport Uno, Sky Sport 256 e NOW), Bournemouth-Wolverhampton (Sky Sport Max e NOW) e Burnley-Sunderland (Sky Sport Mix e NOW); alle 18.30 Arsenal-Leeds (Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e NOW). Domenica alle 15 in campo Everton-Brighton (Sky Sport Calcio e NOW) e Crystal Palace-Nottingham Forest (Sky Sport Arena e NOW). Lunedì chiudono la giornata Fulham-Manchester United, alle 17.30 su Sky Sport 251 e NOW, e Newcastel-Liverpool, alle 21 su Sky Sport 254 e NOW.

Bundes al via

Bundesliga, si riparte

In Germania si riparte con la prima giornata di Bundesliga. Venerdì 22 il Bayern Monaco campione in carica sfiderà, alle 20.30, il Lipsia (Sky Sport Mix e NOW). Sabato, alle 15.30, la sfida tra Bayer Leverkusen e Hoffenheim (Sky Sport Calcio e NOW), mentre alle 18.30 in campo St. Pauli-Borussia Dortmund (Sky Sport Max e NOW). Domenica appuntamento con altri due match: alle 15.30 Mainz-Colonia (Sky Sport 254 e NOW) e in differita alle 3.30 - Sky Sport Calcio e NOW -, Borussia Mönchengladbach-Amburgo.

Seconda giornata anche in Ligue 1

In Francia si torna in campo per il secondo weekend di Ligue 1. Venerdì, alle 20.45 su Sky Sport 256 e NOW, appuntamento con PSG-Angers. Sabato 23, alle 17 su Sky Sport 257 e NOW, in scena il match tra Marsiglia e Paris FC. Una stagione da vivere al massimo con gli approfondimenti, gli speciali dedicati, le rubriche, gli studi pre e post-partita di Sky Sport. Appuntamento come di consueto con “La Casa dello Sport Internazionale”, condotto da Federica Lodi che, insieme ai suoi ospiti, introdurrà i match della Premier League, della Bundesliga e della Ligue 1 giornata dopo giornata, con una finestra sempre aperta sulle novità dell’ultim’ora durante tutto il weekend. E dal lunedì al venerdì, alle 14, Euroshow con Valentina Mariani e Niccolò Omini per approfondire i temi del campo.

Aggiornamenti continui con una finestra sempre aperta su Sky Sport 24, con news continue su skysport.it e sui canali social ufficiali Sky Sport (Facebook, X, Instagram e TikTok).

Calcio estero: la programmazione live su Sky e in streaming su NOW

 

PREMIER LEAGUE – 2a giornata

 

VENERDÌ 22 AGOSTO

ore 21       

WEST HAM-CHELSEA

Sky Sport Max e NOW

telecronaca Paolo Ciarravano

 

SABATO 23 AGOSTO

ore 13.30

MANCHESTER CITY-TOTTENHAM

Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e NOW

telecronaca Nicola Roggero

 

ore 16

BRENTFORD-ASTON VILLA

Sky Sport Uno, Sky Sport 256 e NOW

telecronaca Filippo Benincampi

 

BOURNEMOUTH-WOLVERHAMPTON
Sky Sport Max e NOW

telecronaca Nicolò Ramella

 

BURNLEY- SUNDERLAND
Sky Sport Mix e NOW

telecronaca Matteo Marceddu

 

ore 18.30

ARSENAL-LEEDS

Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e NOW

telecronaca Massimo Marianella

 

DOMENICA 24 AGOSTO

ore 15

EVERTON-BRIGHTON

Sky Sport Calcio e NOW

telecronaca Nicola Roggero

 

CRYSTAL PALACE-NOTTINGHAM FOREST

Sky Sport Arena e NOW
telecronaca Massimo Marianella

 

ore 17.30

FULHAM-MANCHESTER UNITED

Sky Sport 257, Sky Sport 4K e NOW

telecronaca Paolo Ciarravano

 

LUNEDÌ 25 AGOSTO

ore 21

NEWCASTLE-LIVERPOOL

Sky Sport 254 e NOW

telecronaca Massimo Marianella

 

 

BUNDESLIGA – 1a giornata

 

VENERDÌ 22 AGOSTO

ore 20.30

BAYERN MONACO-LIPSIA

Sky Sport Mix e NOW

telecronaca Pietro Nicolodi

 

SABATO 23 AGOSTO

ore 15.30

BAYER LEVERKUSEN-HOFFENHEIM

Sky Sport Calcio e NOW

telecronaca Federico Zanon

 

ore 18.30

ST. PAULI-BORUSSIA DORTMUND

Sky Sport Max e NOW

telecronaca Pietro Nicolodi

 

DOMENICA 24 AGOSTO

ore 15.30

MAINZ-COLONIA

Sky Sport 254 e NOW

telecronaca Manuel Favia

 

ore 3.30 (differita)

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH-AMBURGO

Sky Sport Calcio e NOW
telecronaca Elia Faggion

 

 

 

 

LIGUE 1 – 2a giornata

 

VENERDÌ 22 AGOSTO

ore 20.45

PSG-ANGERS

Sky Sport 256 e NOW

telecronaca Federico Botti

 

SABATO 23 AGOSTO

ore 17

MARSIGLIA-PARIS FC

Sky Sport 257 e NOW

telecronaca Manuel Favia

 

 

STUDI PRE E POSTPARTITA

 

SABATO 23 AGOSTO

Dalle 13, dalle 15.30 e dalle 18

La Casa dello Sport Internazionale

In studio: Federica Lodi e Paolo Ciarravano

 

DOMENICA 24 AGOSTO

Dalle 19.30

La Casa dello Sport Internazionale

In studio: Federica Lodi e Nicola Roggero

