Premier League: risultati, gol e highlights della 30^ giornataGLI HIGHLIGHTS
L'Arsenal vince col brivido contro l'Everton: finisce 2-0 con le reti di Gyokeres e Dowman nel finale. ll City, in campo questa sera contro il West Ham su Sky Sport 254, è a -10 con una partita in meno. Importante vittoria anche del Newcastle, in casa del Chelsea, grazie alla rete di Gordon. Il sabato di Premier era iniziato con la vittoria del Burnley contro il Bournemouth e del Brighton in casa del Sunderland. Qui tutti i risultati, i gol e gli highlights
Premier League, 30^ giornata: i risultati del sabato
- BURNLEY-BOURNEMOUTH 0-0
- SUNDERLAND-BRIGHTON 0-1
58' Minteh
- ARSENAL-EVERTON 0-0
90' Gyokeres, 97' Dowman
- CHELSEA-NEWCASTLE 0-1
18' Gordon
- WEST HAM-MANCHESTER CITY sabato alle 21 su Sky Sport 254
Premier League, le partite di domenica 15 marzo
- MANCHESTER UNITED-ASTON VILLA domenica alle 15 su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K
- CRYSTAL PALACE-LEEDS domenica alle 15 su Sky Sport 257
- NOTTINGHAM FOREST-FULHAM domenica alle 15 su Sky Sport 258
- LIVERPOOL-TOTTENHAM domenica alle 17.30 su Sky Sport Uno
Leggi anche
Tudor: "Al Tottenham problemi più gravi di quel che pensavo"
Premier League, il posticipo di lunedì 16 marzo
BRENTFORD-WOLVERHAMPTON lunedì alle 21 su Sky Sport Calcio