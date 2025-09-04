Daniel Levy si dimette da presidente del Tottenham dopo 25 anni. Il club ha annunciato le dimissioni con un comunicato ufficiale sul proprio sito. "Orgoglioso del lavoro svolto insieme al team dirigenziale, abbiamo trasformato questo club in una squadra che compete ai massimi livelli. Ringrazio i tifosi che mi hanno sostenuto nel corso degli anni" LA CLASSIFICA DI PREMIER LEAGUE

Dopo 25 anni, Daniel Levy lascia la guida del Tottenham. Il presidente esecutivo, in carica dal 2001, ha annunciato le proprie dimissioni con un comunicato sul sito ufficiale del club ripercorrendo i suoi anni al vertice. 18 partecipazioni alle coppe europee nelle ultime 20 stagioni, la costruzione di uno stadio considerato tra i più moderni al mondo e i successi sportivi come la vittoria dell'Europa League la scorsa stagione. Negli ultimi mesi la società aveva già avviato un processo di rinnovamento: l’arrivo di Vinai Venkatesham come CEO, la nomina di Thomas Frank alla guida della squadra maschile e di Martin Ho per quella femminile, oltre all’ingresso nel consiglio di amministrazione di Peter Charrington, che assumerà il ruolo di presidente non esecutivo. Non ci saranno cambiamenti nella proprietà o nella struttura azionaria del Club.

Levy: "Desidero ringraziare i tifosi" "Sono incredibilmente orgoglioso - ha detto Daniel Levy - del lavoro svolto insieme al team dirigenziale e a tutti i nostri dipendenti. Abbiamo trasformato questo club in una squadra che compete ai massimi livelli. Ma soprattutto, abbiamo costruito una comunità. Ho avuto la fortuna di lavorare con alcune delle persone più importanti di questo sport, dal team di Lilywhite House e Hotspur Way a tutti i giocatori e gli allenatori nel corso degli anni. Desidero ringraziare tutti i tifosi che mi hanno sostenuto. Non è sempre stato un percorso facile, ma sono stati fatti progressi significativi. Continuerò a sostenere questo club con passione".