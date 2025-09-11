Norme sugli agenti, 74 accuse al Chelsea dalla FA

I casi relativi alla gestione precedente a quella di Todd Boehly, quando i Blues erano ancora di proprietà di Abramovich, nel periodo dal 2009 al 2022. Per la FA sarebbero 74 le violazioni del regolamento e le irregolarità coinvolgerebbero agenti, intermediari e investimenti di terze parti sui giocatori. Il club londinese ha tempo fino al 19 settembre per presentare una risposta formale. Emergessero responsabilità dirette, il Chelsea rischia multe ma -secondo Sky Sports UK, non penalizzazioni di punti in classifica
Il Chelsea è finito sotto accusa dalla Federcalcio inglese (Football Association) per 74 presunte violazioni del regolamento amministrativo, relative a numerosi pagamenti ai procuratori effettuati tra il 2009 e il 2022. Le contestazioni riguardano in particolare il periodo in cui il club londinese era di proprietà dell'oligarca russo Roman Abramovich, prima della cessione 'forzata' a un consorzio guidato dall'investitore americano Todd Boehly e dalla società di private equity Clearlake Capital.
Chelsea, le irregolarità contestate e cosa rischia
Le presunte irregolarità coinvolgerebbero agenti, intermediari e investimenti di terze parti sui giocatori. Il Chelsea ha reso noto di aver segnalato autonomamente alla FA le possibili violazioni e ha tempo fino al 19 settembre per presentare una risposta formale. Se dovessero emergere responsabilità dirette da parte del club, le sanzioni potrebbero comprendere multe, blocco dei trasferimenti ma -secondo i colleghi di Sky Sports UK- non una decurtazione di punti in classifica.
Approfondimento
Chelsea, la situazione e i rischi: il punto su Sky Sports UK
Accuse FA, il comunicato del Chelsea
"Durante una due diligence approfondita prima del completamento dell'acquisto, la nuova proprietà ha rilevato una rendicontazione finanziaria potenzialmente incompleta relativa a transazioni storiche e altre possibili violazioni delle norme della FA", si legge in un comunicato del Chelsea, che ha sottolineato come le presunte irregolarità siano state "segnalate autonomamente a tutte le autorità di regolamentazione competenti, inclusa la FA".