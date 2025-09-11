Norme sugli agenti, 74 accuse al Chelsea dalla FA

I casi relativi alla gestione precedente a quella di Todd Boehly, quando i Blues erano ancora di proprietà di Abramovich, nel periodo dal 2009 al 2022. Per la FA sarebbero 74 le violazioni del regolamento e le irregolarità coinvolgerebbero agenti, intermediari e investimenti di terze parti sui giocatori. Il club londinese ha tempo fino al 19 settembre per presentare una risposta formale. Emergessero responsabilità dirette, il Chelsea rischia multe ma -secondo Sky Sports UK, non penalizzazioni di punti in classifica

Il Chelsea è finito sotto accusa dalla Federcalcio inglese (Football Association) per 74 presunte violazioni del regolamento amministrativo, relative a numerosi pagamenti ai procuratori effettuati tra il 2009 e il 2022. Le contestazioni riguardano in particolare il periodo in cui il club londinese era di proprietà dell'oligarca russo Roman Abramovich, prima della cessione 'forzata' a un consorzio guidato dall'investitore americano Todd Boehly e dalla società di private equity Clearlake Capital.

Chelsea, le irregolarità contestate e cosa rischia Le presunte irregolarità coinvolgerebbero agenti, intermediari e investimenti di terze parti sui giocatori. Il Chelsea ha reso noto di aver segnalato autonomamente alla FA le possibili violazioni e ha tempo fino al 19 settembre per presentare una risposta formale. Se dovessero emergere responsabilità dirette da parte del club, le sanzioni potrebbero comprendere multe, blocco dei trasferimenti ma -secondo i colleghi di Sky Sports UK- non una decurtazione di punti in classifica.