Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su Sky

Si parte con un nuovo weekend di calcio internazionale. In programma la 4^ giornata di Premier League e Ligue 1. In Bundesliga si disputa, invece, la terza giornata di campionato. Domenica, occi puntati sul derby di Manchester tra United e City in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Approfondimenti, rubriche, studi pre e postpartita e aggiornamenti live per tutto il weekend e la settimana su Sky Sport 24, skysport.it e sui canali social di Sky Sport

Nella Casa dello Sport di Sky, da oggi 12 a domenica 14 settembre, appuntamento con i campionati esteri. In campo la Premier League inglese – grande esclusiva Sky fino al 2028 con almeno 7 match per ogni turno, compresi i Friday night e i Monday night -, la Bundesliga – esclusiva Sky fino al 2029, con 5 partite per turno – e la Ligue 1 francese - con le migliori due partite a turno. 

 

PREMIER LEAGUE - In Inghilterra va in scena la 4^ giornata di Premier League. Sabato sono otto le partite in programma: alle 13.30 Arsenal- Nottingham Forest (Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e NOW), alle 16 Newcastle-Wolverhampton (Sky Sport Uno, Sky Sport 259 e NOW), Everton-Aston Villa (Sky Sport Calcio e NOW), Bournemouth-Brighton (Sky Sport Max NOW), Crystal Palace-Sunderland (Sky Sport 257 e NOW) e Fulham-Leeds (Sky Sport 258 e NOW). Alle 18.30 West Ham-Tottenham (Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e NOW), mentre alle 21 si gioca Brentford-Chelsea (Sky Sport Arena e NOW). Due i match di domenica: alle 15 Burnley-Liverpool (Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e NOW), alle 17.30 il derby di Manchester: City-United (Sky Sport Uno e NOW). 

 

BUNDESLIGA - In Germania si torna in campo per il terzo weekend di Bundesliga. Oggu, alle 20.30 su Sky Sport Calcio e NOW, apre la giornata il match Bayer Leverkuysen-Eintracht. Sabato doppio impegno: alle 15.30 Heidenheim-Borussia Dortmund (Sky Sport Arena e NOW) e alle 18.30 Bayern Monaco-Amburgo (Sky Sport Calcio e NOW). Domenica due partite: alle 15.30 St. Pauli-Augsburg (Sky Sport Max e NOW), alle 17.30 Borussia Mönchengladbach-Werder Brema (Sky Sport 255 e NOW). 

 

LIGUE 1 – In Francia appuntamento con la 4^ giornata di Ligue 1. Oggi, alle 20.45 su Sky Sport 256 e NOW, in campo Marsiglia-Lorient. Domenica, alle 17.15 su Sky Sport Arena e NOW, PSG-Lens, mentre alle 20.45 – Sky Sport Calcio e NOW - Rennes-Lione. 

 

Una stagione da vivere al massimo con gli approfondimenti, gli speciali dedicati, le rubriche, gli studi pre e post-partita di Sky Sport. Appuntamento come di consueto con “La Casa dello Sport Internazionale”, condotto da Federica Lodi che, insieme ai suoi ospiti, introdurrà i match della Premier League, della Bundesliga e della Ligue 1 giornata dopo giornata, con una finestra sempre aperta sulle novità dell’ultim’ora durante tutto il weekend. E dal lunedì al venerdì, alle 14, Euroshow con Valentina Mariani e Niccolò Omini per approfondire i temi del campo. Aggiornamenti continui con una finestra sempre aperta su Sky Sport 24, con news continue su skysport.it e sui canali social ufficiali Sky Sport (Facebook, X, Instagram e TikTok)

Premier League, il programma della 4^ giornata

SABATO 13 SETTEMBRE 

Alle 13.30

  • ARSENAL-NOTTINGHAM FOREST, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e NOW  
  • telecronaca Massimo Marianella 


Alle 16 

  • NEWCASTLE-WOLVERHAMPTON, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 259 e NOW 
  • telecronaca Paolo Ciarravano 
  • EVERTON-ASTON VILLA, in diretta su Sky Sport Calcio e NOW 
  • telecronaca Federico Zanon 
  • BOURNEMOUTH-BRIGHTON, in diretta su Sky Sport Max NOW 
  • telecronaca Nicolò Ramella 
  • CRYSTAL PALACE-SUNDERLAND, in diretta su Sky Sport 257 e NOW 
  • telecronaca Manuel Favia 
  • FULHAM-LEEDS, in diretta su Sky Sport 258, Sky Sport 4K e NOW 
  • telecronaca Paolo Redi 

 

Alle 18.30  

  • WEST HAM-TOTTENHAM, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e NOW 
  • telecronaca Nicola Roggero 
     

Alle 21

  • BRENTFORD-CHELSEA, in diretta su Sky Sport Arena e NOW 
  • telecronaca Federico Botti 

DOMENICA 14 SETTEMBRE 

Alle 15 

  • BURNLEY-LIVERPOOL, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e NOW 
  • telecronaca Massimo Marianella 

Alle 17.30 

  • MANCHESTER CITY-MANCHESTER UNITED, in diretta su Sky Sport Uno e NOW 
  • telecronaca Federico Zancan 

Bundesliga, il programma della 3^ giornata

OGGI 12 SETTEMBRE 

Alle 20.30 

  • BAYER LEVERKUSEN-EINTRACHT, in diretta su Sky Sport Calcio e NOW 
  • telecronaca Pietro Nicolodi 

SABATO 13 SETTEMBRE

Alle 15.30 

  • HEIDENHEIM-BORUSSIA DORTMUND, in diretta su Sky Sport Arena NOW 
  • telecronaca Christian Giordano
     

Alle 18.30 

  • BAYERN MONACO-AMBURGO, in diretta su Sky Sport Calcio e NOW 
  • telecronaca Pietro Nicolodi 

DOMENICA 14 SETTEMBRE 

Alle 15.30 

  • ST. PAULI-AUGSBURG, in diretta su Sky Sport Max NOW 
  • telecronaca Christian Giordano 

Alle 17.30 

  • BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH-WERDER BREMA, in diretta su Sky Sport 255 e NOW 
  • telecronaca Pietro Nicolodi

Ligue 1, il programma della 4^ giornata

OGGI 12 SETTEMBRE

Alle 20.45

  • MARSIGLIA-LORIENT, in diretta su Sky Sport 256 e NOW
  • telecronaca Filippo Benincampi

DOMENICA 14 SETTEMBRE

Alle 17.15

  • PSG-LENS, in diretta su Sky Sport Arena e NOW
  • telecronaca Paolo Ciarravano

 

Alle 20.45

  • RENNES-LIONE, in diretta su Sky Sport Calcio e NOW
  • telecronaca Matteo Marceddu

