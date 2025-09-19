il racconto
Un viaggio nel cuore di Salford, dove il football è molto più di uno sport
Il viaggio di Sky Sport Insider nella periferia ovest di Manchester, dove il calcio si mischia con arte, musica e cultura. Poi certo, c'è anche il campo, dove la squadra locale (impegnata in League Two), di proprietà di due ex leggende dei Red Devils come Gary Neville e David Beckham, sta disputando una grande stagione
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky Sport Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi