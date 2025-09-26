Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su Sky

Esplora tutte le offerte Sky
Premier League, Bundesliga e Ligue 1: tutte le gare del weekend su Sky e NOW

guida tv

In programma la 6^ giornata di Premier League e Ligue 1. In Bundesliga si disputa, invece, la quinta giornata di campionato. Sabato, occhi puntati sulla non semplice trasferta del Liverpool a Londra, in casa del Palace in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Approfondimenti, rubriche, studi pre e postpartita e aggiornamenti live per tutto il weekend e la settimana su Sky Sport 24, skysport.it e sui canali social di Sky Sport

Un nuovo weekend di calcio internazionale da vivere su Sky e in streaming su NOW. Da oggi 26 a domenica 28 settembre in campo la Premier League inglese – grande esclusiva Sky fino al 2028 con almeno 7 match per ogni turno, compresi i Friday night e i Monday night -, la Bundesliga – esclusiva Sky fino al 2029, con 5 partite per turno – e la Ligue 1 francese - con le migliori due partite a turno. 

 

PREMIER LEAGUE - In Inghilterra va in scena la 6^ giornata di Premier League. Sabato sono sette le partite in programma: alle 13.30 Brentford-Manchester United (Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e NOW), alle 16 Crystal Palace-Liverpool (Sky Sport Uno e NOW), Manchester City-Burnley (Sky Sport 256 e NOW), Chelsea-Brighton (Sky Sport 257 e NOW). Alle 18.30 Nottingham Forest-Sunderland (Sky Sport Max, Sky Sport 4K e NOW), mentre alle 21 si gioca Tottenham-Wolverhampton (Sky Sport Max e NOW). Due i match di domenica: alle 15 Aston Villa-Fulham (Sky Sport Calcio e NOW) e alle 17.30 Newcastle-Arsenal (Sky Sport Arena, Sky Sport 4K e NOW). Lunedì, alle 21, la sfida tra Everton e West Ham (Sky Sport Uno e NOW). 

 

BUNDESLIGA - In Germania si torna in campo per il quinto weekend di Bundesliga. Oggi, alle 20.30 su Sky Sport Uno e NOW, apre la giornata il match Bayern Monaco-Werder Brema. Sabato doppio impegno: alle 15.30 Mainz-Borussia Dortmund (Sky Sport Calcio, Sky Sport 258 e NOW) e alle 18.30 Borussia Mönchengladbach-Eintracht Francoforte (Sky Sport 256 e NOW). Domenica tre partite: alle 15.30 Friburgo-Hoffenheim (Sky Sport 257 e NOW), alle 17.30 Colonia-Stoccarda, match che sarà visibile in streaming sul canale YouTube di Sky Sport, mentre alle 19.30 Union Berlino-Amburgo (Sky Sport 256 e NOW). 

 

LIGUE 1 – In Francia appuntamento con la 6^ giornata di Ligue 1. Oggi, alle 20.45 su Sky Sport Calcio e NOW, in campo Strasburgo-Marsiglia. Sabato appuntamento alle 21.05 con PSG-Auxerre (Sky Sport Arena e NOW). Domenica, alle 17.15 su Sky Sport Max e NOW, Lille-Lione. 

 

Una stagione da vivere al massimo con gli approfondimenti, gli speciali dedicati, le rubriche, gli studi pre e post-partita di Sky Sport. Appuntamento come di consueto con “La Casa dello Sport Internazionale”, condotto da Federica Lodi che, insieme ai suoi ospiti, introdurrà i match della Premier League, della Bundesliga e della Ligue 1 giornata dopo giornata, con una finestra sempre aperta sulle novità dell’ultim’ora durante tutto il weekend. E dal lunedì al venerdì, alle 14, Euroshow con Valentina Mariani e Niccolò Omini per approfondire i temi del campo. 

 

Aggiornamenti continui con una finestra sempre aperta su Sky Sport 24, con news continue su skysport.it e sui canali social ufficiali Sky Sport (Facebook, X, Instagram e TikTok). 

Premier League, il programma della 6^ giornata

SABATO 27 SETTEMBRE 

Alle 13.30

  • BRENTFORD-MANCHESTER UNITED, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e NOW  
  • telecronaca Nicola Roggero 
     

Alle 16 

  • CRYSTAL PALACE-LIVERPOOL, in diretta su Sky Sport Uno e NOW 
  • telecronaca Massimo Marianella 
  • MANCHESTER CITY-BURNLEY, in diretta su Sky Sport 256 e NOW 
  • telecronaca Paolo Ciarravano 
  • CHELSEA-BRIGHTON, in diretta su Sky Sport 257 e NOW 
  • telecronaca Nicolò Ramella 
     

Alle 18.30

  • NOTTINGHAM FOREST-SUNDERLAND, in diretta su Sky Sport Max, Sky Sport 4K e NOW 
  • telecronaca Paolo Redi
     

Alle 21

  • TOTTENHAM-WOLVERHAMPTON, in diretta su Sky Sport Max e NOW 
  • telecronaca Federico Zanon 

DOMENICA 28 SETTEMBRE 

Alle 15 

  • ASTON VILLA-FULHAM, in diretta su Sky Sport Calcio e NOW 
  • telecronaca Nicola Roggero 
     

Alle 17.30 

  • NEWCASTLE-ARSENAL, in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 4K e NOW 
  • telecronaca Massimo Marianella 

LUNEDÌ 29 SETTEMBRE 

Alle 21 

  • EVERTON-WEST HAM, in diretta su Sky Sport Uno e NOW 
  • telecronaca Federico Zancan 

Bundesliga, il programma della 5^giornata

OGGI 26 SETTEMBRE 

Alle 20.30

  • BAYERN MONACO-WERDER BREMA, in diretta su Sky Sport Uno e NOW 
  • telecronaca Pietro Nicolodi 

SABATO 27 SETTEMBRE 

Alle 15.30

  • MAINZ-BORUSSIA DORTMUND, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 258 e NOW 
  • telecronaca Pietro Nicolodi 
     

Alle 18.30 

  • BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH -EINTRACHT, in diretta su Sky Sport 256 e NOW 
  • telecronaca Christian Giordano 

DOMENICA 28 SETTEMBRE 

Alle 15.30

  • FRIBURGO-HOFFENHEIM, in diretta su Sky Sport 257 e NOW 
  • telecronaca Pietro Nicolodi 
     

Alle 17.30 

  • COLONIA-STOCCARDA, in diretta su Canale YouTube Sky Sport 
  • telecronaca Luca Pellegrini
     

Alle 19.30 

  • UNION BERLINO-AMBURGO, in diretta su Sky Sport 256 e NOW 
  • telecronaca Christian Giordano 

Ligue 1, il programma della 6^ giornata

VENERDÌ 26 SETTEMBRE 

Alle 20.45 

  • STRASBURGO-MARSIGLIA, in diretta su Sky Sport Calcio e NOW 
  • telecronaca Matteo Marceddu 

SABATO 27 SETTEMBRE 

Alle 21.05 

  • PSG-AUXERRE, in diretta su Sky Sport Arena e NOW 
  • telecronaca Filippo Benincampi 

DOMENICA 28 SETTEMBRE 

Alle 17.15 

  • LILLE-LIONE, in diretta su Sky Sport Max e NOW 
  • telecronaca Federico Zanon 

