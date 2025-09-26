Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su Sky

In programma la 6^ giornata di Premier League e Ligue 1. In Bundesliga si disputa, invece, la quinta giornata di campionato. Sabato, occhi puntati sulla non semplice trasferta del Liverpool a Londra, in casa del Palace in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Approfondimenti, rubriche, studi pre e postpartita e aggiornamenti live per tutto il weekend e la settimana su Sky Sport 24, skysport.it e sui canali social di Sky Sport

Un nuovo weekend di calcio internazionale da vivere su Sky e in streaming su NOW. Da oggi 26 a domenica 28 settembre in campo la Premier League inglese – grande esclusiva Sky fino al 2028 con almeno 7 match per ogni turno, compresi i Friday night e i Monday night -, la Bundesliga – esclusiva Sky fino al 2029, con 5 partite per turno – e la Ligue 1 francese - con le migliori due partite a turno.

PREMIER LEAGUE - In Inghilterra va in scena la 6^ giornata di Premier League. Sabato sono sette le partite in programma: alle 13.30 Brentford-Manchester United (Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e NOW), alle 16 Crystal Palace-Liverpool (Sky Sport Uno e NOW), Manchester City-Burnley (Sky Sport 256 e NOW), Chelsea-Brighton (Sky Sport 257 e NOW). Alle 18.30 Nottingham Forest-Sunderland (Sky Sport Max, Sky Sport 4K e NOW), mentre alle 21 si gioca Tottenham-Wolverhampton (Sky Sport Max e NOW). Due i match di domenica: alle 15 Aston Villa-Fulham (Sky Sport Calcio e NOW) e alle 17.30 Newcastle-Arsenal (Sky Sport Arena, Sky Sport 4K e NOW). Lunedì, alle 21, la sfida tra Everton e West Ham (Sky Sport Uno e NOW).

BUNDESLIGA - In Germania si torna in campo per il quinto weekend di Bundesliga. Oggi, alle 20.30 su Sky Sport Uno e NOW, apre la giornata il match Bayern Monaco-Werder Brema. Sabato doppio impegno: alle 15.30 Mainz-Borussia Dortmund (Sky Sport Calcio, Sky Sport 258 e NOW) e alle 18.30 Borussia Mönchengladbach-Eintracht Francoforte (Sky Sport 256 e NOW). Domenica tre partite: alle 15.30 Friburgo-Hoffenheim (Sky Sport 257 e NOW), alle 17.30 Colonia-Stoccarda, match che sarà visibile in streaming sul canale YouTube di Sky Sport, mentre alle 19.30 Union Berlino-Amburgo (Sky Sport 256 e NOW).

LIGUE 1 – In Francia appuntamento con la 6^ giornata di Ligue 1. Oggi, alle 20.45 su Sky Sport Calcio e NOW, in campo Strasburgo-Marsiglia. Sabato appuntamento alle 21.05 con PSG-Auxerre (Sky Sport Arena e NOW). Domenica, alle 17.15 su Sky Sport Max e NOW, Lille-Lione.

