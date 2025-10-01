Leoni, intervento ok: "Tornerò presto"

Esplora tutte le offerte Sky
Infortunio Leoni, intervento ok: il messaggio su Instagram del difensore del Liverpool

liverpool

Dopo l'infortunio rimediato contro il Southampton, il difensore italiano del Liverpool è stato operato al crociato. Per lui stagione finita: "Operazione ok, grazie per i messaggi. Tornerò presto" ha scritto il classe 2006

Il primo passo verso il ritorno. Giovanni Leoni è stato operato dopo la rottura del crociato rimediata nella partita contro il Southampton, in quella che era stata la sua gara d'esordio con la maglia del Liverpool, in Coppa di Lega. il difensore 18enne ha rassicurato sul buon esito dell'intervento, ringraziando tutti per l'affetto ricevuto dopo questo sfortunato avvio di carriera con i Reds. Con una promessa finale: "Tornerò presto". Il Liverpool e l'Italia lo aspettano.

