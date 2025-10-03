Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su Sky

In programma la 7^ giornata di Premier League e Ligue 1. In Bundesliga si disputa, invece, la sesta giornata di campionato. Sabato, occhi puntati sul big match tra Chelsea e Liverpool a Stamford Bridge in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Approfondimenti, rubriche, studi pre e postpartita e aggiornamenti live per tutto il weekend e la settimana su Sky Sport 24, skysport.it e sui canali social di Sky Sport

Un nuovo weekend di calcio internazionale da vivere su Sky e in streaming su NOW. Da oggi 3 a domenica 5 ottobre in campo la Premier League inglese – grande esclusiva Sky fino al 2028 con almeno 7 match per ogni turno, compresi i Friday night e i Monday night -, la Bundesliga – esclusiva Sky fino al 2029, con 5 partite per turno – e la Ligue 1 francese - con le migliori due partite a turno.

PREMIER LEAGUE - In Inghilterra va in scena la 7^ giornata di Premier League. Si parte venerdì alle 21 con Bournemouth-Fulham (Sky Sport Mix e Sky Sport 4K). Sabato sono quattro le partite in programma: alle 13.30 Leeds-Tottenham (Sky Sport Calcio), alle 16 Arsenal-West Ham (Sky Sport Calcio) e Manchester United-Sunderland (Sky Sport 257). Alle 18.30 Chelsea-Liverpool (Sky Sport Uno e Sky Sport 4K). Quattro i match di domenica: alle 15 Newcastle-Nottingham Forest (Sky Sport Calcio), Aston Villa-Burnley (Sky Sport 258) e Everton-Crystal Palace (Sky Sport 259). Chiude alle 17.30 la sfida tra Brentford e Manchester City (Sky Sport Max).

BUNDESLIGA - In Germania si torna in campo per il sesto weekend di Bundesliga. Oggi, alle 20.30 su Sky Sport 255, apre la giornata il match Hoffenheim-Colonia. Sabato doppio impegno: alle 15. Borussia Dortmund-Lipsia (Sky Sport 258) e alle 18.30 Eintracht Francoforte-Bayern Monaco (Sky Sport Calcio). Domenica tre partite: alle 15.30 Stoccarda-Heidenheim, match che sarà visibile in streaming sul canale YouTube di Sky Sport, alle 17.30 Amburgo-Mainz (Sky Sport Mix e Sky Sport 259), mentre alle 19.30 Borussia Monchengladbach-Friburgo (Sky Sport Mix).

LIGUE 1 –In Francia appuntamento con la 7^ giornata di Ligue 1. Sabato, alle 17 su Sky Sport Mix e Sky Sport 255, in campo Metz-Olympique Marsiglia. Domenica appuntamento alle 17.15 con Monaco-Nizza (Sky Sport 258) e alle 20.45 con Lille-PSG (Sky Sport Uno).

Una stagione da vivere al massimo con gli approfondimenti, gli speciali dedicati, le rubriche, gli studi pre e post-partita di Sky Sport. Appuntamento come di consueto con "La Casa dello Sport Internazionale", condotto sabato da Niccolò Omini e domenica da Federica Lodi che, insieme ai loro ospiti, introdurranno i match della Premier League, della Bundesliga e della Ligue 1 giornata dopo giornata, con una finestra sempre aperta sulle novità dell'ultim'ora durante tutto il weekend. E dal lunedì al venerdì, alle 14, Euroshow con Valentina Mariani e Niccolò Omini per approfondire i temi del campo.