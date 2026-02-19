Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Premier League, Puma presenta il nuovo pallone: per Thrill esordio previsto a marzo 2026

Premier League

Puma ha presentato il nuovo Pallone Ufficiale da gara con cui si disputeranno le partite di Premier League a partire da marzo 2026: il suo nome sarà Thrill e accompagnerà il campionato inglese verso il rush finale della stagione

PREMIER LEAGUE, LA CLASSIFICA

Puma ha presentato, ufficialmente, il Premier League Thrill Edition Ball, il nuovo pallone ufficiale da gara in questo finale di stagione del campionato inglese. A partire da marzo 2026, verrà accantonato il pallone giallo utilizzato negli ultimi mesi, ma non si tornerà al design di inizio stagione (bianco con linee fucsia): il nuovo pallone sarà a linee grigie e avrà la stampa di alcune heatmap su sfondo bianco, oltre ai loghi viola. “Thrill rappresenta i momenti che definiscono la Premier League - ritmo, creatività e imprevedibilità”, ha dichiarato Dominique Gathier, Vice President BU Teamsport di PUMA. “Questo pallone è progettato per il massimo livello del gioco, quando ogni tocco conta e l’intensità è al culmine". 

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Premier League: Altre Notizie

Bove: "Ero arrabbiato col calcio, ora sono felice"

championship

Dopo 14 mesi dal problema al cuore, l'ex di Roma e Fiorentina in campo per una manciata di minuti...

Il City non sbaglia: Arsenal a +3. Ok il Liverpool

Premier League

Aspettando l'Arsenal, che giovedì chiude la 26^ giornata sul campo del Brentford, il City regola...

Premier League e Coppa di Germania: le gare su Sky

guida tv

In programma la 26^ giornata di Premier League nel turno infrasettimanale di questa settimana. In...

Okafor frena il Chelsea. Lo United si salva al 96'

Premier League

La 26^ giornata di Premier si apre con il duello a distanza tra Chelsea e Manchester United, in...

Premier League, i risultati della 25^ giornata

Premier League

L'Arsenal non sbaglia contro il Sunderland e si porta a +9 su Manchester City e Aston Villa, che...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE