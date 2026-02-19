Puma ha presentato il nuovo Pallone Ufficiale da gara con cui si disputeranno le partite di Premier League a partire da marzo 2026: il suo nome sarà Thrill e accompagnerà il campionato inglese verso il rush finale della stagione

Puma ha presentato, ufficialmente, il Premier League Thrill Edition Ball, il nuovo pallone ufficiale da gara in questo finale di stagione del campionato inglese. A partire da marzo 2026, verrà accantonato il pallone giallo utilizzato negli ultimi mesi, ma non si tornerà al design di inizio stagione (bianco con linee fucsia): il nuovo pallone sarà a linee grigie e avrà la stampa di alcune heatmap su sfondo bianco, oltre ai loghi viola. “Thrill rappresenta i momenti che definiscono la Premier League - ritmo, creatività e imprevedibilità”, ha dichiarato Dominique Gathier, Vice President BU Teamsport di PUMA. “Questo pallone è progettato per il massimo livello del gioco, quando ogni tocco conta e l’intensità è al culmine".