Premier League, risultati 27^ giornata: solo un pari per Chelsea e Aston Villa

27^ giornata

Nella 27^ giornata di Premier League l'Aston Villa ringrazia Tammy Abraham: l'ex attaccante di Milan e Roma realizza il gol del pareggio contro il Leeds all'88'. Stesso esito per il Chelsea, ma con un copione opposto: era in vantaggio fino al 93', quando il Burnely segna la rete del definitivo 1-1 con Flemming. Il Brighton vince 2-0 sul campo del Brentford. Alle 21 c'è Manchester City-Newcastle LIVE su Sky Sport Uno

LA CLASSIFICA DELLA PREMIER LEAGUE

Premier League, 27 ^ giornata: i risultati di sabato

Premier League, le partite di domenica 22 febbraio

  • CRYSTAL PALACE-WOLVERHAMPTON domenica su Sky Sport 258
  • NOTTINGHAM FOREST-LIVERPOOL domenica alle 15 su Sky Sport Uno
  • SUNDERLAND-FULHAM domenica alle 15 su Sky Sport 257
  • TOTTENHAM-ARSENAL domenica alle 17.30 su Sky Sport 257

Premier League, il posticipo di lunedì 23 febbraio

  • EVERTON-MANCHESTER UNITED lunedì alle 21 su Sky Sport Uno

