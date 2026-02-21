Premier League, risultati 27^ giornata: solo un pari per Chelsea e Aston Villa27^ giornata
Nella 27^ giornata di Premier League l'Aston Villa ringrazia Tammy Abraham: l'ex attaccante di Milan e Roma realizza il gol del pareggio contro il Leeds all'88'. Stesso esito per il Chelsea, ma con un copione opposto: era in vantaggio fino al 93', quando il Burnely segna la rete del definitivo 1-1 con Flemming. Il Brighton vince 2-0 sul campo del Brentford. Alle 21 c'è Manchester City-Newcastle LIVE su Sky Sport Uno
Premier League, 27 ^ giornata: i risultati di sabato
ASTON VILLA-LEEDS 1-1
31' Stach (L), 88' Abraham (A)
(TABELLINO) - (HIGHLIGHTS)
BRENTFORD-BRIGHTON 0-2
30' Gomez, 45+1' Welbeck
(TABELLINO) - (HIGHLIGHTS)
CHELSEA-BURNLEY 1-1
4' Joao Pedro (C), 90+3' Flemming (B)
(TABELLINO) - (HIGHLIGHTS)
- WEST HAM-BOURNEMOUTH adesso LIVE su Sky Sport Max
(TABELLINO)
- MANCHESTER CITY-NEWCASTLE alle 21 su Sky Sport Uno
(TABELLINO)
Premier League, le partite di domenica 22 febbraio
- CRYSTAL PALACE-WOLVERHAMPTON domenica su Sky Sport 258
- NOTTINGHAM FOREST-LIVERPOOL domenica alle 15 su Sky Sport Uno
- SUNDERLAND-FULHAM domenica alle 15 su Sky Sport 257
- TOTTENHAM-ARSENAL domenica alle 17.30 su Sky Sport 257
Premier League, il posticipo di lunedì 23 febbraio
- EVERTON-MANCHESTER UNITED lunedì alle 21 su Sky Sport Uno