Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su Sky

Premier League, Bundesliga e Ligue 1: tutte le gare del weekend su Sky e NOW
In programma la 28^ giornata di Premier League mentre in Ligue 1 e in Bundesliga si disputa la 24^giornata di campionato. Occhi puntati sulla super sfida di domenica tra Arsenal e Chelsea in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Approfondimenti, rubriche, studi pre e postpartita e aggiornamenti live per tutto il weekend e la settimana su Sky Sport 24, skysport.it e sui canali social di Sky Sport
Un nuovo weekend di calcio internazionale da vivere su Sky e in streaming su NOW. Da oggi, venerdì 27 febbraio, a lunedì 2 marzo in campo la Premier League inglese, la Bundesliga tedesca e la Ligue 1 francese.
PREMIER LEAGUE - In Inghilterra si torna in campo per la 28^ giornata di Premier League. Primo appuntamento oggi alle 21 con Wolverhampton-Aston Villa (Sky Sport Calcio). Sabato alle 13.30 in scena Bournemouth-Sunderland (Sky Sport Uno e Sky Sport 4K), mentre alle 16 toccherà a Liverpool-West Ham (Sky Sport Uno), Newcastle-Everton (Sky Sport Max) e Burnley-Brentford (Sky Sport Mix). Alle 18.30 la sfida tra Leeds e Manchester City (Sky Sport 256 e Sky Sport 4K). Quattro le partite in programma domenica: alle 15 Manchester United-Crystal Palace (Sky Sport Calcio), Fulham-Tottenham (Sky Sport Max e Sky Sport 4K) e Brighton-Nottingham Forest (Sky Sport 257); alle 17.30 da non perdere il big match Arsenal-Chelsea (Sky Sport Uno).
BUNDESLIGA - In Germania si torna in campo per la ventiquattresima giornata di Bundesliga. Oggi, alle 20.30 su Sky Sport 255, apre la giornata la sfida tra Augsburg e Colonia. Sabato saranno due gli appuntamenti: alle 15.30 Bayer Leverkusen-Mainz (Sky Sport Arena) e alle 18.30 il Klassiker tra Borussia Dortmund e Bayern Monaco (Sky Sport Uno). Domenica alle 15.30 in campo Stoccarda-Wolfsburg (Sky Sport Mix), mentre alle 17.30 toccherà a Eintracht Francoforte-Friburgo (Sky Sport Max). Alle 19.30 si gioca Amburgo-Lipsia su Sky Sport Mix.
LIGUE 1 – In Francia appuntamento con la 24^ giornata di Ligue 1. Oggi alle 20.45 la sfida tra Strasburgo e Lens (Sky Sport Arena), mentre sabato alle 21.05 sarà la volta di Le Havre-PSG (Sky Sport Arena). Domenica alle 20.45, in scena il Derby des Olympique tra Marsiglia e Lione (Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio).
HAZARD – IL GIARDINO DELL’EDEN – Oggi 27 febbraio da non perdere lo speciale Hazard – Il Giardino dell’Eden: un incontro con l’ex campione di Chelsea e non solo, che in compagnia di Filippo Benincampi ripercorre i momenti chiave della sua vita dentro e fuori dal campo. Dalle prodezze in Premier League agli allenatori più importanti della sua carriera – Mourinho, Sarri, Conte - passando per il confronto con i talenti della sua generazione. Il tutto circondato da un contesto… enologico. Appuntamento alle 20.30 e alle 23 su Sky Sport Calcio. Disponibile anche on demand.
Una stagione da vivere al massimo con gli approfondimenti, gli speciali dedicati, le rubriche, gli studi pre e post-partita di Sky Sport. Appuntamento come di consueto con “La Casa dello Sport Internazionale”, condotto da Federica Lodi che, insieme a Paolo Di Canio, introdurrà i match della Premier League, della Bundesliga e della Ligue 1 giornata dopo giornata, con una finestra sempre aperta sulle novità dell’ultim’ora durante tutto il weekend. E dal lunedì al venerdì, alle 14, Euroshow con Valentina Mariani e Niccolò Omini per approfondire i temi del campo. Aggiornamenti continui con una finestra sempre aperta su Sky Sport 24, con news continue su SkySport.it e sui canali social ufficiali Sky Sport (Facebook, X, Instagram e TikTok).
Premier League, il programma della 28^ giornata
OGGI 27 FEBBRAIO
Alle 21
- WOLVERHAMPTON-ASTON VILLA, in diretta su Sky Sport Calcio
- telecronaca Paolo Ciarravano
SABATO 28 FEBBRAIO
Alle 13.30
- BOURNEMOUTH-SUNDERLAND, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K
- telecronaca Nicola Roggero
Alle 16
- LIVERPOOL-WEST HAM, in diretta su Sky Sport Uno
- telecronaca Federico Zancan
- NEWCASTLE-EVERTON, in diretta su Sky Sport Max
- telecronaca Paolo Ciarravano
- BURNLEY-BRENTFORD, in diretta su Sky Sport Mix
- telecronaca Matteo Marceddu
Alle 18.30
- LEEDS-MANCHESTER CITY, in diretta su Sky Sport 256 e Sky Sport 4K
- telecronaca Massimo Marianella
DOMENICA 1° MARZO
Alle 15
- MANCHESTER UNITED-CRYSTAL PALACE, in diretta su Sky Sport Calcio
- telecronaca Nicola Roggero
- FULHAM-TOTTENHAM, in diretta su Sky Sport Max e Sky Sport 4K
- telecronaca Paolo Ciarravano
- BRIGHTON-NOTTINGHAM FOREST, in diretta su Sky Sport 257
- telecronaca Nicolò Ramella
Alle 17.30
- ARSENAL-CHELSEA, in diretta su Sky Sport Uno
- telecronaca Massimo Marianella
Bundesliga, il programma della 24^ giornata
OGGI 27 FEBBRAIO
Alle 20.30
- AUGSBURG-COLONIA, in diretta su Sky Sport 255
- telecronaca Pietro Nicolodi
SABATO 28 FEBBRAIO
Alle 15.30
- BAYER LEVERKUSEN-MAINZ, in diretta su Sky Sport Arena
- telecronaca Paolo Redi
Alle 18.30
- BORUSSIA DORTMUND-BAYERN MONACO, in diretta su Sky Sport Uno
- telecronaca Pietro Nicolodi
DOMENICA 1° MARZO
Alle 15.30
- STOCCARDA-WOLFSBURG, in diretta su Sky Sport Mix
- telecronaca Elia Faggion
Alle 17.30
- EINTRACHT FRANCOFORTE-FRIBURGO, in diretta su Sky Sport Max
- telecronaca Federico Zanon
Alle 19.30
- AMBURGO-LIPSIA, in diretta su Sky Sport Mix
- telecronaca Pietro Nicolodi
Ligue 1, il programma della 24^ giornata
OGGI 27 FEBBRAIO
Alle 20.45
- STRASBURGO-LENS, in diretta su Sky Sport Arena
- telecronaca Federico Zanon
SABATO 28 FEBBRAIO
Alle 21.05
- LE HAVRE-PSG, in diretta su Sky Sport Arena
- telecronaca Gianluigi Bagnulo
DOMENICA 1° MARZO
Alle 20.45
- MARSIGLIA-LIONE, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio
- telecronaca Gianluigi Bagnulo