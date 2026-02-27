Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su Sky

In programma la 28^ giornata di Premier League mentre in Ligue 1 e in Bundesliga si disputa la 24^giornata di campionato. Occhi puntati sulla super sfida di domenica tra Arsenal e Chelsea in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Approfondimenti, rubriche, studi pre e postpartita e aggiornamenti live per tutto il weekend e la settimana su Sky Sport 24, skysport.it e sui canali social di Sky Sport

Un nuovo weekend di calcio internazionale da vivere su Sky e in streaming su NOW. Da oggi, venerdì 27 febbraio, a lunedì 2 marzo in campo la Premier League inglese, la Bundesliga tedesca e la Ligue 1 francese.

PREMIER LEAGUE - In Inghilterra si torna in campo per la 28^ giornata di Premier League. Primo appuntamento oggi alle 21 con Wolverhampton-Aston Villa (Sky Sport Calcio). Sabato alle 13.30 in scena Bournemouth-Sunderland (Sky Sport Uno e Sky Sport 4K), mentre alle 16 toccherà a Liverpool-West Ham (Sky Sport Uno), Newcastle-Everton (Sky Sport Max) e Burnley-Brentford (Sky Sport Mix). Alle 18.30 la sfida tra Leeds e Manchester City (Sky Sport 256 e Sky Sport 4K). Quattro le partite in programma domenica: alle 15 Manchester United-Crystal Palace (Sky Sport Calcio), Fulham-Tottenham (Sky Sport Max e Sky Sport 4K) e Brighton-Nottingham Forest (Sky Sport 257); alle 17.30 da non perdere il big match Arsenal-Chelsea (Sky Sport Uno).

BUNDESLIGA - In Germania si torna in campo per la ventiquattresima giornata di Bundesliga. Oggi, alle 20.30 su Sky Sport 255, apre la giornata la sfida tra Augsburg e Colonia. Sabato saranno due gli appuntamenti: alle 15.30 Bayer Leverkusen-Mainz (Sky Sport Arena) e alle 18.30 il Klassiker tra Borussia Dortmund e Bayern Monaco (Sky Sport Uno). Domenica alle 15.30 in campo Stoccarda-Wolfsburg (Sky Sport Mix), mentre alle 17.30 toccherà a Eintracht Francoforte-Friburgo (Sky Sport Max). Alle 19.30 si gioca Amburgo-Lipsia su Sky Sport Mix.

LIGUE 1 – In Francia appuntamento con la 24^ giornata di Ligue 1. Oggi alle 20.45 la sfida tra Strasburgo e Lens (Sky Sport Arena), mentre sabato alle 21.05 sarà la volta di Le Havre-PSG (Sky Sport Arena). Domenica alle 20.45, in scena il Derby des Olympique tra Marsiglia e Lione (Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio).

HAZARD – IL GIARDINO DELL’EDEN – Oggi 27 febbraio da non perdere lo speciale Hazard – Il Giardino dell’Eden: un incontro con l’ex campione di Chelsea e non solo, che in compagnia di Filippo Benincampi ripercorre i momenti chiave della sua vita dentro e fuori dal campo. Dalle prodezze in Premier League agli allenatori più importanti della sua carriera – Mourinho, Sarri, Conte - passando per il confronto con i talenti della sua generazione. Il tutto circondato da un contesto… enologico. Appuntamento alle 20.30 e alle 23 su Sky Sport Calcio. Disponibile anche on demand.

Una stagione da vivere al massimo con gli approfondimenti, gli speciali dedicati, le rubriche, gli studi pre e post-partita di Sky Sport. Appuntamento come di consueto con "La Casa dello Sport Internazionale", condotto da Federica Lodi che, insieme a Paolo Di Canio, introdurrà i match della Premier League, della Bundesliga e della Ligue 1 giornata dopo giornata, con una finestra sempre aperta sulle novità dell'ultim'ora durante tutto il weekend. E dal lunedì al venerdì, alle 14, Euroshow con Valentina Mariani e Niccolò Omini per approfondire i temi del campo.