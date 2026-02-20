Premier League, Bundesliga e Ligue 1: tutte le gare del weekend su Sky e NOWguida tv
In programma la 27^ giornata di Premier League mentre in Ligue 1 e in Bundesliga si disputa la 23^giornata di campionato. Occhi puntati sulla super sfida di domenica nel North London derby tra Tottenham e Arsenal in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Approfondimenti, rubriche, studi pre e postpartita e aggiornamenti live per tutto il weekend e la settimana su Sky Sport 24, skysport.it e sui canali social di Sky Sport
Un nuovo weekend di calcio internazionale da vivere su Sky e in streaming su NOW. Da oggi 20, a lunedì 23 febbraio in campo la Premier League inglese, la Bundesliga tedesca e la Ligue 1 francese.
PREMIER LEAGUE - In Inghilterra si torna in campo per la 27^ giornata di Premier League. Sabato appuntamento alle 16 con tre partite: Chelsea-Burnley (Sky Sport Calcio), Aston Villa-Leeds (Sky Sport Mix) e Brentford-Brighton (Sky Sport 257). Alle 18.30 la sfida tra West Ham e Bournemouth (Sky Sport Max e Sky Sport 4K), mentre alle 21 in campo Manchester City-Newcastle (Sky Sport Uno). Quattro le partite in programma domenica: alle 15 Nottingham Forest-Liverpool (Sky Sport Uno e Sky Sport 4K), Sunderland-Fulham (Sky Sport 257) e Crystal Palace-Wolverhampton (Sky Sport 258); alle 17.30 da non perdere il North London Derby Tottenham-Arsenal (Sky Sport 257). Lunedì chiude la giornata il match tra Everton e Manchester United, dalle 21 su Sky Sport Uno.
BUNDESLIGA - In Germania si torna in campo per la ventitreesima giornata di Bundesliga. Oggi, alle 20.30 su Sky Sport 253, apre la giornata la sfida tra Mainz e Amburgo. Sabato saranno due gli appuntamenti: alle 15.30 Bayern Monaco-Eintracht Francoforte (Sky Sport Max) e alle 18.30 Lipsia-Borussia Dortmund (Sky Sport Calcio). Domenica alle 15.30 in campo Friburgo-Borussia Mönchengladbach (Sky Sport Mix), mentre alle 17.30 toccherà a St. Pauli-Werder Brema (Sky Sport 258). Alle 19.30 si gioca Heidenheim-Stoccarda su Sky Sport Arena.
LIGUE 1 – In Francia appuntamento con la 23^ giornata di Ligue 1. Oggi alle 20.45 la sfida tra Brest e Olympique Marsiglia (Sky Sport Calcio), mentre sabato alle 17 sarà la volta di Lens-Monaco (Sky Sport 256) e, alle 21.05, di PSG-Metz (Sky Sport 252). Domenica alle 20.45 in scena Strasburgo-Lione (Sky Sport Calcio).
Una stagione da vivere al massimo con gli approfondimenti, gli speciali dedicati, le rubriche, gli studi pre e post-partita di Sky Sport. Appuntamento come di consueto con “La Casa dello Sport Internazionale”, condotto da Valentina Mariani che, insieme ai suoi ospiti, introdurrà i match della Premier League, della Bundesliga e della Ligue 1 giornata dopo giornata, con una finestra sempre aperta sulle novità dell’ultim’ora durante tutto il weekend. E dal lunedì al venerdì, alle 14, Euroshow con Valentina Mariani e Niccolò Omini per approfondire i temi del campo. Aggiornamenti continui con una finestra sempre aperta su Sky Sport 24, con news continue su SkySport.it e sui canali social ufficiali Sky Sport (Facebook, X, Instagram e TikTok).
Premier League, il programma della 27^ giornata
SABATO 21 FEBBRAIO
Alle 16
- CHELSEA-BURNLEY, in diretta su Sky Sport Calcio
- telecronaca Massimo Marianella
- ASTON VILLA-LEEDS, in diretta su Sky Sport Mix
- telecronaca Nicola Roggero
- BRENTFORD-BRIGHTON, in diretta su Sky Sport 257
- telecronaca Matteo Marceddu
Alle 18.30
- WEST HAM-BOURNEMOUTH, in diretta su Sky Sport Max e Sky Sport 4K
- telecronaca Filippo Benincampi
Alle 21
- MANCHESTER CITY-NEWCASTLE, in diretta su Sky Sport Uno
- telecronaca Federico Zancan
DOMENICA 22 FEBBRAIO
Alle 15
- NOTTINGHAM FOREST-LIVERPOOL, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K
- telecronaca Federico Zancan
- SUNDERLAND-FULHAM, in diretta su Sky Sport 257
- telecronaca Nicolò Ramella
- CRYSTAL PALACE-WOLVERHAMPTON, in diretta su Sky Sport 258
- telecronaca Paolo Ciarravano
Alle 17.30
- TOTTENHAM-ARSENAL, in diretta su Sky Sport 257
- telecronaca Massimo Marianella
LUNEDÌ 23 FEBBRAIO
Alle 21
- EVERTON-MANCHESTER UNITED, in diretta su Sky Sport Uno
- telecronaca Paolo Ciarravano
Bundesliga, il programma della 23^ giornata
OGGI 20 FEBBRAIO
Alle 20.30
- MAINZ-AMBURGO, in diretta su Sky Sport 253
- telecronaca Pietro Nicolodi
SABATO 21 FEBBRAIO
Alle 15.30
- BAYERN MONACO-EINTRACHT FRANCOFORTE, in diretta su Sky Sport Max
- telecronaca Pietro Nicolodi
Alle 18.30
- LIPSIA-BORUSSIA DORTMUND BORUSSIA, in diretta su Sky Sport Calcio
- telecronaca Federico Zanon
DOMENICA 22 FEBBRAIO
Alle 15.30
- FRIBURGO-BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH, in diretta su Sky Sport Mix
- telecronaca Federico Zanon
Alle 17.30
- ST. PAULI-WERDER BREMA, in diretta su Sky Sport 258
- telecronaca Elia Faggion
Alle 19.30
- HEIDENHEIM-STOCCARDA, in diretta su Sky Sport Arena
- telecronaca Pietro Nicolodi
Ligue 1, il programma della 23^ giornata
OGGI 20 FEBBRAIO
Alle 20.45
- BREST-OLYMPIQUE MARSIGLIA, in diretta su Sky Sport Calcio
- telecronaca Gianluigi Bagnulo
SABATO 21 FEBBRAIO
Alle 17
- LENS-MONACO, in diretta su Sky Sport 256
- telecronaca Andrea Menon
Alle 21.05
- PSG-METZ, in diretta su Sky Sport 252
- telecronaca Gianluigi Bagnulo
DOMENICA 22 FEBBRAIO
Alle 20.45
- STRASBURGO-LIONE, in diretta su Sky Sport Calcio
- telecronaca Filippo Benincampi