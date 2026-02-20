Offerte Sky
In programma la 27^ giornata di Premier League mentre in Ligue 1 e in Bundesliga si disputa la 23^giornata di campionato. Occhi puntati sulla super sfida di domenica nel North London derby tra Tottenham e Arsenal in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Approfondimenti, rubriche, studi pre e postpartita e aggiornamenti live per tutto il weekend e la settimana su Sky Sport 24, skysport.it e sui canali social di Sky Sport

Un nuovo weekend di calcio internazionale da vivere su Sky e in streaming su NOW. Da oggi 20, a lunedì 23 febbraio in campo la Premier League inglese, la Bundesliga tedesca e la Ligue 1 francese.

 

PREMIER LEAGUE - In Inghilterra si torna in campo per la 27^ giornata di Premier League. Sabato appuntamento alle 16 con tre partite: Chelsea-Burnley (Sky Sport Calcio), Aston Villa-Leeds (Sky Sport Mix) e Brentford-Brighton (Sky Sport 257). Alle 18.30 la sfida tra West Ham e Bournemouth (Sky Sport Max e Sky Sport 4K), mentre alle 21 in campo Manchester City-Newcastle (Sky Sport Uno). Quattro le partite in programma domenica: alle 15 Nottingham Forest-Liverpool (Sky Sport Uno e Sky Sport 4K), Sunderland-Fulham (Sky Sport 257) e Crystal Palace-Wolverhampton (Sky Sport 258); alle 17.30 da non perdere il North London Derby Tottenham-Arsenal (Sky Sport 257). Lunedì chiude la giornata il match tra Everton e Manchester United, dalle 21 su Sky Sport Uno.

 

BUNDESLIGA - In Germania si torna in campo per la ventitreesima giornata di Bundesliga. Oggi, alle 20.30 su Sky Sport 253, apre la giornata la sfida tra Mainz e Amburgo. Sabato saranno due gli appuntamenti: alle 15.30 Bayern Monaco-Eintracht Francoforte (Sky Sport Max) e alle 18.30 Lipsia-Borussia Dortmund (Sky Sport Calcio). Domenica alle 15.30 in campo Friburgo-Borussia Mönchengladbach (Sky Sport Mix), mentre alle 17.30 toccherà a St. Pauli-Werder Brema (Sky Sport 258). Alle 19.30 si gioca Heidenheim-Stoccarda su Sky Sport Arena.

 

LIGUE 1 – In Francia appuntamento con la 23^ giornata di Ligue 1. Oggi alle 20.45 la sfida tra Brest e Olympique Marsiglia (Sky Sport Calcio), mentre sabato alle 17 sarà la volta di Lens-Monaco (Sky Sport 256) e, alle 21.05, di PSG-Metz (Sky Sport 252). Domenica alle 20.45 in scena Strasburgo-Lione (Sky Sport Calcio).

 

Una stagione da vivere al massimo con gli approfondimenti, gli speciali dedicati, le rubriche, gli studi pre e post-partita di Sky Sport. Appuntamento come di consueto con “La Casa dello Sport Internazionale”, condotto da Valentina Mariani che, insieme ai suoi ospiti, introdurrà i match della Premier League, della Bundesliga e della Ligue 1 giornata dopo giornata, con una finestra sempre aperta sulle novità dell’ultim’ora durante tutto il weekend. E dal lunedì al venerdì, alle 14, Euroshow con Valentina Mariani e Niccolò Omini per approfondire i temi del campo. Aggiornamenti continui con una finestra sempre aperta su Sky Sport 24, con news continue su SkySport.it e sui canali social ufficiali Sky Sport (Facebook, X, Instagram e TikTok).

Premier League, il programma della 27^ giornata

SABATO 21 FEBBRAIO

Alle 16

  • CHELSEA-BURNLEY, in diretta su Sky Sport Calcio
  • telecronaca Massimo Marianella
  • ASTON VILLA-LEEDS, in diretta su Sky Sport Mix
  • telecronaca Nicola Roggero
  • BRENTFORD-BRIGHTON, in diretta su Sky Sport 257
  • telecronaca Matteo Marceddu

Alle 18.30

  • WEST HAM-BOURNEMOUTH, in diretta su Sky Sport Max e Sky Sport 4K
  • telecronaca Filippo Benincampi

Alle 21

  • MANCHESTER CITY-NEWCASTLE, in diretta su Sky Sport Uno
  • telecronaca Federico Zancan

DOMENICA 22 FEBBRAIO

Alle 15

  • NOTTINGHAM FOREST-LIVERPOOL, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K
  • telecronaca Federico Zancan
  • SUNDERLAND-FULHAM, in diretta su Sky Sport 257
  • telecronaca Nicolò Ramella
  • CRYSTAL PALACE-WOLVERHAMPTON, in diretta su Sky Sport 258
  • telecronaca Paolo Ciarravano

Alle 17.30

  • TOTTENHAM-ARSENAL, in diretta su Sky Sport 257
  • telecronaca Massimo Marianella

LUNEDÌ 23 FEBBRAIO

Alle 21

  • EVERTON-MANCHESTER UNITED, in diretta su Sky Sport Uno
  • telecronaca Paolo Ciarravano

Bundesliga, il programma della 23^ giornata

OGGI 20 FEBBRAIO

Alle 20.30

  • MAINZ-AMBURGO, in diretta su Sky Sport 253
  • telecronaca Pietro Nicolodi

SABATO 21 FEBBRAIO

Alle 15.30

  • BAYERN MONACO-EINTRACHT FRANCOFORTE, in diretta su Sky Sport Max
  • telecronaca Pietro Nicolodi

Alle 18.30

  • LIPSIA-BORUSSIA DORTMUND BORUSSIA, in diretta su Sky Sport Calcio
  • telecronaca Federico Zanon

DOMENICA 22 FEBBRAIO

Alle 15.30

  • FRIBURGO-BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH, in diretta su Sky Sport Mix
  • telecronaca Federico Zanon

Alle 17.30

  • ST. PAULI-WERDER BREMA, in diretta su Sky Sport 258
  • telecronaca Elia Faggion

Alle 19.30

  • HEIDENHEIM-STOCCARDA, in diretta su Sky Sport Arena
  • telecronaca Pietro Nicolodi

Ligue 1, il programma della 23^ giornata

OGGI 20 FEBBRAIO

Alle 20.45

  • BREST-OLYMPIQUE MARSIGLIA, in diretta su Sky Sport Calcio
  • telecronaca Gianluigi Bagnulo

SABATO 21 FEBBRAIO

Alle 17

  • LENS-MONACO, in diretta su Sky Sport 256
  • telecronaca Andrea Menon

Alle 21.05

  • PSG-METZ, in diretta su Sky Sport 252
  • telecronaca Gianluigi Bagnulo

DOMENICA 22 FEBBRAIO

Alle 20.45

  • STRASBURGO-LIONE, in diretta su Sky Sport Calcio
  • telecronaca Filippo Benincampi

