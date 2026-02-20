In programma la 27^ giornata di Premier League mentre in Ligue 1 e in Bundesliga si disputa la 23^giornata di campionato. Occhi puntati sulla super sfida di domenica nel North London derby tra Tottenham e Arsenal in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Approfondimenti, rubriche, studi pre e postpartita e aggiornamenti live per tutto il weekend e la settimana su Sky Sport 24, skysport.it e sui canali social di Sky Sport

Un nuovo weekend di calcio internazionale da vivere su Sky e in streaming su NOW. Da oggi 20, a lunedì 23 febbraio in campo la Premier League inglese, la Bundesliga tedesca e la Ligue 1 francese.

PREMIER LEAGUE - In Inghilterra si torna in campo per la 27^ giornata di Premier League. Sabato appuntamento alle 16 con tre partite: Chelsea-Burnley (Sky Sport Calcio), Aston Villa-Leeds (Sky Sport Mix) e Brentford-Brighton (Sky Sport 257). Alle 18.30 la sfida tra West Ham e Bournemouth (Sky Sport Max e Sky Sport 4K), mentre alle 21 in campo Manchester City-Newcastle (Sky Sport Uno). Quattro le partite in programma domenica: alle 15 Nottingham Forest-Liverpool (Sky Sport Uno e Sky Sport 4K), Sunderland-Fulham (Sky Sport 257) e Crystal Palace-Wolverhampton (Sky Sport 258); alle 17.30 da non perdere il North London Derby Tottenham-Arsenal (Sky Sport 257). Lunedì chiude la giornata il match tra Everton e Manchester United, dalle 21 su Sky Sport Uno.

BUNDESLIGA - In Germania si torna in campo per la ventitreesima giornata di Bundesliga. Oggi, alle 20.30 su Sky Sport 253, apre la giornata la sfida tra Mainz e Amburgo. Sabato saranno due gli appuntamenti: alle 15.30 Bayern Monaco-Eintracht Francoforte (Sky Sport Max) e alle 18.30 Lipsia-Borussia Dortmund (Sky Sport Calcio). Domenica alle 15.30 in campo Friburgo-Borussia Mönchengladbach (Sky Sport Mix), mentre alle 17.30 toccherà a St. Pauli-Werder Brema (Sky Sport 258). Alle 19.30 si gioca Heidenheim-Stoccarda su Sky Sport Arena.

LIGUE 1 – In Francia appuntamento con la 23^ giornata di Ligue 1. Oggi alle 20.45 la sfida tra Brest e Olympique Marsiglia (Sky Sport Calcio), mentre sabato alle 17 sarà la volta di Lens-Monaco (Sky Sport 256) e, alle 21.05, di PSG-Metz (Sky Sport 252). Domenica alle 20.45 in scena Strasburgo-Lione (Sky Sport Calcio).

Una stagione da vivere al massimo con gli approfondimenti, gli speciali dedicati, le rubriche, gli studi pre e post-partita di Sky Sport. Appuntamento come di consueto con “La Casa dello Sport Internazionale”, condotto da Valentina Mariani che, insieme ai suoi ospiti, introdurrà i match della Premier League, della Bundesliga e della Ligue 1 giornata dopo giornata, con una finestra sempre aperta sulle novità dell’ultim’ora durante tutto il weekend. E dal lunedì al venerdì, alle 14, Euroshow con Valentina Mariani e Niccolò Omini per approfondire i temi del campo. Aggiornamenti continui con una finestra sempre aperta su Sky Sport 24, con news continue su SkySport.it e sui canali social ufficiali Sky Sport (Facebook, X, Instagram e TikTok).