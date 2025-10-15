Fabio Paratici torna al Tottenham: sarà co-direttore sportivo con Johan LangeUFFICIALE
Il Tottenham ritrova Fabio Paratici. Gli Spurs hanno comunicato questa mattina la nuova organizzazione del proprio management sportivo. Dopo le note vicende giudiziarie legate al periodo alla Juventus, Paratici tornerà a ricoprire la carica di direttore sportivo del Tottenham, ma lo farà a stretto contatto con Johan Lange, promosso alla stessa carica dal settore tecnico del club. La decisione, spiega il club in un comunicato, è progettata per "rafforzare la leadership, la collaborazione e il processo decisionale a lungo termine in tutte le aree del calcio maschile e giovanile del club. Insieme - si legge ancora - guideranno la nostra strategia del calcio maschile e un nuovo ambizioso capitolo per il club. L’esperienza combinata di Johan e Fabio garantirà che ogni decisione, dai percorsi dei giocatori, allo sviluppo delle performance, allo scouting e al reclutamento, sia allineata e supporti un obiettivo generale: costruire una squadra vincente, di livello mondiale e che duri nel tempo".
"Sono molto felice di tornare in un club che amo"
Le parole di Fabio Paratici: "“Ho lavorato con Johan, Vinai (Venkatesham – il Ceo del Tottenham ndr) e Thomas come consulente per un po’ di mesi e ora non vedo l’ora di tornare a Londra a tempo pieno con la squadra. Sono convinto che lavorando in partnership con Johan potremo costruire un futuro speciale per il club e per i nostri tifosi".