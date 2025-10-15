Il Tottenham ritrova Fabio Paratici. Gli Spurs hanno comunicato questa mattina la nuova organizzazione del proprio management sportivo. Dopo le note vicende giudiziarie legate al periodo alla Juventus, Paratici tornerà a ricoprire la carica di direttore sportivo del Tottenham, ma lo farà a stretto contatto con Johan Lange, promosso alla stessa carica dal settore tecnico del club. La decisione, spiega il club in un comunicato, è progettata per "rafforzare la leadership, la collaborazione e il processo decisionale a lungo termine in tutte le aree del calcio maschile e giovanile del club. Insieme - si legge ancora - guideranno la nostra strategia del calcio maschile e un nuovo ambizioso capitolo per il club. L’esperienza combinata di Johan e Fabio garantirà che ogni decisione, dai percorsi dei giocatori, allo sviluppo delle performance, allo scouting e al reclutamento, sia allineata e supporti un obiettivo generale: costruire una squadra vincente, di livello mondiale e che duri nel tempo".