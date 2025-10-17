Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su Sky

Esplora tutte le offerte Sky
In programma l'8^ giornata di Premier League e Ligue 1. In Bundesliga si disputa, invece, la settima giornata di campionato. Domenica, occhi puntati sul big match tra Liverpool e Manchester United in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Approfondimenti, rubriche, studi pre e postpartita e aggiornamenti live per tutto il weekend e la settimana su Sky Sport 24, skysport.it e sui canali social di Sky Sport

Un nuovo weekend di calcio internazionale da vivere su Sky e in streaming su NOW. Da oggi 17 a domenica 20 ottobre in campo la Premier League inglese, la Bundesliga e la Ligue 1 francese. 

 

PREMIER LEAGUE - In Inghilterra va in scena l'8^ giornata di Premier League. Si parte sabato alle 13.30 con Nottingham Forest-Chelsea (Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K). Alle 16 altri cinque match: Manchester City-Everton (Sky Sport Uno), Brighton-Newcastle (Sky Sport Calcio), Crystal Palace-Bournemouth (Sky Sport 257), Burnley-Leeds (Sky Sport 258) e Sunderland-Wolverhampton (Sky Sport 259). Alle 18.30 in scena Fulham-Arsenal (Sky Sport Arena). Due le partite in programma domenica: alle 15 Tottenham-Aston Villa (Sky Sport Uno e Sky Sport 4K) e alle 17.30 Liverpool-Manchester United (Sky Sport Uno). Lunedì alle 21, chiude la sfida tra West Ham e Brentford (Sky Sport Max e Sky Sport 4K). 

 

BUNDESLIGA - In Germania si torna in campo per il settimo weekend di Bundesliga. Oggi, alle 20.30 su Sky Sport 254, apre la giornata il match Union Berlino-Borussia Mönchengladbach. Sabato doppio impegno: alle 15.30 Mainz-Bayer Leverkusen (Sky Sport Arena) e alle 18.30 Bayern Monaco-Borussia Dortmund (Sky Sport Calcio). Domenica due partite: alle 15.30 Friburgo-Eintracht Francoforte (Sky Sport Arena), mentre alle 17.30 St. Pauli-Hoffenheim (Sky Sport Mix e Sky Sport 257). 

 

LIGUE 1 – In Francia appuntamento con l'8^ giornata di Ligue 1. Oggi, alle 20.45 su Sky Sport Arena, in campo PSG-Strasburgo. Sabato, alle 21.05 su Sky Sport Mix e Sky Sport 252, il match Olympique Marsiglia-Le Havre, mentre domenica alle 20.45 appuntamento su Sky Sport Calcio con Nantes-Lille. 

 

Una stagione da vivere al massimo con gli approfondimenti, gli speciali dedicati, le rubriche, gli studi pre e post-partita di Sky Sport. Appuntamento come di consueto con “La Casa dello Sport Internazionale”, condotto sabato da Federica Lodi che, insieme ai suoi ospiti, introdurrà i match della Premier League, della Bundesliga e della Ligue 1 giornata dopo giornata, con una finestra sempre aperta sulle novità dell’ultim’ora durante tutto il weekend. E dal lunedì al venerdì, alle 14, Euroshow con Valentina Mariani e Niccolò Omini per approfondire i temi del campo. 

 

Aggiornamenti continui con una finestra sempre aperta su Sky Sport 24, con news continue su skysport.it e sui canali social ufficiali Sky Sport (Facebook, X, Instagram e TikTok).

Premier League, il programma dell'8^ giornata

SABATO 18 OTTOBRE 

Alle 13.30 

  • NOTTINGHAM FOREST-CHELSEA, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e NOW 
  • telecronaca Paolo Ciarravano 

Alle 16

  • MANCHESTER CITY-EVERTON, in diretta su Sky Sport Uno e NOW 
  • telecronaca Federico Zancan 
  • BRIGHTON-NEWCASTLE, in diretta su Sky Sport Calcio e NOW 
  • telecronaca Nicola Roggero 
  • CRYSTAL PALACE-BOURNEMOUTH, in diretta su Sky Sport 257 e NOW 
  • telecronaca Matteo Marceddu 
  • BURNLEY-LEEDS, in diretta su Sky Sport 258 e NOW 
  • telecronaca Nicolò Ramella 
  • SUNDERLAND-WOLVERHAMPTON, in diretta su Sky Sport 259 e NOW 
  • telecronaca Paolo Redi 

Alle 18.30

  • FULHAM-ARSENAL, in diretta su Sky Sport Arena e NOW  
  • telecronaca Massimo Marianella 

DOMENICA 19 OTTOBRE 

Alle 15 

  • TOTTENHAM-ASTON VILLA, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e NOW 
  • telecronaca Paolo Ciarravano 

Alle 17.30 

  • LIVERPOOL-MANCHESTER UNITED, in diretta su Sky Sport Uno e NOW 
  • telecronaca Massimo Marianella 

LUNEDÌ 20 OTTOBRE 

Alle 21 

  • WEST HAM-BRENTFORD, in diretta su Sky Sport Max, Sky Sport 4K e NOW 
  • telecronaca Paolo Ciarravano 

Bundesliga, il programma della 7^ giornata

OGGI 17 OTTOBRE 

Alle 20.30 

  • UNION BERLINO-BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH, in diretta su Sky Sport 254 e NOW 

telecronaca Pietro Nicolodi

SABATO 18 OTTOBRE 

Alle 15.30 

  • MAINZ-BAYER LEVERKUSEN, in diretta su Sky Sport Arena e NOW 
  • telecronaca Manuel Favia 

Alle 18.30 

  • BAYERN MONACO-BORUSSIA DORTMUND, in diretta su Sky Sport Calcio e NOW 
  • telecronaca Pietro Nicolodi 

DOMENICA 19 OTTOBRE 

Alle 15.30 

  • FRIBURGO-EINTRACHT FRANCOFORTE, in diretta su Sky Sport Arena e NOW 
  • telecronaca Pietro Nicolodi 

Alle 17.30 

  • ST. PAULI-HOFFENHEIM, in diretta su Sky Sport Mix, Sky Sport 257 e NOW 
  • telecronaca Andrea Voria 

Ligue 1, il programma dell'8^ giornata

VENERDÌ 17 OTTOBRE

Alle 20.45

  • PSG-STRASBURGO, in diretta su Sky Sport Arena e NOW  
  • telecronaca Gianluigi Bagnulo 

SABATO 18 OTTOBRE 

Alle 21.05 

  • OLYMPIQUE MARSIGLIA-LE HAVRE, in diretta su Sky Sport Mix, Sky Sport 252 e NOW 
  • telecronaca Federico Zanon 

DOMENICA 19 OTTOBRE 

Alle 20.45 

  • NANTES-LILLE, in diretta su Sky Sport Calcio e NOW 
  • telecronaca Filippo Benincampi 

