Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su Sky

Un nuovo weekend di calcio internazionale da vivere su Sky e in streaming su NOW. Da oggi 17 a domenica 20 ottobre in campo la Premier League inglese, la Bundesliga e la Ligue 1 francese.

PREMIER LEAGUE - In Inghilterra va in scena l'8^ giornata di Premier League. Si parte sabato alle 13.30 con Nottingham Forest-Chelsea (Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K). Alle 16 altri cinque match: Manchester City-Everton (Sky Sport Uno), Brighton-Newcastle (Sky Sport Calcio), Crystal Palace-Bournemouth (Sky Sport 257), Burnley-Leeds (Sky Sport 258) e Sunderland-Wolverhampton (Sky Sport 259). Alle 18.30 in scena Fulham-Arsenal (Sky Sport Arena). Due le partite in programma domenica: alle 15 Tottenham-Aston Villa (Sky Sport Uno e Sky Sport 4K) e alle 17.30 Liverpool-Manchester United (Sky Sport Uno). Lunedì alle 21, chiude la sfida tra West Ham e Brentford (Sky Sport Max e Sky Sport 4K).

BUNDESLIGA - In Germania si torna in campo per il settimo weekend di Bundesliga. Oggi, alle 20.30 su Sky Sport 254, apre la giornata il match Union Berlino-Borussia Mönchengladbach. Sabato doppio impegno: alle 15.30 Mainz-Bayer Leverkusen (Sky Sport Arena) e alle 18.30 Bayern Monaco-Borussia Dortmund (Sky Sport Calcio). Domenica due partite: alle 15.30 Friburgo-Eintracht Francoforte (Sky Sport Arena), mentre alle 17.30 St. Pauli-Hoffenheim (Sky Sport Mix e Sky Sport 257).

LIGUE 1 – In Francia appuntamento con l'8^ giornata di Ligue 1. Oggi, alle 20.45 su Sky Sport Arena, in campo PSG-Strasburgo. Sabato, alle 21.05 su Sky Sport Mix e Sky Sport 252, il match Olympique Marsiglia-Le Havre, mentre domenica alle 20.45 appuntamento su Sky Sport Calcio con Nantes-Lille.

