Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su Sky

Premier League

In programma la 9^ giornata di Premier League e Ligue 1. In Bundesliga si disputa, invece, l'ottava giornata di campionato. Domenica, occhi puntati sul big match tra Aston Villa e Manchester City in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Approfondimenti, rubriche, studi pre e postpartita e aggiornamenti live per tutto il weekend e la settimana su Sky Sport 24, skysport.it e sui canali social di Sky Sport

Un nuovo weekend di calcio internazionale da vivere su Sky e in streaming su NOW. Da oggi 24 a domenica 26 ottobre in campo la Premier League inglese, la Bundesliga e la Ligue 1 francese. 

 

PREMIER LEAGUE - In Inghilterra va in scena la 9^ giornata di Premier League. Si parte oggi alle 20.30 con Leeds-West Ham (Sky Sport 255). Sabato saranno quattro i match: alle 16 Chelsea-Sunderland (Sky Sport Uno) e Newcastle-Fulham (Sky Sport Calcio). Alle 18.30 sarà la volta di Manchester United-Brighton (Sky Sport Uno e Sky Sport 4K), mentre alle 21 toccherà a Brentford-Liverpool (Sky Sport Arena). Cinque le partite in programma domenica: alle 15 Aston Villa-Manchester City (Sky Sport Calcio), Arsenal-Crystal Palace (Sky Sport Max), Bournemouth-Nottingham Forest (Sky Sport 257) e Wolverhampton-Burnley (Sky Sport 258). Alle 17.30 chiude la giornata inglese il match tra Everton e Tottenham (Sky Sport Max). 

 

BUNDESLIGA - In Germania si torna in campo per l’ottavo turno di Bundesliga. Oggi, alle 20.30 su Sky Sport 254, apre la giornata il match Werder Brema-Union Berlino. Sabato doppio impegno: alle 15.30 Borussia Mönchengladbach-Bayern Monaco (Sky Sport Max) e alle 18.30 Borussia Dortmund-Colonia (Sky Sport Calcio). Domenica due partite: alle 15.30 Bayer Leverkusen-Friburgo (Sky Sport Mix), mentre alle 17.30 in scena Stoccarda-Mainz (Sky Sport Mix). 

 

LIGUE 1 – In Francia appuntamento con la 9^ giornata di Ligue 1. Sabato in programma due match: alle 17 Brest-PSG (Sky Sport 256) e alle 21.05 il big match Lens-Marsiglia (Sky Sport Max). Domenica, alle 20.45 su Sky Sport Arena, la partita Lione-Strasburgo. 

 

Una stagione da vivere al massimo con gli approfondimenti, gli speciali dedicati, le rubriche, gli studi pre e post-partita di Sky Sport. Appuntamento come di consueto con “La Casa dello Sport Internazionale”, condotto sabato da Federica Lodi che, insieme ai suoi ospiti, introdurrà i match della Premier League, della Bundesliga e della Ligue 1 giornata dopo giornata, con una finestra sempre aperta sulle novità dell’ultim’ora durante tutto il weekend. E dal lunedì al venerdì, alle 14, Euroshow con Valentina Mariani e Niccolò Omini per approfondire i temi del campo. Aggiornamenti continui con una finestra sempre aperta su Sky Sport 24, con news continue su SkySport.it e sui canali social ufficiali Sky Sport (Facebook, X, Instagram e TikTok).

Premier League, il programma della 9^ giornata

OGGI 24 OTTOBRE 

Alle 20.30 

  • LEEDS-WEST HAM, in diretta su Sky Sport 255 e NOW 
  • telecronaca Paolo Ciarravano 

SABATO 25 OTTOBRE 

Alle 16

  • CHELSEA-SUNDERLAND, in diretta su Sky Sport Uno e NOW 
  • telecronaca Massimo Marianella 
  • NEWCASTLE-FULHAM, in diretta su Sky Sport Calcio e NOW 
  • telecronaca Matteo Marceddu 

Alle 18.30

  • MANCHESTER UNITED-BRIGHTON, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e NOW 
  • telecronaca Nicola Roggero 

Alle 21 

  • BRENTFORD-LIVERPOOL, in diretta su Sky Sport Arena e NOW 
  • telecronaca Filippo Benincampi 

DOMENICA 26 OTTOBRE 

Alle 15 

  • ASTON VILLA-MANCHESTER CITY, in diretta su Sky Sport Calcio e NOW 
  • telecronaca Federico Zancan 
  • ARSENAL-CRYSTAL PALACE, in diretta su Sky Sport Max e NOW 
  • telecronaca di Massimo Marianella 
  • BOURNEMOUTH-NOTTINGHAM FOREST, in diretta su Sky Sport 257 e NOW 
  • telecronaca di Nicolò Ramella 
  • WOLVERHAMPTON-BURNLEY, in diretta su Sky Sport 258 e NOW 
  • telecronaca di Federico Zanon 

Alle 17.30 

  • EVERTON-TOTTENHAM, in diretta su Sky Sport Max e NOW 
  • telecronaca Paolo Ciarravano 

Bundesliga, il programma dell'8^ giornata

OGGI 24 OTTOBRE 

Alle 20.30 

  • WERDER BREMA-UNION BERLINO, in diretta su Sky Sport 254 e NOW 
  • telecronaca Elia Faggion 

SABATO 25 OTTOBRE 

Alle 15.30 

  • MÖNCHENGLADBACH-BAYERN MONACO, in diretta su Sky Sport Max e NOW 
  • telecronaca Pietro Nicolodi 

Alle 18.30 

  • BORUSSIA DORTMUND-COLONIA, in diretta su Sky Sport Calcio e NOW 
  • telecronaca Christian Giordano 

DOMENICA 26 OTTOBRE 

Alle 15.30 

  • BAYER LEVERKUSEN-FRIBURGO, in diretta su Sky Sport Mix e NOW 
  • telecronaca Pietro Nicolodi 

Alle 17.30 

  • STOCCARDA-MAINZ, in diretta su Sky Sport Mix e NOW 
  • telecronaca Christian Giordano 

Ligue 1, il programma della 9^ giornata

SABATO 25 OTTOBRE 

Alle 17 

  • BREST-PSG, in diretta su Sky Sport 256 e NOW 
  • telecronaca Paolo Redi 

Alle 21.05 

  • LENS-MARSIGLIA, in diretta su Sky Sport Max e NOW 
  • telecronaca Federico Zanon 

DOMENICA 26 OTTOBRE 

Alle 20.45 

  • LIONE-STRASBURGO, in diretta su Sky Sport Arena e NOW 
  • telecronaca Filippo Benincampi  

