Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su Sky

In programma la 9^ giornata di Premier League e Ligue 1. In Bundesliga si disputa, invece, l'ottava giornata di campionato. Domenica, occhi puntati sul big match tra Aston Villa e Manchester City in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Approfondimenti, rubriche, studi pre e postpartita e aggiornamenti live per tutto il weekend e la settimana su Sky Sport 24, skysport.it e sui canali social di Sky Sport

Un nuovo weekend di calcio internazionale da vivere su Sky e in streaming su NOW. Da oggi 24 a domenica 26 ottobre in campo la Premier League inglese, la Bundesliga e la Ligue 1 francese.

PREMIER LEAGUE - In Inghilterra va in scena la 9^ giornata di Premier League. Si parte oggi alle 20.30 con Leeds-West Ham (Sky Sport 255). Sabato saranno quattro i match: alle 16 Chelsea-Sunderland (Sky Sport Uno) e Newcastle-Fulham (Sky Sport Calcio). Alle 18.30 sarà la volta di Manchester United-Brighton (Sky Sport Uno e Sky Sport 4K), mentre alle 21 toccherà a Brentford-Liverpool (Sky Sport Arena). Cinque le partite in programma domenica: alle 15 Aston Villa-Manchester City (Sky Sport Calcio), Arsenal-Crystal Palace (Sky Sport Max), Bournemouth-Nottingham Forest (Sky Sport 257) e Wolverhampton-Burnley (Sky Sport 258). Alle 17.30 chiude la giornata inglese il match tra Everton e Tottenham (Sky Sport Max).

BUNDESLIGA - In Germania si torna in campo per l’ottavo turno di Bundesliga. Oggi, alle 20.30 su Sky Sport 254, apre la giornata il match Werder Brema-Union Berlino. Sabato doppio impegno: alle 15.30 Borussia Mönchengladbach-Bayern Monaco (Sky Sport Max) e alle 18.30 Borussia Dortmund-Colonia (Sky Sport Calcio). Domenica due partite: alle 15.30 Bayer Leverkusen-Friburgo (Sky Sport Mix), mentre alle 17.30 in scena Stoccarda-Mainz (Sky Sport Mix).

LIGUE 1 – In Francia appuntamento con la 9^ giornata di Ligue 1. Sabato in programma due match: alle 17 Brest-PSG (Sky Sport 256) e alle 21.05 il big match Lens-Marsiglia (Sky Sport Max). Domenica, alle 20.45 su Sky Sport Arena, la partita Lione-Strasburgo.

Una stagione da vivere al massimo con gli approfondimenti, gli speciali dedicati, le rubriche, gli studi pre e post-partita di Sky Sport. Appuntamento come di consueto con “La Casa dello Sport Internazionale”, condotto sabato da Federica Lodi che, insieme ai suoi ospiti, introdurrà i match della Premier League, della Bundesliga e della Ligue 1 giornata dopo giornata, con una finestra sempre aperta sulle novità dell’ultim’ora durante tutto il weekend. E dal lunedì al venerdì, alle 14, Euroshow con Valentina Mariani e Niccolò Omini per approfondire i temi del campo. Aggiornamenti continui con una finestra sempre aperta su Sky Sport 24, con news continue su SkySport.it e sui canali social ufficiali Sky Sport (Facebook, X, Instagram e TikTok).