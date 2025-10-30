Prosegue la crisi del Liverpool : la squadra di Arne Slot crolla in casa, ad Anfield, contro il Crystal Palace, perdendo 3-0 e venendo così eliminata al quarto turno della Carabao Cup , la Coppa di lega inglese. A decidere la sfida la doppietta di Sarr sul finire del primo tempo (41’ e 45’) e il sigillo finale di Yeremi Pino all’88’. Federico Chiesa , schierato titolare in attacco in un 4-2-3-1 molto lontano da quello titolare, non ha mai inciso, rimediando anche un giallo. Un obiettivo stagionale già sfumato, dunque, con i Reds che in campionato e in Champions sono al momento costretti a inseguire . Settimo posto in Premier (a -7 dall’Arsenal capolista), decimo nel girone unico della Champions (con 6 punti in 3 partite e con le prime a 9 punti), che al momento porterebbe il Liverpool ai playoff e non basterebbe per la qualificazione diretta.

Il calendario (non semplice) delle prossime gare

Ma il crollo con il Palace è soprattutto la certificazione del momento nero della squadra di Slot, che ha incassato la sesta sconfitta nelle ultime 7 gare tra campionato e coppa, con l’unica gioia nel mezzo di un successo in Champions con l’Eintracht Francoforte. In campionato la striscia (aperta) di ko è arrivata a 4 di fila, iniziata con una sconfitta (per 2-1) proprio contro il Crystal Palace: era il 27 settembre, quando il Liverpool inaugurava un mese da incubo che Slot spera di aver chiuso ritrovando in coppa il Palace. Anche perché i prossimi impegni non sono per nulla banali: Aston Villa (appaiato al Liverpool in Premier, e dunque una sorta di scontro diretto) in campionato sabato 1° novembre, poi il Real Madrid in Champions (4 novembre) e la trasferta in casa del Manchester City domenica 9 (campionato).