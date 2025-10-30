Liverpool-Crystal Palace 0-3, la squadra di Slot eliminata dalla Carabao Cupcarabao cup
I Reds, con Chiesa titolare, crollano in casa contro il Crystal Palace, venendo eliminati dalla Coppa di Lega e rimediando la sesta sconfitta nelle ultime sette partite. Un mese da incubo per la squadra di Slot, che nelle prossime gare affronterà Aston Villa, Real Madrid e Manchester City
Prosegue la crisi del Liverpool: la squadra di Arne Slot crolla in casa, ad Anfield, contro il Crystal Palace, perdendo 3-0 e venendo così eliminata al quarto turno della Carabao Cup, la Coppa di lega inglese. A decidere la sfida la doppietta di Sarr sul finire del primo tempo (41’ e 45’) e il sigillo finale di Yeremi Pino all’88’. Federico Chiesa, schierato titolare in attacco in un 4-2-3-1 molto lontano da quello titolare, non ha mai inciso, rimediando anche un giallo. Un obiettivo stagionale già sfumato, dunque, con i Reds che in campionato e in Champions sono al momento costretti a inseguire. Settimo posto in Premier (a -7 dall’Arsenal capolista), decimo nel girone unico della Champions (con 6 punti in 3 partite e con le prime a 9 punti), che al momento porterebbe il Liverpool ai playoff e non basterebbe per la qualificazione diretta.
Il calendario (non semplice) delle prossime gare
Ma il crollo con il Palace è soprattutto la certificazione del momento nero della squadra di Slot, che ha incassato la sesta sconfitta nelle ultime 7 gare tra campionato e coppa, con l’unica gioia nel mezzo di un successo in Champions con l’Eintracht Francoforte. In campionato la striscia (aperta) di ko è arrivata a 4 di fila, iniziata con una sconfitta (per 2-1) proprio contro il Crystal Palace: era il 27 settembre, quando il Liverpool inaugurava un mese da incubo che Slot spera di aver chiuso ritrovando in coppa il Palace. Anche perché i prossimi impegni non sono per nulla banali: Aston Villa (appaiato al Liverpool in Premier, e dunque una sorta di scontro diretto) in campionato sabato 1° novembre, poi il Real Madrid in Champions (4 novembre) e la trasferta in casa del Manchester City domenica 9 (campionato).
Il mese da incubo del Liverpool
- 27 settembre: Crystal Palace-Liverpool 2-1 (Premier League)
- 30 settembre: Galatasaray-Liverpool 1-0 (Champions League)
- 4 ottobre: Chelsea-Liverpool 2-1 (Premier League)
- 19 ottobre: Liverpool-Manchester United 1-2 (Premier League)
- 22 ottobre: Eintracht-Liverpool 1-5 (Champions League)
- 25 ottobre: Brentford-Liverpool 3-2 (Premier League)
- 29 ottobre: Liverpool-Crystal Palace 0-3 (Carabao Cup)
- 1° novembre: Liverpool-Aston Villa (Premier League)
- 4 novembre: Liverpool-Real Madrid (Champions League)
- 9 novembre: Manchester City-Liverpool (Premier League)