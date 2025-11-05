Secondo quanto riporta la BBC, Destiny Udogie è stato minacciato con una pistola da un agente di calcio in una strada della periferia nord di Londra lo scorso 6 settembre. Il Tottenham ha confermato l'episodio, mostrando la sua vicinanza all'esterno azzurro. La polizia ha fermato un uomo di 31 anni con l'accusa di possesso di armi da fuoco con intento doloso, estorsione e guida senza patente. Un'altra persona sarebbe stata ricattata e minacciata dallo stesso individuo

Il Tottenham ha confermato che Destiny Udogie è stato minacciato con una pistola in una strada della periferia nord di Londra lo scorso 6 settembre. Come riporta la BBC, la polizia metropolitana ha fermato un uomo di 31 anni con l'accusa di possesso di armi da fuoco con intento doloso, estorsione e guida senza patente: si tratterebbe di un agente di calcio. L'uomo è stato rilasciato su cauzione, intanto le indagini proseguono. La BBC specifica che un altro uomo sarebbe stato ricattato e minacciato dallo stesso individuo durante l'episodio in questione. Non sono stati segnalati feriti. Il Tottenham ha dimostrato il suo sostegno a Udogie attraverso una nota ufficiale: "Abbiamo fornito supporto a Destiny e alla sua famiglia fin dall'incidente e continueremo a farlo. Trattandosi di una questione legale, non possiamo rilasciare ulteriori dichiarazioni".