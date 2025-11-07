Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su Sky

Premier League, Bundesliga e Ligue 1: tutte le gare del weekend su Sky e NOWguida tv
In programma l'11^ giornata di Premier League e la 12^ in Ligue 1. In Bundesliga si disputa, invece, la decima giornata di campionato. Domenica, occhi puntati sul big match tra Manchester City e Liverpool in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Approfondimenti, rubriche, studi pre e postpartita e aggiornamenti live per tutto il weekend e la settimana su Sky Sport 24, skysport.it e sui canali social di Sky Sport
Un nuovo weekend di calcio internazionale da vivere su Sky e in streaming su NOW. Da oggi 7 a domenica 9 novembre in campo la Premier League inglese, la Bundesliga tedesca e la Ligue 1 francese.
PREMIER LEAGUE - In Inghilterra va in scena l’11^ giornata di Premier League. Si parte sabato alle 13.30 con Tottenham-Manchester United (Sky Sport Calcio); alle 16 appuntamento con Everton-Fulham (Sky Sport Calcio) e West Ham-Burnley (Sky Sport 259). Alle 18.30 sarà la volta di Sunderland-Arsenal (Sky Sport Calcio), mentre alle 21 toccherà a Chelsea-Wolverhampton (Sky Sport Max e Sky Sport 254). Cinque le partite in programma domenica: alle 15 Brentford-Newcastle (Sky Sport Arena e Sky Sport 4K), Aston Villa-Bournemouth (Sky Sport 257), Nottingham Forest-Leeds (Sky Sport 258) e Crystal Palace-Brighton (Sky Sport 259). Alle 17.30 da non perdere il big match tra Manchester City e Liverpool (Sky Sport Arena).
BUNDESLIGA - In Germania si torna in campo per il decimo turno di Bundesliga. Oggi, alle 20.30 su Sky Sport Mix e Sky Sport 255, apre la giornata il match Werder Brema-Wolfsburg. Sabato doppio impegno: alle 15.30 Union Berlino-Bayern Monaco (Sky Sport 258) e alle 18.30 Borussia Mönchengladbach-Colonia (Sky Sport 258). Domenica tre partite: alle 15.30 Friburgo- St. Pauli, visibile in streaming sul canale YouTube di Sky Sport, alle 17.30 in scena Stoccarda-Augsburg (Sky Sport Mix) e alle 19.30 appuntamento con Eintracht Francoforte-Mainz (Sky Sport Max).
LIGUE 1 – In Francia appuntamento con la 12^ giornata di Ligue 1. Sabato in programma due match: alle 17 Marsiglia-Brest (Sky Sport 256) e alle 21.05 il match tra Monaco e Lens (Sky Sport 253). Domenica, alle 20.45 su Sky Sport Calcio, la partita Lione-PSG.
Una stagione da vivere al massimo con gli approfondimenti, gli speciali dedicati, le rubriche, gli studi pre e post-partita di Sky Sport. Appuntamento come di consueto con “La Casa dello Sport Internazionale”, condotto sabato da Federica Lodi che, insieme ai suoi ospiti, introdurrà i match della Premier League, della Bundesliga e della Ligue 1 giornata dopo giornata, con una finestra sempre aperta sulle novità dell’ultim’ora durante tutto il weekend. E dal lunedì al venerdì, alle 14, Euroshow con Valentina Mariani e Niccolò Omini per approfondire i temi del campo. Aggiornamenti continui con una finestra sempre aperta su Sky Sport 24, con news continue su SkySport.it e sui canali social ufficiali Sky Sport (Facebook, X, Instagram e TikTok).
Premier League, il programma dell'11^ giornata
SABATO 8 NOVEMBRE
Alle 13.30
- TOTTENHAM-MANCHESTER UNITED, in diretta su Sky Sport Calcio e NOW
- telecronaca Federico Zancan
- Alle 16
- EVERTON-FULHAM, in diretta su Sky Sport Calcio e NOW
- telecronaca Matteo Marceddu
- WEST HAM-BURNLEY, in diretta su Sky Sport 259 e NOW
- telecronaca Paolo Redi
- Alle 18.30
- SUNDERLAND-ARSENAL, in diretta su Sky Sport Calcio e NOW
- telecronaca Massimo Marianella
- Alle 21
- CHELSEA-WOLVERHAMPTON, in diretta su Sky Sport Max, Sky Sport 254 e NOW
- telecronaca Filippo Benincampi
DOMENICA 9 NOVEMBRE
Alle 15
- BRENTFORD-NEWCASTLE, in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 4K e NOW
- telecronaca Massimo Marianella
- ASTON VILLA-BOURNEMOUTH, in diretta su Sky Sport 257 e NOW
- telecronaca di Nicola Roggero
- NOTTINGHAM FOREST-LEEDS, in diretta su Sky Sport 258 e NOW
- telecronaca di Federico Zanon
- CRYSTAL PALACE-BRIGHTON, in diretta su Sky Sport 259 e NOW
- telecronaca di Nicolò Ramella
Alle 17.30
- MANCHESTER CITY-LIVERPOOL, in diretta su Sky Sport Arena e NOW
- telecronaca Paolo Ciarravano
Bundesliga, il programma della 10^ giornata
OGGI 7 NOVEMBRE
Alle 20.30
- WERDER BREMA-WOLFSBURG, in diretta su Sky Sport Mix, Sky Sport 255 e NOW
- telecronaca Pietro Nicolodi
SABATO 8 NOVEMBRE
Alle 15.30
- UNION BERLINO-BAYERN MONACO, in diretta su Sky Sport 258 e NOW
- telecronaca Pietro Nicolodi
Alle 18.30
- BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH-COLONIA, in diretta su Sky Sport 258 e NOW
- telecronaca Christian Giordano
DOMENICA 9 NOVEMBRE
Alle 15.30
- FRIBURGO-ST. PAULI, in diretta su Canale YouTube Sky Sport
- telecronaca Andrea Voria
Alle 17.30
- STOCCARDA-AUGSBURG, in diretta su Sky Sport Mix e NOW
- telecronaca Christian Giordano
Alle 19.30
- EINTRACHT FRANCOFORTE-MAINZ, in diretta su Sky Sport Max e NOW
- telecronaca Pietro Nicolodi
Ligue 1, il programma della 12^ giornata
SABATO 8 NOVEMBRE
Alle 17
- MARSIGLIA-BREST, in diretta su Sky Sport 256 e NOW
- telecronaca Gianluigi Bagnulo
Alle 21.05
- MONACO-LENS, in diretta su Sky Sport 253 e NOW
- telecronaca Federico Botti
DOMENICA 9 NOVEMBRE
Alle 20.45
- LIONE-PSG, in diretta su Sky Sport Calcio e NOW
- telecronaca Gianluigi Bagnulo