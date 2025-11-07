Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su Sky

Offerte Sky
Premier League, Bundesliga e Ligue 1: tutte le gare del weekend su Sky e NOW

In programma l'11^ giornata di Premier League e la 12^ in Ligue 1. In Bundesliga si disputa, invece, la decima giornata di campionato. Domenica, occhi puntati sul big match tra Manchester City e Liverpool in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Approfondimenti, rubriche, studi pre e postpartita e aggiornamenti live per tutto il weekend e la settimana su Sky Sport 24, skysport.it e sui canali social di Sky Sport

Un nuovo weekend di calcio internazionale da vivere su Sky e in streaming su NOW. Da oggi 7 a domenica 9 novembre in campo la Premier League inglese, la Bundesliga tedesca e la Ligue 1 francese. 

 

PREMIER LEAGUE - In Inghilterra va in scena l’11^ giornata di Premier League. Si parte sabato alle 13.30 con Tottenham-Manchester United (Sky Sport Calcio); alle 16 appuntamento con Everton-Fulham (Sky Sport Calcio) e West Ham-Burnley (Sky Sport 259). Alle 18.30 sarà la volta di Sunderland-Arsenal (Sky Sport Calcio), mentre alle 21 toccherà a Chelsea-Wolverhampton (Sky Sport Max e Sky Sport 254). Cinque le partite in programma domenica: alle 15 Brentford-Newcastle (Sky Sport Arena e Sky Sport 4K), Aston Villa-Bournemouth (Sky Sport 257), Nottingham Forest-Leeds (Sky Sport 258) e Crystal Palace-Brighton (Sky Sport 259). Alle 17.30 da non perdere il big match tra Manchester City e Liverpool (Sky Sport Arena)

 

BUNDESLIGA - In Germania si torna in campo per il decimo turno di Bundesliga. Oggi, alle 20.30 su Sky Sport Mix e Sky Sport 255, apre la giornata il match Werder Brema-Wolfsburg. Sabato doppio impegno: alle 15.30 Union Berlino-Bayern Monaco (Sky Sport 258) e alle 18.30 Borussia Mönchengladbach-Colonia (Sky Sport 258). Domenica tre partite: alle 15.30 Friburgo- St. Pauli, visibile in streaming sul canale YouTube di Sky Sport, alle 17.30 in scena Stoccarda-Augsburg (Sky Sport Mix) e alle 19.30 appuntamento con Eintracht Francoforte-Mainz (Sky Sport Max). 

 

LIGUE 1 – In Francia appuntamento con la 12^ giornata di Ligue 1. Sabato in programma due match: alle 17 Marsiglia-Brest (Sky Sport 256) e alle 21.05 il match tra Monaco e Lens (Sky Sport 253). Domenica, alle 20.45 su Sky Sport Calcio, la partita Lione-PSG. 

 

Una stagione da vivere al massimo con gli approfondimenti, gli speciali dedicati, le rubriche, gli studi pre e post-partita di Sky Sport. Appuntamento come di consueto con “La Casa dello Sport Internazionale”, condotto sabato da Federica Lodi che, insieme ai suoi ospiti, introdurrà i match della Premier League, della Bundesliga e della Ligue 1 giornata dopo giornata, con una finestra sempre aperta sulle novità dell’ultim’ora durante tutto il weekend. E dal lunedì al venerdì, alle 14, Euroshow con Valentina Mariani e Niccolò Omini per approfondire i temi del campo. Aggiornamenti continui con una finestra sempre aperta su Sky Sport 24, con news continue su SkySport.it e sui canali social ufficiali Sky Sport (Facebook, X, Instagram e TikTok).

Premier League, il programma dell'11^ giornata

SABATO 8 NOVEMBRE 

Alle 13.30 

  • TOTTENHAM-MANCHESTER UNITED, in diretta su Sky Sport Calcio e NOW 
  • telecronaca Federico Zancan 
  • Alle 16
  • EVERTON-FULHAM, in diretta su Sky Sport Calcio e NOW 
  • telecronaca Matteo Marceddu 
  • WEST HAM-BURNLEY, in diretta su Sky Sport 259 e NOW 
  • telecronaca Paolo Redi 
  • Alle 18.30
  • SUNDERLAND-ARSENAL, in diretta su Sky Sport Calcio e NOW 
  • telecronaca Massimo Marianella 
  • Alle 21 
  • CHELSEA-WOLVERHAMPTON, in diretta su Sky Sport Max, Sky Sport 254 e NOW 
  • telecronaca Filippo Benincampi 

DOMENICA 9 NOVEMBRE 

Alle 15 

  • BRENTFORD-NEWCASTLE, in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 4K e NOW 
  • telecronaca Massimo Marianella 
  • ASTON VILLA-BOURNEMOUTH, in diretta su Sky Sport 257 e NOW 
  • telecronaca di Nicola Roggero 
  • NOTTINGHAM FOREST-LEEDS, in diretta su Sky Sport 258 e NOW 
  • telecronaca di Federico Zanon 
  • CRYSTAL PALACE-BRIGHTON, in diretta su Sky Sport 259 e NOW 
  • telecronaca di Nicolò Ramella 

Alle 17.30 

  • MANCHESTER CITY-LIVERPOOL, in diretta su Sky Sport Arena e NOW 
  • telecronaca Paolo Ciarravano

Bundesliga, il programma della 10^ giornata

OGGI 7 NOVEMBRE 

Alle 20.30 

  • WERDER BREMA-WOLFSBURG, in diretta su Sky Sport Mix, Sky Sport 255 e NOW 
  • telecronaca Pietro Nicolodi 

SABATO 8 NOVEMBRE 

Alle 15.30 

  • UNION BERLINO-BAYERN MONACO, in diretta su Sky Sport 258 e NOW
  • telecronaca Pietro Nicolodi

Alle 18.30 

  • BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH-COLONIA, in diretta su Sky Sport 258 e NOW 
  • telecronaca Christian Giordano 

DOMENICA 9 NOVEMBRE 

Alle 15.30 

  • FRIBURGO-ST. PAULI, in diretta su Canale YouTube Sky Sport 
  • telecronaca Andrea Voria 

Alle 17.30

  • STOCCARDA-AUGSBURG, in diretta su Sky Sport Mix e NOW 
  • telecronaca Christian Giordano 

Alle 19.30 

  • EINTRACHT FRANCOFORTE-MAINZ, in diretta su Sky Sport Max e NOW 
  • telecronaca Pietro Nicolodi 

Ligue 1, il programma della 12^ giornata

SABATO 8 NOVEMBRE 

Alle 17 

  • MARSIGLIA-BREST, in diretta su Sky Sport 256 e NOW 
  • telecronaca Gianluigi Bagnulo 

Alle 21.05 

  • MONACO-LENS, in diretta su Sky Sport 253 e NOW 
  • telecronaca Federico Botti 

DOMENICA 9 NOVEMBRE 

Alle 20.45 

  • LIONE-PSG, in diretta su Sky Sport Calcio e NOW 
  • telecronaca Gianluigi Bagnulo 

