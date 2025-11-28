Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su Sky

In programma la 13^ giornata di Premier League e la 14^ in Ligue 1. In Bundesliga si disputa, invece, la 12^giornata di campionato. Domenica, occhi puntati sul big match tra Chelsea e Arsenal in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Approfondimenti, rubriche, studi pre e postpartita e aggiornamenti live per tutto il weekend e la settimana su Sky Sport 24, skysport.it e sui canali social di Sky Sport

Un nuovo weekend di calcio internazionale da vivere su Sky e in streaming su NOW. Da oggi a domenica 30 novembre in campo la Premier League inglese, la Bundesliga tedesca e la Ligue 1 francese.

PREMIER LEAGUE - In Inghilterra va in scena la 13^ giornata di Premier League. Si parte sabato alle 16 con Manchester City-Leeds (Sky Sport Uno e Sky Sport 4K), Sunderland-Bournemouth (Sky Sport Mix) e Brentford-Burnley (Sky Sport 257); alle 18.30 sarà la volta di Everton-Newcastle (Sky Sport Mix), mentre alle 21 toccherà a Tottenham-Fulham (Sky Sport Arena). Cinque le partite in programma domenica: alle 13 Crystal Palace-Manchester United (Sky Sport Uno e Sky Sport 4K); alle 15.05 West Ham-Liverpool (Sky Sport Calcio), Aston Villa-Wolverhampton (Sky Sport 257) e Nottingham Forest-Brighton (Sky Sport 258). Chiude la 13^ giornata, alle 17.30, il derby londinese tra Chelsea e Arsenal (Sky Sport Arena).

BUNDESLIGA - In Germania si torna in campo per il dodicesimo turno di Bundesliga. Oggi, alle 20.30 su Sky Sport Mix, apre la giornata il match Borussia Mönchengladbach-Lipsia. Sabato alle 15.30 Bayern Monaco-St. Pauli (Sky Sport Calcio) e alle 18.30 il big match Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund (Sky Sport Arena). Domenica tre partite: alle 15.30 Amburgo-Stoccarda (Sky Sport 259), alle 17.30 Eintracht Francoforte-Wolfsburg (Sky Sport Mix) e alle 19.30 Friburgo-Mainz (Sky Sport Mix e Sky Sport 257).

LIGUE 1 – In Francia appuntamento con la 14^ giornata di Ligue 1. Sabato doppio impegno su Sky Sport Max: alle 17 la sfida tra Monaco e PSG, alle 21.05 il match Olympique Marsiglia-Tolosa (Sky Sport 253). Domenica alle 20.45 sarà la volta di Lione-Nantes (Sky Sport Calcio).

Una stagione da vivere al massimo con gli approfondimenti, gli speciali dedicati, le rubriche, gli studi pre e post-partita di Sky Sport. Appuntamento come di consueto con "La Casa dello Sport Internazionale", condotto sabato da Federica Lodi che, insieme ai suoi ospiti, introdurrà i match della Premier League, della Bundesliga e della Ligue 1 giornata dopo giornata, con una finestra sempre aperta sulle novità dell’ultim’ora durante tutto il weekend. E dal lunedì al venerdì, alle 14, Euroshow con Valentina Mariani e Niccolò Omini per approfondire i temi del campo. Aggiornamenti continui con una finestra sempre aperta su Sky Sport 24, con news continue su SkySport.it e sui canali social ufficiali Sky Sport (Facebook, X, Instagram e TikTok).