Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su Sky

Premier League, Bundesliga e Ligue 1: tutte le gare del weekend su Sky e NOW

In programma la 13^ giornata di Premier League e la 14^ in Ligue 1. In Bundesliga si disputa, invece, la 12^giornata di campionato. Domenica, occhi puntati sul big match tra Chelsea e Arsenal in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Approfondimenti, rubriche, studi pre e postpartita e aggiornamenti live per tutto il weekend e la settimana su Sky Sport 24, skysport.it e sui canali social di Sky Sport

Un nuovo weekend di calcio internazionale da vivere su Sky e in streaming su NOW. Da oggi a domenica 30 novembre in campo la Premier League inglese, la Bundesliga tedesca e la Ligue 1 francese. 

 

PREMIER LEAGUE - In Inghilterra va in scena la 13^ giornata di Premier League. Si parte sabato alle 16 con Manchester City-Leeds (Sky Sport Uno e Sky Sport 4K), Sunderland-Bournemouth (Sky Sport Mix) e Brentford-Burnley (Sky Sport 257); alle 18.30 sarà la volta di Everton-Newcastle (Sky Sport Mix), mentre alle 21 toccherà a Tottenham-Fulham (Sky Sport Arena). Cinque le partite in programma domenica: alle 13 Crystal Palace-Manchester United (Sky Sport Uno e Sky Sport 4K); alle 15.05 West Ham-Liverpool (Sky Sport Calcio), Aston Villa-Wolverhampton (Sky Sport 257) e Nottingham Forest-Brighton (Sky Sport 258). Chiude la 13^ giornata, alle 17.30, il derby londinese tra Chelsea e Arsenal (Sky Sport Arena). 

 

BUNDESLIGA - In Germania si torna in campo per il dodicesimo turno di Bundesliga. Oggi, alle 20.30 su Sky Sport Mix, apre la giornata il match Borussia Mönchengladbach-Lipsia. Sabato alle 15.30 Bayern Monaco-St. Pauli (Sky Sport Calcio) e alle 18.30 il big match Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund (Sky Sport Arena). Domenica tre partite: alle 15.30 Amburgo-Stoccarda (Sky Sport 259), alle 17.30 Eintracht Francoforte-Wolfsburg (Sky Sport Mix) e alle 19.30 Friburgo-Mainz (Sky Sport Mix e Sky Sport 257).  

 

LIGUE 1 – In Francia appuntamento con la 14^ giornata di Ligue 1. Sabato doppio impegno su Sky Sport Max: alle 17 la sfida tra Monaco e PSG, alle 21.05 il match Olympique Marsiglia-Tolosa (Sky Sport 253). Domenica alle 20.45 sarà la volta di Lione-Nantes (Sky Sport Calcio). 

 

Una stagione da vivere al massimo con gli approfondimenti, gli speciali dedicati, le rubriche, gli studi pre e post-partita di Sky Sport. Appuntamento come di consueto con "La Casa dello Sport Internazionale", condotto sabato da Federica Lodi che, insieme ai suoi ospiti, introdurrà i match della Premier League, della Bundesliga e della Ligue 1 giornata dopo giornata, con una finestra sempre aperta sulle novità dell’ultim’ora durante tutto il weekend. E dal lunedì al venerdì, alle 14, Euroshow con Valentina Mariani e Niccolò Omini per approfondire i temi del campo. Aggiornamenti continui con una finestra sempre aperta su Sky Sport 24, con news continue su SkySport.it e sui canali social ufficiali Sky Sport (Facebook, X, Instagram e TikTok).

Premier League, il programma della 13^ giornata

SABATO 29 NOVEMBRE 

Alle 16

  • MANCHESTER CITY-LEEDS, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e NOW 
  • telecronaca Federico Zancan 
  • SUNDERLAND-BOURNEMOUTH, in diretta su Sky Sport Mix e NOW 
  • telecronaca Paolo Redi 
  • BRENTFORD-BURNLEY, in diretta su Sky Sport 257 e NOW 
  • telecronaca Matteo Marceddu 

Alle 18.30

  • EVERTON-NEWCASTLE, in diretta su Sky Sport Mix e NOW 
  • telecronaca Nicolò Ramella 

Alle 21

  • TOTTENHAM-FULHAM, in diretta su Sky Sport Arena e NOW 
  • telecronaca Massimo Marianella 

DOMENICA 30 NOVEMBRE 

Alle 13 

  • CRYSTAL PALACE-MANCHESTED UNITED, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e NOW 
  • telecronaca Nicola Roggero 

Alle 15.05 

  • WEST HAM-LIVERPOOL, in diretta su Sky Sport Calcio e NOW 
  • telecronaca Massimo Marianella 
  • ASTON VILLA-WOLVERHAMPTON, in diretta su Sky Sport 257 e NOW 
  • telecronaca Federico Zanon 
  • NOTTINGHAM FOREST-BRIGHTON, in diretta su Sky Sport 258 e NOW 
  • telecronaca Paolo Redi 

Alle 17.30 

  • CHELSEA-ARSENAL, in diretta su Sky Sport Arena e NOW 
  • telecronaca Paolo Ciarravano, commento Paolo Di Canio 

Bundesliga, il programma della 12^ giornata

OGGI 28 NOVEMBRE 

Alle 20.30 

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH-LIPSIA, in diretta su Sky Sport Mix e NOW 

telecronaca Matteo Marceddu 

SABATO 29 NOVEMBRE 

Alle 15.30 

  • BAYERN MONACO-ST. PAULI, in diretta su Sky Sport Calcio e NOW 
  • telecronaca Pietro Nicolodi 

Alle 18.30 

  • BAYER LEVERKUSEN-BORUSSIA DORTMUND, in diretta su Sky Sport Arena e NOW 
  • telecronaca Christian Giordano 

DOMENICA 30 NOVEMBRE 

Alle 15.30 

  • AMBURGO-STOCCARDA, in diretta su Sky Sport 259 e NOW 
  • telecronaca Elia Faggion 

Alle 17.30 

  • EINTRACHT FRANCOFORTE-WOLFSBURG, in diretta su Sky Sport Mix e NOW 
  • telecronaca Pietro Nicolodi 

Alle 19.30 

  • FRIBURGO-MAINZ, in diretta su Sky Sport Mix, Sky Sport 257 e NOW 
  • telecronaca Calogero Destro 

Ligue 1, il programma della 14^ giornata

SABATO 29 NOVEMBRE 

Alle 17 

  • MONACO-PSG, in diretta su Sky Sport Max e NOW 
  • telecronaca Federico Botti 

Alle 21.05 

  • OLYMPIQUE MARSIGLIA-TOLOSA, in diretta su Sky Sport Max e NOW 
  • telecronaca Andrea Voria 

DOMENICA 30 NOVEMBRE 

Alle 20.45 

  • LIONE-NANTES, in diretta su Sky Sport Calcio e NOW 
  • telecronaca Matteo Marceddu 

