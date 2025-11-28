Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su Sky

Premier League, Bundesliga e Ligue 1: tutte le gare del weekend su Sky e NOWguida tv
In programma la 13^ giornata di Premier League e la 14^ in Ligue 1. In Bundesliga si disputa, invece, la 12^giornata di campionato. Domenica, occhi puntati sul big match tra Chelsea e Arsenal in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Approfondimenti, rubriche, studi pre e postpartita e aggiornamenti live per tutto il weekend e la settimana su Sky Sport 24, skysport.it e sui canali social di Sky Sport
Un nuovo weekend di calcio internazionale da vivere su Sky e in streaming su NOW. Da oggi a domenica 30 novembre in campo la Premier League inglese, la Bundesliga tedesca e la Ligue 1 francese.
PREMIER LEAGUE - In Inghilterra va in scena la 13^ giornata di Premier League. Si parte sabato alle 16 con Manchester City-Leeds (Sky Sport Uno e Sky Sport 4K), Sunderland-Bournemouth (Sky Sport Mix) e Brentford-Burnley (Sky Sport 257); alle 18.30 sarà la volta di Everton-Newcastle (Sky Sport Mix), mentre alle 21 toccherà a Tottenham-Fulham (Sky Sport Arena). Cinque le partite in programma domenica: alle 13 Crystal Palace-Manchester United (Sky Sport Uno e Sky Sport 4K); alle 15.05 West Ham-Liverpool (Sky Sport Calcio), Aston Villa-Wolverhampton (Sky Sport 257) e Nottingham Forest-Brighton (Sky Sport 258). Chiude la 13^ giornata, alle 17.30, il derby londinese tra Chelsea e Arsenal (Sky Sport Arena).
BUNDESLIGA - In Germania si torna in campo per il dodicesimo turno di Bundesliga. Oggi, alle 20.30 su Sky Sport Mix, apre la giornata il match Borussia Mönchengladbach-Lipsia. Sabato alle 15.30 Bayern Monaco-St. Pauli (Sky Sport Calcio) e alle 18.30 il big match Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund (Sky Sport Arena). Domenica tre partite: alle 15.30 Amburgo-Stoccarda (Sky Sport 259), alle 17.30 Eintracht Francoforte-Wolfsburg (Sky Sport Mix) e alle 19.30 Friburgo-Mainz (Sky Sport Mix e Sky Sport 257).
LIGUE 1 – In Francia appuntamento con la 14^ giornata di Ligue 1. Sabato doppio impegno su Sky Sport Max: alle 17 la sfida tra Monaco e PSG, alle 21.05 il match Olympique Marsiglia-Tolosa (Sky Sport 253). Domenica alle 20.45 sarà la volta di Lione-Nantes (Sky Sport Calcio).
Una stagione da vivere al massimo con gli approfondimenti, gli speciali dedicati, le rubriche, gli studi pre e post-partita di Sky Sport. Appuntamento come di consueto con "La Casa dello Sport Internazionale", condotto sabato da Federica Lodi che, insieme ai suoi ospiti, introdurrà i match della Premier League, della Bundesliga e della Ligue 1 giornata dopo giornata, con una finestra sempre aperta sulle novità dell’ultim’ora durante tutto il weekend. E dal lunedì al venerdì, alle 14, Euroshow con Valentina Mariani e Niccolò Omini per approfondire i temi del campo. Aggiornamenti continui con una finestra sempre aperta su Sky Sport 24, con news continue su SkySport.it e sui canali social ufficiali Sky Sport (Facebook, X, Instagram e TikTok).
Premier League, il programma della 13^ giornata
SABATO 29 NOVEMBRE
Alle 16
- MANCHESTER CITY-LEEDS, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e NOW
- telecronaca Federico Zancan
- SUNDERLAND-BOURNEMOUTH, in diretta su Sky Sport Mix e NOW
- telecronaca Paolo Redi
- BRENTFORD-BURNLEY, in diretta su Sky Sport 257 e NOW
- telecronaca Matteo Marceddu
Alle 18.30
- EVERTON-NEWCASTLE, in diretta su Sky Sport Mix e NOW
- telecronaca Nicolò Ramella
Alle 21
- TOTTENHAM-FULHAM, in diretta su Sky Sport Arena e NOW
- telecronaca Massimo Marianella
DOMENICA 30 NOVEMBRE
Alle 13
- CRYSTAL PALACE-MANCHESTED UNITED, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e NOW
- telecronaca Nicola Roggero
Alle 15.05
- WEST HAM-LIVERPOOL, in diretta su Sky Sport Calcio e NOW
- telecronaca Massimo Marianella
- ASTON VILLA-WOLVERHAMPTON, in diretta su Sky Sport 257 e NOW
- telecronaca Federico Zanon
- NOTTINGHAM FOREST-BRIGHTON, in diretta su Sky Sport 258 e NOW
- telecronaca Paolo Redi
Alle 17.30
- CHELSEA-ARSENAL, in diretta su Sky Sport Arena e NOW
- telecronaca Paolo Ciarravano, commento Paolo Di Canio
Bundesliga, il programma della 12^ giornata
OGGI 28 NOVEMBRE
Alle 20.30
BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH-LIPSIA, in diretta su Sky Sport Mix e NOW
telecronaca Matteo Marceddu
SABATO 29 NOVEMBRE
Alle 15.30
- BAYERN MONACO-ST. PAULI, in diretta su Sky Sport Calcio e NOW
- telecronaca Pietro Nicolodi
Alle 18.30
- BAYER LEVERKUSEN-BORUSSIA DORTMUND, in diretta su Sky Sport Arena e NOW
- telecronaca Christian Giordano
DOMENICA 30 NOVEMBRE
Alle 15.30
- AMBURGO-STOCCARDA, in diretta su Sky Sport 259 e NOW
- telecronaca Elia Faggion
Alle 17.30
- EINTRACHT FRANCOFORTE-WOLFSBURG, in diretta su Sky Sport Mix e NOW
- telecronaca Pietro Nicolodi
Alle 19.30
- FRIBURGO-MAINZ, in diretta su Sky Sport Mix, Sky Sport 257 e NOW
- telecronaca Calogero Destro
Ligue 1, il programma della 14^ giornata
SABATO 29 NOVEMBRE
Alle 17
- MONACO-PSG, in diretta su Sky Sport Max e NOW
- telecronaca Federico Botti
Alle 21.05
- OLYMPIQUE MARSIGLIA-TOLOSA, in diretta su Sky Sport Max e NOW
- telecronaca Andrea Voria
DOMENICA 30 NOVEMBRE
Alle 20.45
- LIONE-NANTES, in diretta su Sky Sport Calcio e NOW
- telecronaca Matteo Marceddu