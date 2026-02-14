Dopo 14 mesi dal problema al cuore, l'ex di Roma e Fiorentina in campo per una manciata di minuti nel match pareggiato dal Watford a Preston: "È una bella sensazione sentire di nuovo il campo. All'inizio non riuscivo neanche guardare i bambini giocare, poi vedere i miei amici superare le difficoltà mi ha dato la forza per dire che anche io avrei potuto farlo" BOVE IN CAMPO, L'ESORDIO COL WATFORD. FOTO

Una manciata di minuti in campo per certificare il ritorno ufficiale. Edoardo Bove è finalmente sorridente per aver collezionato la prima presenza con la maglia del Watford nel match pareggiato 2-2 a Preston: "E' davvero una bella sensazione sentire di nuovo il campo, sono un po' dispiaciuto per il risultato perché credo meritassimo di vincere - spiega - Ma è una bella emozione ritornare in campo, devo ringraziare tutto lo staff e i miei compagni di squadra che mi hanno aiutato ad adattarmi a questo nuovo tipo di calcio. Ho apprezzato il loro lavoro per mettermi in campo al più presto possibile, quindi sono davvero grato a loro e al club per avermi dato questa possibilità". In questi mesi è stato importantissimo il supporto ricevuto dai tifosi: "Mi ha permesso di superare le difficoltà e mi ha dato la forza per tornare a giocare. Ho sempre detto di non essermi sentito mai solo e questo tipo di forza che i tifosi della Roma e tutte le persone nel mondo mi hanno dato mi ha permesso di essere qui. Devo ringraziarli per questo".

"I miei amici mi hanno dato la forza per combattere" Dopo tanto tempo, finalmente la felicità: "Devo essere onesto, quando mi è successo ciò che mi è capitato, non guardavo il calcio, anche guardare i bambini giocare con un pallone mi faceva un po' rabbia - spiega ancora - Soltanto dopo ho ricominciato a guardare il calcio, a guardare i miei amici e i miei ex compagni di squadra giocare. Uno dei miei migliori amici è Flavio Cobolli e lui gioca a tennis. Guardare loro superare le difficoltà mi ha fatto pensare che anche io avrei potuto farlo e dunque ho iniziato a lottare per tornare di nuovo".