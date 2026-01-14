L'Arsenal si aggiudica l'andata della semifinale di Carabao Cup battendo il Chelsea a Stamford Bridge per 2-3. Dopo il vantaggio nei primi minuti di Ben White e il raddoppio di Gyokeres, i Blues si sono rifatti sotto con Garnacho, prima del terzo gol dei Gunners, firmato da Zubimendi: a nulla è servito il secondo gol dell'argentino del Chelsea. Il ritorno è fissato il 3 febbraio all'Emirates Stadium