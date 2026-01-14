Carabao Cup, l'Arsenal sbanca Stamford Bridge: 2-3 al Chelsea nella semifinale di andataCoppa di Lega
L'Arsenal si aggiudica l'andata della semifinale di Carabao Cup battendo il Chelsea a Stamford Bridge per 2-3. Dopo il vantaggio nei primi minuti di Ben White e il raddoppio di Gyokeres, i Blues si sono rifatti sotto con Garnacho, prima del terzo gol dei Gunners, firmato da Zubimendi: a nulla è servito il secondo gol dell'argentino del Chelsea. Il ritorno è fissato il 3 febbraio all'Emirates Stadium
CHELSEA-ARSENAL 2-3
7' White (A), 49' Gyokeres (A), 57', 83' Garnacho (C), 71' Zubimendi (A)
CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Acheampong (53' Badiashile), Fofana (75' Hato), Chalobah, Cucurella (81' Adarabioyo); Andrey Santos, Enzo Fernandez; Estevao, Joao Pedro (81' Mheuka), Pedro Neto; Guiu (53' Garnacho). All. Rosenior
ARSENAL (4-3-3): Arrizabalaga; White, Saliba, Gabriel Magallanes, Timber; Odegaard (68' Merino), Zubimendi, Rice (82' Havertz); Saka, Gyokeres (82' Gabriel Jesus), Trossard (67' Martinelli). All. Arteta
Il primo round della semifinale di Carabao Cup tra Chelsea e Arsenal va alla squadra di Arteta, che sbanca Stamford Bridge con un rocambolesco 2-3. I Gunners passano in vantaggio dopo 7 minuti con Ben White, abile a staccare di testa sul corner di Rice. Il raddoppio dell'Arsenal arriva ad inizio secondo tempo con Gyokeres, che torna al gol dopo 5 partite di digiuno. L'uomo migliore della partita del Chelsea subentra al 53', ed è Garnacho, che riporta in partita i suoi con il 2-1. Le speranze dei Blues si spengono con il gol di Zubimendi, che sembra chiudere i conti. Un ottimo Garnacho, però, riporta il Chelsea ad un gol di distanza, sul 2-3, che sarà il risultato finale. I Blues dovranno rimontare la rete di svantaggio nella gara di ritorno del 3 febbraio, che si giocherà all'Emirates Stadium.