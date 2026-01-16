In programma la 22^ giornata di Premier League mentre in Ligue 1 e in Bundesliga si disputa la 18^giornata di campionato. Occhi puntati sul derby di Manchester all'Old Trafford tra United e City diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Approfondimenti, rubriche, studi pre e postpartita e aggiornamenti live per tutto il weekend e la settimana su Sky Sport 24, skysport.it e sui canali social di Sky Sport

Un nuovo weekend di calcio internazionale da vivere su Sky e in streaming su NOW. Da oggi, venerdì 16, a lunedì 19 gennaio in campo la Premier League inglese, la Bundesliga tedesca e la Ligue 1 francese.

PREMIER LEAGUE - In Inghilterra si torna in campo per la 22^ giornata di Premier League. Sabato alle 13.30 si parte subito forte con il derby tra Manchester United e Manchester City (Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e Sky Sport 4K); alle 16 in campo Chelsea-Brentford (Sky Sport Uno), Liverpool-Burnley (Sky Sport Arena), Tottenham-West Ham (Sky Sport 257), Sunderland-Crystal Palace (Sky Sport 258) e Leeds-Fulham (Sky Sport 259). Alle 18.30 sarà la volta di Nottingham Forest-Arsenal (Sky Sport Uno e Sky Sport 4K). Due le partite in programma domenica: alle 15 Wolverhampton-Newcastle (Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K) e alle 17.30 Aston-Villa-Everton (Sky Sport Arena). Lunedì alle 21 chiude la giornata inglese il match tra Brighton e Bournemouth (Sky Sport Arena e Sky Sport 4K).

BUNDESLIGA - In Germania si torna in campo per il diciottesimo turno di Bundesliga. Oggi, alle 20.30 su Sky Sport Max, apre la giornata la sfida tra Werder Brema ed Eintracht Francoforte. Sabato alle 15.30 Borussia Dortmund-St. Pauli (Sky Sport Max) e alle 18.30 Lipsia-Bayern Monaco (Sky Sport Arena). Domenica appuntamento alle 15.30 con Stoccarda-Union Berlino (Sky Sport Max), mentre alle 17.30 toccherà ad Augsburg-Friburgo (Sky Sport Mix).

LIGUE 1 – In Francia appuntamento con la 18^ giornata di Ligue 1: oggi alle 21 da non perdere il big match tra PSG e Lille (Sky Sport Arena). Sabato alle 17 in scena Lens-Auxerre (Sky Sport Mix), mentre alle 21.05 sarà la volta di Angers-Olympique Marsiglia (Sky Sport Arena). Domenica alle 20.45 in programma Lione-Brest (Sky Sport Calcio).

Una stagione da vivere al massimo con gli approfondimenti, gli speciali dedicati, le rubriche, gli studi pre e post-partita di Sky Sport. Appuntamento come di consueto con “La Casa dello Sport Internazionale”, condotto da Federica Lodi che, insieme ai suoi ospiti, introdurrà i match della Premier League, della Bundesliga e della Ligue 1 giornata dopo giornata, con una finestra sempre aperta sulle novità dell’ultim’ora durante tutto il weekend. E dal lunedì al venerdì, alle 14, Euroshow con Valentina Mariani e Niccolò Omini per approfondire i temi del campo. Aggiornamenti continui con una finestra sempre aperta su Sky Sport 24, con news continue su SkySport.it e sui canali social ufficiali Sky Sport (Facebook, X, Instagram e TikTok).