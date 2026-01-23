Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su Sky

In programma la 23^ giornata di Premier League mentre in Ligue 1 e in Bundesliga si disputa la 19^giornata di campionato. Occhi puntati sulla super sfida di domenica tra Arsenal e Manchester United in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Approfondimenti, rubriche, studi pre e postpartita e aggiornamenti live per tutto il weekend e la settimana su Sky Sport 24, skysport.it e sui canali social di Sky Sport

Un nuovo weekend di calcio internazionale da vivere su Sky e in streaming su NOW. Da oggi, venerdì 23, a lunedì 26 gennaio in campo la Premier League inglese, la Bundesliga tedesca e la Ligue 1 francese.

PREMIER LEAGUE - In Inghilterra si torna in campo per la 23^ giornata di Premier League. Sabato alle 13.30 si parte con West Ham-Sunderland (Sky Sport Uno, Sky Sport 257 e Sky Sport 4K); alle 16 in campo Manchester City-Wolverhampton (Sky Sport Uno), Burnley-Tottenham (Sky Sport Max) e Fulham-Brighton (Sky Sport Mix). Alle 18.30 sarà la volta di Bournemouth-Liverpool (Sky Sport Uno e Sky Sport 4K). Quattro le partite in programma domenica: alle 15 Crystal Palace-Chelsea (Sky Sport Uno), Newcastle-Aston Villa (Sky Sport Arena e Sky Sport 4K) e Brentford-Nottingham Forest (Sky Sport Mix); alle 17.30 da non perdere il big match tra Arsenal e Manchester United (Sky Sport Arena). Lunedì alle 21 chiude la giornata inglese la partita Everton-Leeds (Sky Sport Arena e Sky Sport 4K).

BUNDESLIGA - In Germania si torna in campo per il diciannovesimo turno di Bundesliga. Oggi, alle 20.30 su Sky Sport Max, apre la giornata la sfida tra St. Pauli ed Amburgo. Sabato saranno due gli appuntamenti su Sky Sport Arena: alle 15.30 Bayern Monaco-Augsburg e alle 18.30 Union Berlino-Borussia Dortmund (anche su Sky Sport 256). Domenica alle 15.30 in campo Borussia Mönchengladbach-Stoccarda (Sky Sport 258), mentre alle 17.30 toccherà a Friburgo-Colonia (Sky Sport 257). Inoltre, martedì 27 gennaio, i recuperi della sedicesima giornata: alle 20.30 in scena St. Pauli-Lipsia (Sky Sport Calcio) e Werder Brema-Hoffenheim (Sky Sport Max).

LIGUE 1 – In Francia appuntamento con la 19^ giornata di Ligue 1: oggi alle 21 la sfida tra Auxerre e PSG (Sky Sport Calcio). Sabato alle 21.05 in scena il match di alta classifica tra Olympique Marsiglia e Lens (Sky Sport Uno e Sky Sport 252), mentre domenica alle 20.45 sarà la volta di Lille-Strasburgo (Sky Sport Calcio).

Una stagione da vivere al massimo con gli approfondimenti, gli speciali dedicati, le rubriche, gli studi pre e post-partita di Sky Sport. Appuntamento come di consueto con “La Casa dello Sport Internazionale”, condotto da Federica Lodi che, insieme ai suoi ospiti, introdurrà i match della Premier League, della Bundesliga e della Ligue 1 giornata dopo giornata, con una finestra sempre aperta sulle novità dell’ultim’ora durante tutto il weekend. E dal lunedì al venerdì, alle 14, Euroshow con Valentina Mariani e Niccolò Omini per approfondire i temi del campo. Aggiornamenti continui con una finestra sempre aperta su Sky Sport 24, con news continue su SkySport.it e sui canali social ufficiali Sky Sport (Facebook, X, Instagram e TikTok).