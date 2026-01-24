Premier League, i risultati della 23^ giornata: City vittorioso, domani Arsenal-UnitedPremier League
Il City ha vita facile contro il Wolverhampton fanalino di coda: vittorie anche per West Ham e Fulham, Tottenham fermato sul pari dal Burnley penultimo. Il Liverpool sfida il Bournemouth in trasferta. Il big match di giornata è Arsenal-Manchester United, in diretta domenica 25 gennaio alle 17:30 su Sky Sport Arena e in streaming su NOW.
Premier League, 23 ^ giornata: i risultati di sabato
- WEST HAM-SUNDERLAND 3-1
14' Summerville (W), 28' Bowen (R) (W), 43' Mateus Fernandes (W), 66' Brobbey (S)
(TABELLINO) - (HIGHLIGHTS)
- BURNLEY-TOTTENHAM 2-2
38' Van de Ven (T), 45' Tuanzebe (B), 76' Foster (B), 90' Romero (T)
(TABELLINO) - (HIGHLIGHTS)
- FULHAM-BRIGHTON 2-1
- 28' Ayari (B), 73' Chukwueze (F), 90+2' Wilson (F)
(TABELLINO) - (HIGHLIGHTS)
- MANCHESTER CITY-WOLVERHAMPTON 2-0
6' Marmoush, 45+2' Semenyo
(TABELLINO) - (HIGHLIGHTS)
- BOURNEMOUTH-LIVERPOOL: ore 18:30
Premier League, le partite di domenica e lunedì
- CRYSTAL PALACE-CHELSEA: domenica 25 alle 15
- NEWCASTLE-ASTON VILLA: domenica 25 alle 15
- BRENTFORD-NOTTINGHAM FOREST: domenica 25 alle 15
- ARSENAL-MANCHESTER UNITED: domenica 25 alle 17:30
- EVERTON-LEEDS: lunedì 26 alle 21