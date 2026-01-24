Offerte Sky
Premier League, i risultati della 23^ giornata: City vittorioso, domani Arsenal-United

Premier League
©Ansa

Il City ha vita facile contro il Wolverhampton fanalino di coda: vittorie anche per West Ham e Fulham, Tottenham fermato sul pari dal Burnley penultimo. Il Liverpool sfida il Bournemouth in trasferta. Il big match di giornata è Arsenal-Manchester United, in diretta domenica 25 gennaio alle 17:30 su Sky Sport Arena e in streaming su NOW.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Premier League, 23 ^ giornata: i risultati di sabato

  • WEST HAM-SUNDERLAND 3-1
    14' Summerville (W), 28' Bowen (R) (W), 43' Mateus Fernandes (W), 66' Brobbey (S)

(TABELLINO) - (HIGHLIGHTS)

  • BURNLEY-TOTTENHAM 2-2
    38' Van de Ven (T), 45' Tuanzebe (B), 76'  Foster (B), 90' Romero (T)

(TABELLINO) - (HIGHLIGHTS)    

  • FULHAM-BRIGHTON 2-1
  • 28' Ayari (B), 73' Chukwueze (F), 90+2' Wilson (F)

(TABELLINO) - (HIGHLIGHTS)

  • MANCHESTER CITY-WOLVERHAMPTON 2-0
    6' Marmoush, 45+2' Semenyo

(TABELLINO) - (HIGHLIGHTS)

  • BOURNEMOUTH-LIVERPOOL: ore 18:30

Premier League, le partite di domenica e lunedì

  • CRYSTAL PALACE-CHELSEA: domenica 25 alle 15
  • NEWCASTLE-ASTON VILLA: domenica 25 alle 15
  • BRENTFORD-NOTTINGHAM FOREST: domenica 25 alle 15
  • ARSENAL-MANCHESTER UNITED: domenica 25 alle 17:30
  • EVERTON-LEEDS: lunedì 26 alle 21

CALCIO: SCELTI PER TE