Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su Sky

Premier League, Bundesliga e Ligue 1: tutte le gare del weekend su Sky e NOWguida tv
In programma la 24^ giornata di Premier League mentre in Ligue 1 e in Bundesliga si disputa la 20^giornata di campionato. Occhi puntati sulla super sfida di domenica tra Tottenham e Manchester City in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Approfondimenti, rubriche, studi pre e postpartita e aggiornamenti live per tutto il weekend e la settimana su Sky Sport 24, skysport.it e sui canali social di Sky Sport
Un nuovo weekend di calcio internazionale da vivere su Sky e in streaming su NOW. Da oggi 30 gennaio, a lunedì 2 febbraio in campo la Premier League inglese, la Bundesliga tedesca e la Ligue 1 francese.
PREMIER LEAGUE - In Inghilterra si torna in campo per la 24^ giornata di Premier League. Sabato alle 16 in campo Leeds-Arsenal (Sky Sport Uno e Sky Sport 4K), Wolverhampton-Bournemouth (Sky Sport Mix) e Brighton-Everton (Sky Sport 257). Alle 18.30 appuntamento con Chelsea-West Ham (Sky Sport Uno), mentre alle 21 sarà la volta di Liverpool-Newcastle (Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e Sky Sport 4K). Quattro le partite in programma domenica: alle 15 Manchester United-Fulham (Sky Sport Uno e Sky Sport 4K), Aston Villa-Brentford (Sky Sport Arena) e Nottingham Forest-Crystal Palace (Sky Sport 257); alle 17.30 la sfida tra Tottenham e Manchester City (Sky Sport Uno). Lunedì alle 21 chiude la giornata inglese il match Sunderland-Burnley (Sky Sport Arena).
BUNDESLIGA - In Germania si torna in campo per il ventesimo turno di Bundesliga. Oggi, alle 20.30 su Sky Sport Mix, apre la giornata la sfida tra Colonia e Wolfsburg. Sabato saranno due gli appuntamenti: alle 15.30 Eintracht-Bayer Leverkusen (Sky Sport Max) e alle 18.30 Amburgo-Bayern Monaco (Sky Sport Arena). Domenica alle 15.30 in campo Stoccarda-Friburgo (Sky Sport Max e Sky Sport 258), mentre alle 17.30 toccherà a Borussia Dortmund-Heidenheim (Sky Sport Mix).
LIGUE 1 – In Francia appuntamento con la 20^ giornata di Ligue 1. Oggi alle 20.45 la sfida tra Lens e Le Havre (Sky Sport Calcio), mentre sabato alle 17 sarà la volta di Paris FC-Olympique Marsiglia (Sky Sport 258). Domenica alle 15 da non perdere il big match Lione-Lille (Sky Sport Mix); alle 20.45 in programma Strasburgo-PSG (Sky Sport Calcio).
Una stagione da vivere al massimo con gli approfondimenti, gli speciali dedicati, le rubriche, gli studi pre e post-partita di Sky Sport. Appuntamento come di consueto con “La Casa dello Sport Internazionale”, condotto da Federica Lodi che, insieme ai suoi ospiti, introdurrà i match della Premier League, della Bundesliga e della Ligue 1 giornata dopo giornata, con una finestra sempre aperta sulle novità dell’ultim’ora durante tutto il weekend. E dal lunedì al venerdì, alle 14, Euroshow con Valentina Mariani e Niccolò Omini per approfondire i temi del campo. Aggiornamenti continui con una finestra sempre aperta su Sky Sport 24, con news continue su SkySport.it e sui canali social ufficiali Sky Sport (Facebook, X, Instagram e TikTok).
Premier League, il programma della 24^ giornata
SABATO 31 GENNAIO
Alle 16
- LEEDS-ARSENAL, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e NOW
- telecronaca Nicolò Ramella
- WOLVERHAMPTON-BOURNEMOUTH, in diretta su Sky Sport Mix e NOW
- telecronaca Federico Zanon
- BRIGHTON-EVERTON, in diretta su Sky Sport 257 e NOW
- telecronaca Paolo Redi
Alle 18.30
- CHELSEA-WEST HAM, in diretta su Sky Sport Uno e NOW
- telecronaca Paolo Ciarravano
Alle 21
- LIVERPOOL-NEWCASTLE, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport 4K e NOW
- telecronaca Massimo Marianella
DOMENICA 1° FEBBRAIO
Alle 15
- MANCHESTER UNITED-FULHAM, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e NOW
- telecronaca Nicola Roggero
- ASTON VILLA-BRENTFORD, in diretta su Sky Sport Arena e NOW
- telecronaca Paolo Ciarravano
- NOTTINGHAM FOREST-CRYSTAL PALACE, in diretta su Sky Sport 257 e NOW
- telecronaca Matteo Marceddu
Alle 17.30
- TOTTENHAM-MANCHESTER CITY, in diretta su Sky Sport Uno e NOW telecronaca Massimo Marianella
LUNEDÌ 2 FEBBRAIO
Alle 21
- SUNDERLAND-BURNLEY, in diretta su Sky Sport Arena e NOW telecronaca Paolo Ciarravano
Bundesiga, il programma della 20^ giornata
OGGI 30 GENNAIO
Alle 20.30
- COLONIA-WOLFSBURG, in diretta su Sky Sport Mix e NOW
- telecronaca Matteo Marceddu
SABATO 31 GENNAIO
Alle 15.30
- EINTRACHT FRANCOFORTE-BAYER LEVERKUSEN, in diretta su Sky Sport Max e NOW
- telecronaca Federico Botti
Alle 18.30
- AMBURGO-BAYERN MONACO, in diretta su Sky Sport Arena e NOW
- telecronaca Pietro Nicolodi
DOMENICA 1° FEBBRAIO
Alle 15.30
- STOCCARDA-FRIBURGO, in diretta su Sky Sport Max, Sky Sport 258 e NOW
- telecronaca Andrea Voria
Alle 17.30
- BORUSSIA DORTMUND-HEIDENHEIM, in diretta su Sky Sport Mix e NOW
- telecronaca Pietro Nicolodi
Ligue 1, il programma dela 20^ giornata
OGGI 30 GENNAIO
Alle 20.45
- LENS-LE HAVRE, in diretta su Sky Sport Calcio e NOW
- telecronaca Elia Faggion
SABATO 31 GENNAIO
Alle 17
- PARIS FC-OLYMPIQUE MARSIGLIA, in diretta su Sky Sport 258 e NOW
- telecronaca Gianluigi Bagnulo
DOMENICA 1° FEBBRAIO
Alle 15
- LIONE-LILLE, in diretta su Sky Sport Mix e NOW
- telecronaca Federico Zanon
Alle 20.45
- STRASBURGO-PSG, in diretta su Sky Sport Calcio e NOW
- telecronaca Gianluigi Bagnulo