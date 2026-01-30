Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su Sky

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Premier League, Bundesliga e Ligue 1: tutte le gare del weekend su Sky e NOW

guida tv

In programma la 24^ giornata di Premier League mentre in Ligue 1 e in Bundesliga si disputa la 20^giornata di campionato. Occhi puntati sulla super sfida di domenica tra Tottenham e Manchester City in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Approfondimenti, rubriche, studi pre e postpartita e aggiornamenti live per tutto il weekend e la settimana su Sky Sport 24, skysport.it e sui canali social di Sky Sport

Un nuovo weekend di calcio internazionale da vivere su Sky e in streaming su NOW. Da oggi 30 gennaio, a lunedì 2 febbraio in campo la Premier League inglese, la Bundesliga tedesca e la Ligue 1 francese.

 

PREMIER LEAGUE - In Inghilterra si torna in campo per la 24^ giornata di Premier League. Sabato alle 16 in campo Leeds-Arsenal (Sky Sport Uno e Sky Sport 4K), Wolverhampton-Bournemouth (Sky Sport Mix) e Brighton-Everton (Sky Sport 257). Alle 18.30 appuntamento con Chelsea-West Ham (Sky Sport Uno), mentre alle 21 sarà la volta di Liverpool-Newcastle (Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e Sky Sport 4K). Quattro le partite in programma domenica: alle 15 Manchester United-Fulham (Sky Sport Uno e Sky Sport 4K), Aston Villa-Brentford (Sky Sport Arena) e Nottingham Forest-Crystal Palace (Sky Sport 257); alle 17.30 la sfida tra Tottenham e Manchester City (Sky Sport Uno). Lunedì alle 21 chiude la giornata inglese il match Sunderland-Burnley (Sky Sport Arena).

 

BUNDESLIGA - In Germania si torna in campo per il ventesimo turno di Bundesliga. Oggi, alle 20.30 su Sky Sport Mix, apre la giornata la sfida tra Colonia e Wolfsburg. Sabato saranno due gli appuntamenti: alle 15.30 Eintracht-Bayer Leverkusen (Sky Sport Max) e alle 18.30 Amburgo-Bayern Monaco (Sky Sport Arena). Domenica alle 15.30 in campo Stoccarda-Friburgo (Sky Sport Max e Sky Sport 258), mentre alle 17.30 toccherà a Borussia Dortmund-Heidenheim (Sky Sport Mix).

 

LIGUE 1 – In Francia appuntamento con la 20^ giornata di Ligue 1. Oggi alle 20.45 la sfida tra Lens e Le Havre (Sky Sport Calcio), mentre sabato alle 17 sarà la volta di Paris FC-Olympique Marsiglia (Sky Sport 258). Domenica alle 15 da non perdere il big match Lione-Lille (Sky Sport Mix); alle 20.45 in programma Strasburgo-PSG (Sky Sport Calcio).

 

Una stagione da vivere al massimo con gli approfondimenti, gli speciali dedicati, le rubriche, gli studi pre e post-partita di Sky Sport. Appuntamento come di consueto con “La Casa dello Sport Internazionale”, condotto da Federica Lodi che, insieme ai suoi ospiti, introdurrà i match della Premier League, della Bundesliga e della Ligue 1 giornata dopo giornata, con una finestra sempre aperta sulle novità dell’ultim’ora durante tutto il weekend. E dal lunedì al venerdì, alle 14, Euroshow con Valentina Mariani e Niccolò Omini per approfondire i temi del campo. Aggiornamenti continui con una finestra sempre aperta su Sky Sport 24, con news continue su SkySport.it e sui canali social ufficiali Sky Sport (Facebook, X, Instagram e TikTok).

Premier League, il programma della 24^ giornata

SABATO 31 GENNAIO

Alle 16

  • LEEDS-ARSENAL, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e NOW
  • telecronaca Nicolò Ramella
  • WOLVERHAMPTON-BOURNEMOUTH, in diretta su Sky Sport Mix e NOW
  • telecronaca Federico Zanon
  • BRIGHTON-EVERTON, in diretta su Sky Sport 257 e NOW
  • telecronaca Paolo Redi

Alle 18.30

  • CHELSEA-WEST HAM, in diretta su Sky Sport Uno e NOW
  • telecronaca Paolo Ciarravano

Alle 21

  • LIVERPOOL-NEWCASTLE, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport 4K e NOW
  • telecronaca Massimo Marianella

DOMENICA 1° FEBBRAIO

Alle 15

  • MANCHESTER UNITED-FULHAM, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e NOW
  • telecronaca Nicola Roggero
  • ASTON VILLA-BRENTFORD, in diretta su Sky Sport Arena e NOW
  • telecronaca Paolo Ciarravano
  • NOTTINGHAM FOREST-CRYSTAL PALACE, in diretta su Sky Sport 257 e NOW
  • telecronaca Matteo Marceddu

Alle 17.30

  • TOTTENHAM-MANCHESTER CITY, in diretta su Sky Sport Uno e NOW telecronaca Massimo Marianella

LUNEDÌ 2 FEBBRAIO

Alle 21

  • SUNDERLAND-BURNLEY, in diretta su Sky Sport Arena e NOW telecronaca Paolo Ciarravano

Bundesiga, il programma della 20^ giornata

OGGI 30 GENNAIO

Alle 20.30

  • COLONIA-WOLFSBURG, in diretta su Sky Sport Mix e NOW
  • telecronaca Matteo Marceddu

SABATO 31 GENNAIO

Alle 15.30

  • EINTRACHT FRANCOFORTE-BAYER LEVERKUSEN, in diretta su Sky Sport Max e NOW
  • telecronaca Federico Botti

Alle 18.30

  • AMBURGO-BAYERN MONACO, in diretta su Sky Sport Arena e NOW
  • telecronaca Pietro Nicolodi

DOMENICA 1° FEBBRAIO

Alle 15.30

  • STOCCARDA-FRIBURGO, in diretta su Sky Sport Max, Sky Sport 258 e NOW
  • telecronaca Andrea Voria

Alle 17.30

  • BORUSSIA DORTMUND-HEIDENHEIM, in diretta su Sky Sport Mix e NOW
  • telecronaca Pietro Nicolodi

Ligue 1, il programma dela 20^ giornata

OGGI 30 GENNAIO

Alle 20.45

  • LENS-LE HAVRE, in diretta su Sky Sport Calcio e NOW
  • telecronaca Elia Faggion

SABATO 31 GENNAIO

Alle 17

  • PARIS FC-OLYMPIQUE MARSIGLIA, in diretta su Sky Sport 258 e NOW
  • telecronaca Gianluigi Bagnulo

DOMENICA 1° FEBBRAIO

Alle 15

  • LIONE-LILLE, in diretta su Sky Sport Mix e NOW
  • telecronaca Federico Zanon

Alle 20.45

  • STRASBURGO-PSG, in diretta su Sky Sport Calcio e NOW
  • telecronaca Gianluigi Bagnulo

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Premier League: Altre Notizie

Premier, il City vince e spera nello United domani

Premier League

Il City ha vita facile contro il Wolverhampton fanalino di coda: vittorie anche per West Ham e...

Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su Sky

guida tv

In programma la 23^ giornata di Premier League mentre in Ligue 1 e in Bundesliga si disputa la...

Stop Arsenal: 0-0 a Nottingham prima dell'Inter

Premier League

Dopo il ko del City contro lo United rallenta anche il Liverpool, fermato in casa dal Burnley:...

Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su Sky

guida tv

In programma la 22^ giornata di Premier League mentre in Ligue 1 e in Bundesliga si disputa la...

Carabao Cup, l'Arsenal sbanca Stamford Bridge

Coppa di Lega

L'Arsenal si aggiudica l'andata della semifinale di Carabao Cup battendo il Chelsea a Stamford...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE