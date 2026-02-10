In programma la 26^ giornata di Premier League nel turno infrasettimanale di questa settimana. In Germania si giocano i quarti di finale della Coppa nazionale. Occhi puntati sulla sfida a distanza tra Arsenal e Manchester City. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Approfondimenti, rubriche, studi pre e postpartita e aggiornamenti live su Sky Sport 24, skysport.it e sui canali social di Sky Sport

Settimana all’insegna del calcio internazionale su Sky e in streaming su NOW. Da oggi, martedì 10, a giovedì 12 febbraio in campo per il turno infrasettimanale di Premier League, valido per la ventiseiesima giornata del campionato inglese, e per la Coppa di Germania.

In Inghilterra si parte oggi con quattro partite: alle 20.30 Chelsea-Leeds (Sky Sport Uno), Tottenham-Newcastle (Sky Sport 257) ed Everton-Bournemouth (Sky Sport 258); alle 21.15 la sfida tra West Ham e Manchester United (Sky Sport Max e Sky Sport 4K). Mercoledì in programma altri quattro match: alle 20.30 in scena Manchester City-Fulham (Sky Sport Uno e Sky Sport 4K), Aston Villa-Brighton (Sky Sport 258) e Crystal Palace-Burnley (Sky Sport 259), mentre alle 21.15 sarà la volta di Sunderland-Liverpool (Sky Sport Arena). Giovedì alle 21 chiude la 26^ giornata inglese Brentford-Arsenal (Sky Sport Uno e Sky Sport 4K).

In Germania appuntamento con un match dei quarti di finale di Coppa di Germania, tutto da vivere su Sky Sport 257. Mercoledì, alle 20.45, la sfida tra Bayern Monaco e Lipsia.



Tanti gli approfondimenti, gli speciali dedicati, le rubriche, insieme agli studi pre e post-partita con “La Casa dello Sport Internazionale”, condotto da Valentina Mariani che, insieme ai suoi ospiti, introdurrà i match della giornata e le ultimissime durante il weekend. Approfondimento settimanale affidato alla rubrica EuroShow, ogni giorno dal lunedì al venerdì alle 14 con Valentina Mariani e Niccolò Omini. Aggiornamenti continui con una finestra sempre aperta sul canale all news Sky Sport 24, con news continue su SkySport.it e sui canali social ufficiali Sky Sport (Facebook, X, Instagram e TikTok).