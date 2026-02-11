Offerte Sky
Premier League, risultati 26^ giornata: vince il Manchester City, bene il Liverpool

Premier League

Aspettando l'Arsenal, che giovedì chiude la 26^ giornata sul campo del Brentford, il City regola 3-0 il Fulham e si porta provvisoriamente a -3 dalla vetta. Al terzo posto c'è sempre l'Aston Villa, che piega il Brighton nel finale. Tre punti anche per il Liverpool sul campo del Sunderland. In coda il Nottingham Forest pareggia col Wolverhampton, colpo del Burnley che passa 3-2 contro il Crystal Palace

LA CLASSIFICA DI PREMIER

La Premier League è più aperta che mai. Dopo aver vinto lo scontro diretto col Liverpool, il Manchester City si ripete all'Etihad regolando 3-0 il Fulham. E così, aspettando la capolista Arsenal che chiude la 26^ giornata sul campo del Brentford, la squadra di Guardiola si porta a -3 dalla vetta. Non rallenta nemmeno l'Aston Villa, che piega 1-0 Brighton nel finale e fortifica il terzo posto. Già, perché martedì né il Chelsea (2-2 col Leeds) né il Manchester United (1-1 col West Ham) avevano accelerato nella corsa Champions. Si rialza invece il Liverpool, che passa 1-0 nello stadio del Sunderland dove nessuno aveva vinto in campionato. Poche ore prima il Bournemouth aveva agganciato l'Everton mentre il successo del Newcastle contro il Tottenham era costata la panchina a Thomas Frank. In coda il Nottingham Forest raccoglie solo uno 0-0 col Wolverhampton ultimo, colpo invece del Burnley che passa 3-2 sul campo del Crystal Palace.

Premier League, 26 ^ giornata: risultati di mercoledì 11 febbraio

Premier League, le partite giocate martedì nella 26^ giornata

  • CHELSEA-LEEDS 2-2
    24' Joao Pedro (C), 58' rig. Palmer (C), 67' rig. Nmecha (L), 73' Okafor (L)
    (TABELLINO) (HIGHLIGHTS)
  • EVERTON-BOURNEMOUTH 1-2
    42' rig. Ndiaye (E), 61' Rayan (B), 64' Adli (B)
    (TABELLINO) (HIGHLIGHTS)
  • TOTTENHAM-NEWCASTLE 1-2
    45'+6 Thiaw (N), 64' Gray (T), 68' Ramsey (N)
    (TABELLINO) (HIGHLIGHTS)
  • WEST HAM-MANCHESTER UNITED 1-1
    50' Soucek (W), 90'+6 Sesko (M)
    (TABELLINO) (HIGHLIGHTS)

Premier League, l'ultimo match della 26^ giornata

  • BRENTFORD-ARSENAL 12 febbraio ore 21
FOTOGALLERY

©IPA/Fotogramma

1/20
classifica

La classifica di Premier League

La 26^ giornata registra la vittoria del Manchester City, che supera 3-0 il Fulham e si porta provvisoriamente a -3 dall'Arsenal (impegnato giovedì sul campo del Brentford). Successo anche dell'Aston Villa contro il Fulham, pareggiano invece Manchester United e Chelsea a differenza del Liverpool (1-0 al Sunderland). Il Bournemouth aggancia l'Everton, il Tottenham esonera Frank dopo lo stop col Newcastle. In coda spera il Burnley. Ecco la classifica di Premier League aggiornata PREMIER LEAGUE, GLI HIGHLIGHTS

Vai alla Fotogallery

