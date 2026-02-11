La Premier League è più aperta che mai. Dopo aver vinto lo scontro diretto col Liverpool, il Manchester City si ripete all'Etihad regolando 3-0 il Fulham. E così, aspettando la capolista Arsenal che chiude la 26^ giornata sul campo del Brentford, la squadra di Guardiola si porta a -3 dalla vetta. Non rallenta nemmeno l'Aston Villa, che piega 1-0 Brighton nel finale e fortifica il terzo posto. Già, perché martedì né il Chelsea (2-2 col Leeds) né il Manchester United (1-1 col West Ham) avevano accelerato nella corsa Champions. Si rialza invece il Liverpool, che passa 1-0 nello stadio del Sunderland dove nessuno aveva vinto in campionato. Poche ore prima il Bournemouth aveva agganciato l'Everton mentre il successo del Newcastle contro il Tottenham era costata la panchina a Thomas Frank. In coda il Nottingham Forest raccoglie solo uno 0-0 col Wolverhampton ultimo, colpo invece del Burnley che passa 3-2 sul campo del Crystal Palace.