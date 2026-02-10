La 26^ giornata di Premier si apre con il duello a distanza tra Chelsea e Manchester United, in corsa per un posto Champions. I Blues si fanno rimontare dal Leeds: da 2-0 a 2-2 con pari dell’ex Milan e Napoli, Okafor. Cade anche l’Everton, 1-2 in casa contro il Bournemouth. Il Newcastle torna alla vittoria e inguaia il Tottenham, sempre più in crisi. Mercoledì altre cinque partite con in campo City, Aston Villa e Liverpool. L'Arsenal giocherà invece giovedì 12 con il Brentford
Premier League, 26 ^ giornata: risultati di martedì 10 febbraio
- CHELSEA-LEEDS 2-2
24' Joao Pedro (C), 58' rig. Palmer (C), 67' rig. Nmecha (L), 73' Okafor (L)
(TABELLINO)
- EVERTON-BOURNEMOUTH 1-2
42' rig. Ndiaye (E), 61' Rayan (B), 64' Adli (B)
(TABELLINO)
- TOTTENHAM-NEWCASTLE 1-2
45'+6 Thiaw (N), 64' Gray (T), 68' Ramsey (N)
(TABELLINO)
- WEST HAM-MANCHESTER UNITED
in corso
(TABELLINO)
Premier League, le altre partite della 26^ giornata
- ASTON VILLA-BRIGHTON 11 febbraio ore 20.30
- CRYSTAL PALACE-BURNLEY 11 febbraio ore 20.30
- MANCHESTER CITY-FULHAM 11 febbraio ore 20.30
- NOTTINGHAM-WOLVERAMPTHON 11 febbraio ore 20.30
- SUNDERLAND-LIVERPOOL 11 febbraio ore 21.15
- BRENTFORD-ARSENAL 12 febbraio ore 21
La classifica di Premier League
In attesa delle partite di Arsenal, Manchester City e Aston Villa, frenata del Chelsea, che non trova la quinta vittoria di fila in campionato: con il Leeds finisce 2-2. Il Bournemouth batte l'Everton e lo aggancia in classifica, torna alla vittoria il Newcastle: 2-1 sul Tottenham, che in campionato non vince da otto turni. La classifica di Premier League aggiornata