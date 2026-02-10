La 26^ giornata di Premier si apre con il duello a distanza tra Chelsea e Manchester United, in corsa per un posto Champions. I Blues si fanno rimontare dal Leeds: da 2-0 a 2-2 con pari dell’ex Milan e Napoli, Okafor. Cade anche l’Everton, 1-2 in casa contro il Bournemouth. Il Newcastle torna alla vittoria e inguaia il Tottenham, sempre più in crisi. Mercoledì altre cinque partite con in campo City, Aston Villa e Liverpool. L'Arsenal giocherà invece giovedì 12 con il Brentford

CLASSIFICA DI PREMIER LEAGUE