L'Arsenal è la prima finalista della Carabao Cup. I Gunners, dopo il 2-3 di Stamford Bridge del 14 gennaio, vincono anche nella gara di ritorno, davanti ai propri tifosi: decide il gol allo scadere dell'ex Kai Havertz. Il Chelsea non riesce a ribaltare il risultato e viene eliminato dalla Coppa di Lega
ARSENAL-CHELSEA 1-0
90+7' Havertz
ARSENAL (4-3-3): Kepa; Timber, Saliba, Gabriel, Hincapié; Eze, Zubimendi, Rice; Madueke (70' Trossard), Gyokeres (69' Havertz), Martinelli. All. Arteta
CHELSEA (3-5-2): Sanchez; Fofana, Chalobah, Hato (61' Estevao); Gusto (88' Acheampong), Caicedo, Santos (75' Garnacho), Fernandez, Cucurella; Delap (61' Palmer), Joao Pedro. All. Rosenior
Dopo il successo nella gara d'andata (2-3 a Stamford Bridge il 14 gennaio), l'Arsenal impone la propria legge anche all'Emirates, batte 1-0 il Chelsea ed è la prima finalista di Carabao Cup. L'approccio difensivo della squadra di Rosenior non ha pagato e il Chelsea esce sconfitto per la seconda volta nel giro di tre settimane contro i Gunners (l'unica squadra, oltre al Fulham, ad aver battuto i Blues da quando siede in panchina Rosenior). A decidere la gara di ritorno è il gol dell'ex di Kai Havertz al 97', freddissimo nel dribblare Sanchez dopo un contropiede perfetto dell'Arsenal, che non perde dal 6 dicembre scorso (2-1 contro l'Aston Villa). Domani, mercoledì 4 febbraio, i ragazzi di Arteta conosceranno il loro avversario in finale di Carabao Cup, che sarà una tra Manchester City e Newcastle.