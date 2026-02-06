Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su Sky

In programma la 25^ giornata di Premier League mentre in Ligue 1 e in Bundesliga si disputa la 21^giornata di campionato. Occhi puntati sulla super sfida di domenica tra Liverpool e Manchester City in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Approfondimenti, rubriche, studi pre e postpartita e aggiornamenti live per tutto il weekend e la settimana su Sky Sport 24, skysport.it e sui canali social di Sky Sport

Un nuovo weekend di calcio internazionale da vivere su Sky e in streaming su NOW. Da domani, venerdì 6, a domenica 8 febbraio in campo la Premier League inglese, la Bundesliga tedesca e la Ligue 1 francese.

PREMIER LEAGUE - In Inghilterra si torna in campo per la 25^ giornata di Premier League. Oggi appuntamento alle 21 con Leeds-Nottingham Forest (Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K). Sabato alle 13.30 in scena Manchester United-Tottenham (Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K), mentre alle 16 toccherà ad Arsenal-Sunderland (Sky Sport Calcio), Wolverhampton-Chelsea (Sky Sport 257) e Bournemouth-Aston Villa (Sky Sport 259). Alle 18.30 la sfida tra Newcastle e Brentford (Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K). Due le partite in programma domenica: alle 15 Brighton-Crystal Palace (Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K); alle 17.30 da non perdere il big match tra Liverpool e Manchester City (Sky Sport Uno).

BUNDESLIGA - In Germania si torna in campo per il ventunesimo turno di Bundesliga. Oggi, alle 20.30 su Sky Sport 255, apre la giornata la sfida tra Union Berlino ed Eintracht Francoforte. Sabato saranno due gli appuntamenti: alle 15.30 Wolfsburg-Borussia Dortmund (Sky Sport Max) e alle 18.30 Borussia Mönchengladbach-Bayer Leverkusen (Sky Sport Mix). Domenica alle 15.30 in campo Colonia-Lipsia (Sky Sport Arena), mentre alle 17.30 toccherà a Bayern Monaco-Hoffenheim (Sky Sport Mix e Sky Sport 256).

LIGUE 1 – In Francia appuntamento con la 21^ giornata di Ligue 1. Oggi alle 20.45 la sfida tra Metz e Lille (Sky Sport 256), mentre sabato alle 17 sarà la volta di Lens-Rennes (Sky Sport 259). Domenica alle 20.45 in scena “Le Classique” tra PSG e Olympique Marsiglia (Sky Sport Calcio).

IL CALCIO FEMMINILE INGLESE NELLA CASA DELLO SPORT - La Baraclays Women’s Super League, il campionato delle campionesse d’Europa, arriva su Sky e NOW: si comincia domenica 8 febbraio con London City Lionesses-Everton, alle 13 su Sky Sport Arena in diretta dal Copperjax Community Stadium di Londra, con la telecronaca di Gaia Brunelli.

Una stagione da vivere al massimo con gli approfondimenti, gli speciali dedicati, le rubriche, gli studi pre e post-partita di Sky Sport. Appuntamento come di consueto con “La Casa dello Sport Internazionale”, condotto da Valentina Mariani che, insieme ai suoi ospiti, introdurrà i match della Premier League, della Bundesliga e della Ligue 1 giornata dopo giornata, con una finestra sempre aperta sulle novità dell’ultim’ora durante tutto il weekend. E dal lunedì al venerdì, alle 14, Euroshow con Valentina Mariani e Niccolò Omini per approfondire i temi del campo. Aggiornamenti continui con una finestra sempre aperta su Sky Sport 24, con news continue su SkySport.it e sui canali social ufficiali Sky Sport (Facebook, X, Instagram e TikTok).