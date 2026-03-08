Quando l’Aston Villa vinse il campionato di… baseball

Estate 1890: quattro club calcistici inglesi fondano una lega professionistica di baseball. L’esperimento dura pochi mesi ma entra nella storia: a vincere è l’Aston Villa. Tra tournée americane, rivalità con il cricket e dirigenti visionari nasce uno degli episodi più curiosi dello sport britannico. Una storia da raccontare in vista della sfida del World Baseball Classic tra Gran Bretagna e Italia