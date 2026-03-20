Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su Sky

In programma la 31^ giornata di Premier League mentre in Ligue 1 e in Bundesliga si disputa la 27^giornata di campionato. In diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Approfondimenti, rubriche, studi pre e postpartita e aggiornamenti live per tutto il weekend e la settimana su Sky Sport 24, skysport.it e sui canali social di Sky Sport

Un nuovo weekend di calcio internazionale da vivere su Sky e in streaming su NOW. Da oggi, venerdì 13, a lunedì 16 marzo in campo la Premier League inglese, la Bundesliga tedesca, la Ligue 1 francese e la Barclays Women’s Super League inglese.

PREMIER LEAGUE - In Inghilterra si torna in campo per la 31^ giornata di Premier League. Si parte oggi alle 21 con la sfida tra Bournemouth e Manchester United (Sky Sport Uno). Sabato in scena quattro partite: alle 13.30 Brighton-Liverpool (Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K) e alle 16 Fulham-Burnley (Sky Sport Calcio). Alle 18.30 Everton-Chelsea (Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K), mentre alle 21 toccherà a Leeds-Brentford (Sky Sport Mix). Domenica in programma altri tre match: alle 13 il Tyne–Wear derby Newcastle-Sunderland (Sky Sport Max); alle 15.15 le sfide Tottenham-Nottingham Forest (Sky Sport Max) e Aston Villa-West Ham (Sky Sport Mix) chiudono la giornata inglese.

BUNDESLIGA - In Germania appuntamento con il ventisettesimo turno di Bundesliga. Sabato in programma due match: alle 15.30 Bayern Monaco-Union Berlino (Sky Sport Mix) e alle 18.30 la sfida tra Borussia Dortmund e Amburgo (Sky Sport Max). Domenica alle 15.30 in scena Mainz-Eintracht Francoforte (Sky Sport Arena e Sky Sport 258), alle 17.30 St. Pauli-Friburgo (Sky Sport 255) e alle 19.30 Augsburg-Stoccarda (Sky Sport Mix e Sky Sport 254).

LIGUE 1 – In Francia si torna in campo per la 27^ giornata di Ligue 1. Oggi alle 20.45 la partita Lens-Angers (Sky Sport 259), mentre sabato alle 21.05 sarà la volta di Nizza-PSG (Sky Sport 252). Domenica alle 20.45 il match Nantes-Strasburgo (Sky Sport Calcio).

BARCLAYS WOMEN’S SUPER LEAGUE – Sabato 21 marzo in scena la Barclays Women’s Super League: alle 13 su Sky Sport Max appuntamento all’Emirates Stadium con Arsenal-West Ham, con la telecronaca di Davide Polizzi. Per tutto il weekend appuntamento speciale con Rita Guarino, allenatrice del West Ham, che a Sky Sport racconta la sua avventura sulla panchina delle Hammers. Nell’intervista realizzata da Mario Giunta, l’ex attaccante, poi allenatrice della nazionale italiana under 17, di Juventus e Inter, illustra la realtà della Women’s Super League, il massimo campionato di calcio femminile inglese, e analizza l’evoluzione del contesto italiano.

Una stagione da vivere al massimo con gli approfondimenti, gli speciali dedicati, le rubriche, gli studi pre e post-partita di Sky Sport. Appuntamento come di consueto con “La Casa dello Sport Internazionale”, condotto da Federica Lodi che, insieme ai suoi ospiti, introdurrà i match della Premier League, della Bundesliga e della Ligue 1 giornata dopo giornata, con una finestra sempre aperta sulle novità dell’ultim’ora durante tutto il weekend. E dal lunedì al venerdì, alle 14, Euroshow con Valentina Mariani e Niccolò Omini per approfondire i temi del campo. Aggiornamenti continui con una finestra sempre aperta su Sky Sport 24, con news continue su SkySport.it e sui canali social ufficiali Sky Sport (Facebook, X, Instagram e TikTok).