Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su Sky

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Premier League, Bundesliga e Ligue 1: tutte le gare del weekend su Sky e NOW

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In programma la 31^ giornata di Premier League mentre in Ligue 1 e in Bundesliga si disputa la 27^giornata di campionato. In diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Approfondimenti, rubriche, studi pre e postpartita e aggiornamenti live per tutto il weekend e la settimana su Sky Sport 24, skysport.it e sui canali social di Sky Sport

Un nuovo weekend di calcio internazionale da vivere su Sky e in streaming su NOW. Da oggi, venerdì 13, a lunedì 16 marzo in campo la Premier League inglese, la Bundesliga tedesca, la Ligue 1 francese e la Barclays Women’s Super League inglese.

 

PREMIER LEAGUE - In Inghilterra si torna in campo per la 31^ giornata di Premier League. Si parte oggi alle 21 con la sfida tra Bournemouth e Manchester United (Sky Sport Uno). Sabato in scena quattro partite: alle 13.30 Brighton-Liverpool (Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K) e alle 16 Fulham-Burnley (Sky Sport Calcio). Alle 18.30 Everton-Chelsea (Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K), mentre alle 21 toccherà a Leeds-Brentford (Sky Sport Mix). Domenica in programma altri tre match: alle 13 il Tyne–Wear derby Newcastle-Sunderland (Sky Sport Max); alle 15.15 le sfide Tottenham-Nottingham Forest (Sky Sport Max) e Aston Villa-West Ham (Sky Sport Mix) chiudono la giornata inglese.

 

BUNDESLIGA - In Germania appuntamento con il ventisettesimo turno di Bundesliga. Sabato in programma due match: alle 15.30 Bayern Monaco-Union Berlino (Sky Sport Mix) e alle 18.30 la sfida tra Borussia Dortmund e Amburgo (Sky Sport Max). Domenica alle 15.30 in scena Mainz-Eintracht Francoforte (Sky Sport Arena e Sky Sport 258), alle 17.30 St. Pauli-Friburgo (Sky Sport 255) e alle 19.30 Augsburg-Stoccarda (Sky Sport Mix e Sky Sport 254).

 

LIGUE 1 – In Francia si torna in campo per la 27^ giornata di Ligue 1. Oggi alle 20.45 la partita Lens-Angers (Sky Sport 259), mentre sabato alle 21.05 sarà la volta di Nizza-PSG (Sky Sport 252). Domenica alle 20.45 il match Nantes-Strasburgo (Sky Sport Calcio).

 

BARCLAYS WOMEN’S SUPER LEAGUE – Sabato 21 marzo in scena la Barclays Women’s Super League: alle 13 su Sky Sport Max appuntamento all’Emirates Stadium con Arsenal-West Ham, con la telecronaca di Davide Polizzi. Per tutto il weekend appuntamento speciale con Rita Guarino, allenatrice del West Ham, che a Sky Sport racconta la sua avventura sulla panchina delle Hammers. Nell’intervista realizzata da Mario Giunta, l’ex attaccante, poi allenatrice della nazionale italiana under 17, di Juventus e Inter, illustra la realtà della Women’s Super League, il massimo campionato di calcio femminile inglese, e analizza l’evoluzione del contesto italiano.

 

Una stagione da vivere al massimo con gli approfondimenti, gli speciali dedicati, le rubriche, gli studi pre e post-partita di Sky Sport. Appuntamento come di consueto con “La Casa dello Sport Internazionale”, condotto da Federica Lodi che, insieme ai suoi ospiti, introdurrà i match della Premier League, della Bundesliga e della Ligue 1 giornata dopo giornata, con una finestra sempre aperta sulle novità dell’ultim’ora durante tutto il weekend. E dal lunedì al venerdì, alle 14, Euroshow con Valentina Mariani e Niccolò Omini per approfondire i temi del campo. Aggiornamenti continui con una finestra sempre aperta su Sky Sport 24, con news continue su SkySport.it e sui canali social ufficiali Sky Sport (Facebook, X, Instagram e TikTok).

Premier League, il programma della 31^ giornata

OGGI 20 MARZO

Alle 21

  • BOURNEMOUTH-MANCHESTER UNITED, in diretta su Sky Sport Uno
  • telecronaca Paolo Ciarravano

SABATO 21 MARZO

Alle 13.30

  • BRIGHTON-LIVERPOOL, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K
  • telecronaca Matteo Marceddu

Alle 16

  • FULHAM-BURNLEY, in diretta su Sky Sport Calcio
  • telecronaca Federico Zanon

Alle 18.30

  • EVERTON-CHELSEA, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K
  • telecronaca Filippo Benincampi

Alle 21

  • LEEDS-BRENTFORD, in diretta su Sky Sport Mix
  • telecronaca Massimo Marianella

DOMENICA 22 MARZO

Alle 13

  • NEWCASTLE-SUNDERLAND, in diretta su Sky Sport Max
  • telecronaca Massimo Marianella

Alle 15.15

  • TOTTENHAM-NOTTINGHAM FOREST, in diretta su Sky Sport Max
  • telecronaca Federico Zancan
  • ASTON VILLA-WEST HAM, in diretta su Sky Sport Mix
  • telecronaca Paolo Ciarravano

BARCLAYS WOMEN'S SUPER LEAGUE

SABATO 21 MARZO

Alle 13

  • ARSENAL-WEST HAM, in diretta su Sky Sport Max
  • telecronaca Davide Polizzi

Bundesliga, il programma della 27^ giornata

SABATO 21 MARZO

Alle 15.30

  • BAYERN MONACO-UNION BERLINO, in diretta su Sky Sport Mix
  • telecronaca Pietro Nicolodi

Alle 18.30

  • BORUSSIA DORTMUND-AMBURGO, in diretta su Sky Sport Max
  • telecronaca Elia Faggion

DOMENICA 22 MARZO

Alle 15.30

  • MAINZ-EINTRACHT FRANCOFORTE, in diretta su Sky Sport Arena e Sky Sport 258
  • telecronaca Pietro Nicolodi

Alle 17.30

  • ST. PAULI-FRIBURGO, in diretta su Sky Sport 255
  • telecronaca Federico Zanon

Alle 19.30

  • AUGSBURG-STOCCARDA, in diretta su Sky Sport Mix e Sky Sport 254
  • telecronaca Matteo Marceddu

Ligue 1, il programma della 27^ giornata

VENERDÌ 20 MARZO

Alle 20.45

  • LENS-ANGERS, in diretta su Sky Sport 259
  • telecronaca Nicolò Ramella

SABATO 21 MARZO

Alle 21.05

  • NIZZA-PSG, in diretta su Sky Sport 252
  • telecronaca Federico Botti

DOMENICA 22 MARZO

Alle 20.45

  • NANTES-STRASBURGO, in diretta su Sky Sport Calcio
  • telecronaca Paolo Redi

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