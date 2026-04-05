FA Cup, il Leeds passa ai rigori sul West Ham

Si è completato il quadro delle qualificate alle semifinali di FA Cup. L'ultima squadra a passare il turno è il Leeds che ha vinto ai calci di rigore contro il West Ham capace di rimontare due gol nel recupero. Tanaka nel primo tempo e Calwert Lewin allo scadere su rigore sembravano regalare al Leeds il passaggio del turno nei 90' minuti poi però, nel recupero, le reti di Fernandes e Disasi hanno rimesso tutto in discussione portando la sfida ai supplementari. Annullato il gol del 3-2 di Castellanos per il West Ham si è arrivati ai calci di rigore dove gli errori di Bowen e Pablo hanno permesso al Leeds di festeggiare la qualificazione che mancava dalla stagione 1985-86. Ieri travolgente vittoria del Manchester City per 4-0 contro il Liverpool all'Etihad. Protagonista assoluto Haaland, autore della sua 28esima tripletta in carriera. A completare il poker ci ha pensato Semenyo, a segno con un pallonetto su assist di Cherki. Vittoria agevole anche per il Chelsea, come ampiamente pronosticabile, contro il Port Vale squadra ultima nel proprio campionato di League One: 7-0 il risultato finale. Sorpresa in serata con l'Arsenal battuto 2-1 in casa del Southampton, che milita in Championship.