FA Cup, il Leeds passa ai rigori sul West Ham

Completato il quadro delle semifinaliste di FA Cup con la qualificazione ai calci di rigore del Leeds contro il West Ham. Decisivi gli errori di Bowen e Pablo. In semifinale, che si giocheranno a Wembley il 25 e 26 aprile, si affronteranno Manchester City-Southampton e Chelsea-Leeds
Si è completato il quadro delle qualificate alle semifinali di FA Cup. L'ultima squadra a passare il turno è il Leeds che ha vinto ai calci di rigore contro il West Ham capace di rimontare due gol nel recupero. Tanaka nel primo tempo e Calwert Lewin allo scadere su rigore sembravano regalare al Leeds il passaggio del turno nei 90' minuti poi però, nel recupero, le reti di Fernandes e Disasi hanno rimesso tutto in discussione portando la sfida ai supplementari. Annullato il gol del 3-2 di Castellanos per il West Ham si è arrivati ai calci di rigore dove gli errori di Bowen e Pablo hanno permesso al Leeds di festeggiare la qualificazione che mancava dalla stagione 1985-86. Ieri travolgente vittoria del Manchester City per 4-0 contro il Liverpool all'Etihad. Protagonista assoluto Haaland, autore della sua 28esima tripletta in carriera. A completare il poker ci ha pensato Semenyo, a segno con un pallonetto su assist di Cherki. Vittoria agevole anche per il Chelsea, come ampiamente pronosticabile, contro il Port Vale squadra ultima nel proprio campionato di League One: 7-0 il risultato finale. Sorpresa in serata con l'Arsenal battuto 2-1 in casa del Southampton, che milita in Championship.
FA Cup, i risultati dei quarti
- MANCHESTER CITY - LIVERPOOL 4-0
39', 45+2',57' Haaland, 50' Semenyo
- CHELSEA-PORT VALE 7-0
2' Hato, 25' Joao Pedro, 43' Lawrence-Gabriel (AG), 57' Adarabioyo, 69' Santos, 84' Estevao, 92' Garnacho
- SOUTHAMPTON-ARSENAL 2-1
35' Stewart (S), 68' Gyokeres (A), 85' Charles (S)
- WEST HAM-LEEDS 2-2 (4-6 ai calci di rigore)
26' Tanaka (L), 75' Calwert-Lewin (rig. L), 93' Fernandes (W), 96' Disasi (W)
Le semifinali di FA Cup
Le semifinali di FA Cup si giocheranno a Wembley sabato 25 aprile e domenica 26 aprile. Questo il programma:
- MANCHESTER CITY-SOUTHAMPTON
- CHELSEA-LEEDS