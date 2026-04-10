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Di Canio Premier Special - I testa a testa da titolo

Roberto Gotta

Quando il campionato inglese si decide davvero all'ultimo secondo. Il nuovo episodio di 'Di Canio Premier Special' ripercorre i momenti più emozionanti della storia della Premier League: quei minuti decisivi per vincere lo scudetto, dall'Arsenal del 1971 al City del 2022. La puntata sarà disponibile dal 10 aprile su Sky Sport e on demand

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