Quando il campionato inglese si decide davvero all'ultimo secondo. Il nuovo episodio di 'Di Canio Premier Special' ripercorre i momenti più emozionanti della storia della Premier League: quei minuti decisivi per vincere lo scudetto, dall'Arsenal del 1971 al City del 2022. La puntata sarà disponibile dal 10 aprile su Sky Sport e on demand
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