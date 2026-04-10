Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su Sky

Premier League, Bundesliga e Ligue 1: tutte le gare del weekend su Sky e NOWguida tv
In programma la 32^ giornata di Premier League mentre in Ligue 1 e in Bundesliga si disputa la 29^giornata di campionato. In diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Approfondimenti, rubriche, studi pre e postpartita e aggiornamenti live per tutto il weekend e la settimana su Sky Sport 24, skysport.it e sui canali social di Sky Sport
Un nuovo weekend di calcio internazionale da vivere su Sky e in streaming su NOW. Da oggi, venerdì 10, a lunedì 13 aprile in campo la Premier League inglese, la Bundesliga tedesca e la Ligue 1 francese.
PREMIER LEAGUE - In Inghilterra si torna in campo per la 32^ giornata di Premier League. Si parte oggi alle 21 con la sfida tra West Ham e Wolverhampton (Sky Sport Max). Sabato in scena quattro partite: alle 13.30 Arsenal-Bournemouth (Sky Sport Uno, Sky Sport Mix e Sky Sport 4K), alle 16 lo scontro diretto in chiave Europa tra Brentford ed Everton (Sky Sport Max) e il match Burnley-Brighton (Sky Sport Mix), alle 18.30 Liverpool-Fulham (Sky Sport Uno e Sky Sport 4K). Domenica in programma altri quattro incontri: alle 15 Sunderland-Tottenham (Sky Sport Arena e Sky Sport 4K), Crystal Palace-Newcastle (Sky Sport 257) e Nottingham Forest-Aston Villa (Sky Sport 258). Alle 17.30 da non perdere il big match Chelsea-Manchester City (Sky Sport Uno e Sky Sport Arena). Lunedì alle 21 chiude la giornata inglese Manchester United-Leeds (Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K).
BUNDESLIGA - In Germania appuntamento con il ventinovesimo turno di Bundesliga. Si comincia venerdì, alle 20.30 su Sky Sport Mix, con Augsburg-Hoffenheim. Sabato in programma due match: alle 15.30 Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen (Sky Sport Uno e Sky Sport 258) e alle 18.30 la sfida St. Pauli-Bayern Monaco (Sky Sport 253). Domenica alle 15.30 in scena Colonia-Werder Brema (Sky Sport Mix), alle 17.30 Stoccarda-Amburgo (Sky Sport 257) e alle 19.30 Mainz-Friburgo (Sky Sport Mix).
LIGUE 1 – In Francia si torna in campo per la 29^ giornata di Ligue 1. Venerdì alle 19 la partita Paris FC-Monaco (Sky Sport 253), mentre domenica alle 20.45 sarà la volta di Olympique Lione-Lorient (Sky Sport Calcio).
Una stagione da vivere al massimo con gli approfondimenti, gli speciali dedicati, le rubriche, gli studi pre e post-partita di Sky Sport. Appuntamento come di consueto con “La Casa dello Sport Internazionale”, condotto da Federica Lodi che, insieme a Nicola Roggero sabato e Paolo Di Canio domenica, introdurrà i match della Premier League, della Bundesliga e della Ligue 1 giornata dopo giornata, con una finestra sempre aperta sulle novità dell’ultim’ora durante tutto il weekend. E dal lunedì al venerdì, alle 14, Euroshow con Valentina Mariani e Niccolò Omini per approfondire i temi del campo. Aggiornamenti continui con una finestra sempre aperta su Sky Sport 24, con news continue su SkySport.it e sui canali social ufficiali Sky Sport (Facebook, X, Instagram e TikTok).
Premier League, il programma della 32^ giornata
OGGI 10 APRILE
Alle 21
- WEST HAM-WOLVERHAMPTON, in diretta su Sky Sport Max
- telecronaca Paolo Ciarravano
SABATO 11 APRILE
Alle 13.30
- ARSENAL-BOURNEMOUTH, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Mix e Sky Sport 4K
- telecronaca Massimo Marianella
Alle 16
- BRENTFORD-EVERTON, in diretta su Sky Sport Max
- telecronaca Nicolò Ramella
- BURNLEY-BRIGHTON, in diretta su Sky Sport Mix
- telecronaca Matteo Marceddu
Alle 18.30
- LIVERPOOL-FULHAM, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K
- telecronaca Paolo Ciarravano
DOMENICA 12 APRILE
Alle 15
- SUNDERLAND-TOTTENHAM, in diretta su Sky Sport Arena e Sky Sport 4K
- telecronaca Paolo Ciarravano
- CRYSTAL PALACE-NEWCASTLE, in diretta su Sky Sport 257
- telecronaca Matteo Marceddu
- NOTTINGHAM FOREST-ASTON VILLA, in diretta su Sky Sport 258
- telecronaca Massimo Marianella
Alle 17.30
- CHELSEA-MANCHESTER CITY, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena
- telecronaca Federico Zancan
LUNEDÌ 13 APRILE
Alle 21
- MANCHESTER UNITED-LEEDS, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K
- telecronaca Paolo Ciarravano
Bundesliga, il programma della 29^ giornata
OGGI 10 APRILE
Alle 20.30
- AUGSBURG-HOFFENHEIM, in diretta su Sky Sport Mix
- telecronaca Pietro Nicolodi
SABATO 11 APRILE
Alle 15.30
- DORTMUND-BAYER LEVERKUSEN, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 258
- telecronaca Pietro Nicolodi
Alle 18.30
- ST. PAULI-BAYERN MONACO, in diretta su Sky Sport 253
- telecronaca Filippo Benincampi
DOMENICA 12 APRILE
Alle 15.30
- COLONIA-WERDER BREMA, in diretta su Sky Sport Mix
- telecronaca Pietro Nicolodi
Alle 17.30
- STOCCARDA-AMBURGO, in diretta su Sky Sport 257
- telecronaca Federico Zanon
Alle 19.30
- MAINZ-FRIBURGO, in diretta su Sky Sport Mix
- telecronaca Filippo Benincampi
Ligue 1, il programma della 29^ giornata
OGGI 10 APRILE
Alle 19
- PARIS FC-MONACO, in diretta su Sky Sport 253
- telecronaca Gianluigi Bagnulo
DOMENICA 12 APRILE
Alle 20.45
- OLYMPIQUE LIONE-LORIENT, in diretta su Sky Sport Calcio
- telecronaca Gianluigi Bagnulo