Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su Sky

In programma la 32^ giornata di Premier League mentre in Ligue 1 e in Bundesliga si disputa la 29^giornata di campionato. In diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Approfondimenti, rubriche, studi pre e postpartita e aggiornamenti live per tutto il weekend e la settimana su Sky Sport 24, skysport.it e sui canali social di Sky Sport

Un nuovo weekend di calcio internazionale da vivere su Sky e in streaming su NOW. Da oggi, venerdì 10, a lunedì 13 aprile in campo la Premier League inglese, la Bundesliga tedesca e la Ligue 1 francese.

PREMIER LEAGUE - In Inghilterra si torna in campo per la 32^ giornata di Premier League. Si parte oggi alle 21 con la sfida tra West Ham e Wolverhampton (Sky Sport Max). Sabato in scena quattro partite: alle 13.30 Arsenal-Bournemouth (Sky Sport Uno, Sky Sport Mix e Sky Sport 4K), alle 16 lo scontro diretto in chiave Europa tra Brentford ed Everton (Sky Sport Max) e il match Burnley-Brighton (Sky Sport Mix), alle 18.30 Liverpool-Fulham (Sky Sport Uno e Sky Sport 4K). Domenica in programma altri quattro incontri: alle 15 Sunderland-Tottenham (Sky Sport Arena e Sky Sport 4K), Crystal Palace-Newcastle (Sky Sport 257) e Nottingham Forest-Aston Villa (Sky Sport 258). Alle 17.30 da non perdere il big match Chelsea-Manchester City (Sky Sport Uno e Sky Sport Arena). Lunedì alle 21 chiude la giornata inglese Manchester United-Leeds (Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K).

BUNDESLIGA - In Germania appuntamento con il ventinovesimo turno di Bundesliga. Si comincia venerdì, alle 20.30 su Sky Sport Mix, con Augsburg-Hoffenheim. Sabato in programma due match: alle 15.30 Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen (Sky Sport Uno e Sky Sport 258) e alle 18.30 la sfida St. Pauli-Bayern Monaco (Sky Sport 253). Domenica alle 15.30 in scena Colonia-Werder Brema (Sky Sport Mix), alle 17.30 Stoccarda-Amburgo (Sky Sport 257) e alle 19.30 Mainz-Friburgo (Sky Sport Mix).

LIGUE 1 – In Francia si torna in campo per la 29^ giornata di Ligue 1. Venerdì alle 19 la partita Paris FC-Monaco (Sky Sport 253), mentre domenica alle 20.45 sarà la volta di Olympique Lione-Lorient (Sky Sport Calcio).

Una stagione da vivere al massimo con gli approfondimenti, gli speciali dedicati, le rubriche, gli studi pre e post-partita di Sky Sport. Appuntamento come di consueto con “La Casa dello Sport Internazionale”, condotto da Federica Lodi che, insieme a Nicola Roggero sabato e Paolo Di Canio domenica, introdurrà i match della Premier League, della Bundesliga e della Ligue 1 giornata dopo giornata, con una finestra sempre aperta sulle novità dell’ultim’ora durante tutto il weekend. E dal lunedì al venerdì, alle 14, Euroshow con Valentina Mariani e Niccolò Omini per approfondire i temi del campo. Aggiornamenti continui con una finestra sempre aperta su Sky Sport 24, con news continue su SkySport.it e sui canali social ufficiali Sky Sport (Facebook, X, Instagram e TikTok).