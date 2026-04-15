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Il gioco diverso di Iraola: alla scoperta dell'allenatore che in estate animerà il mercato

Alessandro Sugoni

Dopo tre stagioni e giocatori valorizzati con oltre 250 milioni di incasso, Iraola lascia il Bournemouth e si mette sul mercato. Quale sarebbe la panchina migliore per lui? Inghilterra, Spagna ma anche Italia: l'analisi dei dati per spiegare il suo futuro

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