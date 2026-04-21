Su Sky il Chelsea apre una tre giorni con 6 match

Un nuovo appuntamento con il calcio internazionale da vivere su Sky e in streaming su NOW tra Premier League inglese, Coppa di Germania e Ligue 1 francese.

PREMIER LEAGUE - In Inghilterra la 34ª giornata di Premier League inizia martedì e mercoledì con 3 partite: alle 21 su Sky Sport Uno, in campo Brighton-Chelsea. Mercoledì, alla stessa ora, le sfide Burnley-Manchester City (Sky Sport Uno e Sky Sport 252) e Bournemouth-Leeds (Sky Sport Max e Sky Sport 251).

COPPA DI GERMANIA - In Germania appuntamento con le semifinali di DFB-Pokal: mercoledì, alle 20.45 su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K, da non perdere la sfida tra il Bayer Leverkusen e il Bayern Monaco campione di Germania. Giovedì, alla stessa ora, in campo Stoccarda-Friburgo, live su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K.

LIGUE 1 – Mercoledì 22 aprile in scena il recupero della ventiseiesima giornata di Ligue 1: PSG-Nantes, alle 19 su Sky Sport Max, con la telecronaca di Gianluigi Bagnulo.

Una stagione da vivere al massimo con gli approfondimenti, gli speciali dedicati, le rubriche, gli studi pre e post-partita di Sky Sport. Appuntamento come di consueto con “La Casa dello Sport Internazionale” condotto da Sara Benci che, insieme a Paolo Ciarravano martedì e Massimo Marianella mercoledì, introdurrà i match di giornata. E dal lunedì al venerdì, alle 14, Euroshow con Valentina Mariani e Niccolò Omini per approfondire i temi del campo.

Aggiornamenti continui con una finestra sempre aperta su Sky Sport 24, con news continue su SkySport.it e sui canali social ufficiali Sky Sport (Facebook, X, Instagram e TikTok).