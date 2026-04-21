Su Sky il Chelsea apre una tre giorni con 6 match

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Premier League, Psg-Nantes e Coppa di Germania: partite dal 21 al 23 aprile su Sky

Premier League

Si apre una tre giorni ricca di match su Sky Sport con in campo la Premier League, le semifinali di Coppa di Germania e il recupero di Ligue 1 che vede impegnato il Psg contro il Nantes. Si parte stasera in Premier League con Brighton-Chelsea che apre la 34^ giornata in programma dalle 21 su Sky Sport Uno. 

Un nuovo appuntamento con il calcio internazionale da vivere su Sky e in streaming su NOW tra Premier League inglese, Coppa di Germania e Ligue 1 francese. 

 

PREMIER LEAGUE - In Inghilterra la 34ª giornata di Premier League inizia martedì e mercoledì con 3 partite: alle 21 su Sky Sport Uno, in campo Brighton-Chelsea. Mercoledì, alla stessa ora, le sfide Burnley-Manchester City (Sky Sport Uno e Sky Sport 252) e Bournemouth-Leeds (Sky Sport Max e Sky Sport 251).

 

COPPA DI GERMANIA - In Germania appuntamento con le semifinali di DFB-Pokal: mercoledì, alle 20.45 su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K, da non perdere la sfida tra il Bayer Leverkusen e il Bayern Monaco campione di Germania. Giovedì, alla stessa ora, in campo Stoccarda-Friburgo, live su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K.

 

LIGUE 1 – Mercoledì 22 aprile in scena il recupero della ventiseiesima giornata di Ligue 1: PSG-Nantes, alle 19 su Sky Sport Max, con la telecronaca di Gianluigi Bagnulo.

 

Una stagione da vivere al massimo con gli approfondimenti, gli speciali dedicati, le rubriche, gli studi pre e post-partita di Sky Sport. Appuntamento come di consueto con “La Casa dello Sport Internazionale” condotto da Sara Benci che, insieme a Paolo Ciarravano martedì e Massimo Marianella mercoledì, introdurrà i match di giornata. E dal lunedì al venerdì, alle 14, Euroshow con Valentina Mariani e Niccolò Omini per approfondire i temi del campo.

 

Aggiornamenti continui con una finestra sempre aperta su Sky Sport 24, con news continue su SkySport.it e sui canali social ufficiali Sky Sport (Facebook, X, Instagram e TikTok).

La programmazione live su Sky e in streaming su NOW

 

MARTEDÌ 21 APRILE

Alle 21

BRIGHTON-CHELSEA

Sky Sport Uno

telecronaca Massimo Marianella

MERCOLEDÌ 22 APRILE

Alle 21

BURNLEY-MANCHESTER CITY

Sky Sport Uno e Sky Sport 252

telecronaca Paolo Ciarravano

BOURNEMOUTH-LEEDS

Sky Sport Max e Sky Sport 251

telecronaca Nicola Roggero

COPPA DI GERMANIA – Semifinali

MERCOLEDÌ 22 APRILE

Alle 20.45

BAYER LEVERKUSEN-BAYERN MONACO

Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K

telecronaca Pietro Nicolodi

GIOVEDÌ 23 APRILE

Alle 20.45

STOCCARDA-FRIBURGO

Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K

telecronaca Pietro Nicolodi

LIGUE 1 – Recupero 26^giornata

MERCOLEDÌ 22 APRILE

Alle 19

PSG-NANTES

Sky Sport Max

telecronaca Gianluigi Bagnulo

 

STUDI PRE E POSTPARTITA

MARTEDÌ 21 APRILE

Dalle 20.30 e dalle 23

La Casa dello Sport Internazionale

In studio: Sara Benci e Paolo Ciarravano

MERCOLEDÌ 22 APRILE

Dalle 20.30 e dalle 23

La Casa dello Sport Internazionale

In studio: Sara Benci e Massimo Marianella

 

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