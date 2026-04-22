Il Chelsea ha esonerato Liam Rosenior, l'allenatore che aveva sostituito Enzo Maresca lo scorso 6 gennaio. "Non si è trattato di una decisione presa a cuor leggero tuttavia i recenti risultati e le prestazioni non sono stati all'altezza degli standard richiesti", si legge nel comunicato del club. I Blues hanno perso cinque partite consecutive in Premier battendo un record negativo che resisteva dal 1912. Squadra affidata ad interim a Calum McFarlane

Liam Rosenior non è più l'allenatore del Chelsea . Il tecnico arrivato, lo scorso gennaio dallo Strasburgo , sulla panchina dei Blues dopo la separazione con Enzo Maresca , chiude la sua esperienza con un bilancio di 11 vittorie, 10 sconfitte, 2 pareggi in 22 partite oltre all' eliminazione agli ottavi di Champions League contro il Psg. A pesare in modo decisivo è stata l'ultima pesante sconfitta in campionato: il 3-0 subito contro il Brighton , risultato che ha fatto scivolare il Chelsea al settimo posto in classifica — posizione che vale la qualificazione alla Conference League — e che ha segnato un record negativo storico. I Blues, infatti, hanno incassato cinque sconfitte consecutive in campionato, un dato che non si registrava dal 1912 .

Il comunicato del Chelsea

"Liam si è sempre comportato con la massima integrità e professionalità sin dalla sua nomina a metà stagione. Non si è trattato di una decisione presa a cuor leggero dal Club, tuttavia i recenti risultati e le prestazioni non sono stati all'altezza degli standard richiesti e c'è ancora molto in palio in questa stagione. Tutti al Chelsea augurano a Liam ogni successo per il futuro". Il club ha anche fatto chiarezza su chi prenderà momentaneamente il posto di Rosenior in panchina: "Calum McFarlane assumerà la guida della squadra come allenatore ad interim fino alla fine della stagione, con il supporto dello staff tecnico del club, con l'obiettivo di raggiungere la qualificazione alle competizioni europee e di avanzare in FA Cup (il Chelsea è in semifinale contro il Leeds ndr.). Nell'ambito del processo di stabilizzazione del ruolo di allenatore capo, il club intraprenderà un percorso di autoanalisi per individuare la persona più adatta a ricoprire tale posizione a lungo termine".