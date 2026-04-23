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Il Leicester ha smesso di essere una favola. Ed è diventato un incubo

Massimo Marianella

Massimo Marianella
©Getty

Dieci anni dopo il trionfo in Premier con Ranieri, il Leicester è precipitato fino alla League One. Tra errori societari, instabilità tecnica e difficoltà economiche, la favola si è trasformata in un incubo. Ora le Foxes devono ritrovarsi per evitare di scomparire

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